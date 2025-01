Manchester United – Glasgow Rangers 23.01 – typy i zapowiedź

Podstawowe informacje o meczu Manchester United – Glasgow Rangers:

Rozgrywki: Liga Europy

Data i godzina: 23 stycznia 21:00

Stadion: Old Trafford

Przed nami przedostatnia kolejka Ligi Europy. Zarówno Manchester United, jak i Glasgow Rangers mają spore ambicje, żeby awansować do dalszej fazy tych rozgrywek z TOP 8, ponieważ wówczas unikną starcia w fazie play-off i rozpoczną dopiero od 1/8 finału. Jest to też szansa na trafienie potencjalnie słabszego rywala. Pojedynek zapowiada się bardzo ciekawie, ponieważ obie ekipy miewają w ostatnim czasie spore wahania formy. Czwartkowe starcie odbędzie się na Old Trafford. Zapraszamy na krótką analizę, zapowiedź oraz typy bukmacherskie przygotowane przez nas na ten mecz.

Manchester United – Glasgow Rangers – typy bukmacherskie

Manchester United – Glasgow Rangers – obie drużyny strzelą gola

W czwartek, 23 stycznia 2025 roku, Manchester United podejmie na Old Trafford szkocki Rangers FC w meczu Ligi Europy. Starcie zapowiada się bardzo ciekawie, szczególnie że obie drużyny prezentują ofensywny styl gry i mają w składzie zawodników, którzy regularnie zdobywają bramki. Analizując formę zespołów oraz ostatnie wyniki, można spodziewać się emocjonującego widowiska.

Biorąc pod uwagę styl gry obu drużyn oraz ich ostatnie wyniki, zakład, że obie drużyny zdobędą bramkę (BTTS – Both Teams To Score), wydaje się logicznym wyborem. Manchester United, choć zmaga się z problemami w defensywie, regularnie zdobywa gole – w pięciu ostatnich meczach strzelili w sumie 7 bramek. Kluczową rolę w ofensywie odgrywają Bruno Fernandes oraz Marcus Rashford, którzy potrafią stworzyć zagrożenie zarówno z otwartej gry, jak i ze stałych fragmentów.

Rangers FC, z kolei, prezentują wyraźną siłę ofensywną, zdobywając 9 bramek w trzech ostatnich meczach. W ich przypadku szczególnie wyróżnia się Hamza Igamane, który jest w świetnej formie strzeleckiej. Jednak defensywa szkockiego zespołu nie jest bezbłędna – w meczach z rywalami stosującymi wysoki pressing często tracą bramki, co zwiększa szanse na BTTS.

Podsumowując, typ bukmacherski na BTTS jest uzasadniony ofensywnym stylem gry obu zespołów, ich skłonnością do zdobywania bramek oraz niedoskonałościami w grze obronnej. Kurs na takie zdarzenie oscyluje w granicach 1.85, co czyni go atrakcyjną propozycją dla graczy.

Typy na mecz Manchester United – Glasgow Rangers

Obie drużyny strzelą gola @1.83

Powyżej 5.5 kartek @2.66

Bruno Fernandes strzeli gola @2.61

Manchester United – Glasgow Rangers – zapowiedź meczu

Forma Manchesteru United

Manchester United przystępuje do tego meczu po serii zmiennych rezultatów. 19 stycznia drużyna „Czerwonych Diabłów” przegrała na wyjeździe 1:3 z Brighton & Hove Albion, co pokazało ich problemy z defensywą przeciwko szybkim kontratakom. Kilka dni wcześniej, 16 stycznia, United odniosło przekonujące zwycięstwo 3:1 nad Southampton, prezentując skuteczną grę w ataku. W Pucharze Anglii, 12 stycznia, zespół zremisował 1:1 z Arsenalem Londyn, ale awansował po wygranych rzutach karnych, pokazując swoją odporność w trudnych momentach.

Wcześniej, 5 stycznia, Manchester United podzielił się punktami z Liverpoolem po zaciętym meczu zakończonym wynikiem 2:2. Ostatni miesiąc ubiegłego roku nie był jednak udany dla podopiecznych Erika ten Haga – 30 grudnia zespół przegrał 0:2 z Newcastle United, co wyraźnie pokazało ich problemy z utrzymaniem tempa w meczach z wymagającymi rywalami.

Forma Glasgow Rangers

Rangers FC prezentuje się w ostatnich meczach bardzo solidnie. W swoim ostatnim występie, 15 stycznia, rozbili Aberdeen 3:0, pokazując pełną kontrolę nad spotkaniem. Jeszcze wcześniej, 12 stycznia, pokonali St. Johnstone 3:1, potwierdzając dobrą formę ofensywy. Wcześniejszy mecz z Dundee FC, rozegrany 9 stycznia, zakończył się remisem 1:1, co pokazuje, że drużyna bywa wrażliwa w starciach z dobrze zorganizowanymi defensywnie przeciwnikami.

Przewidywane składy Manchester United – Glasgow Rangers

Manchester United: Bayindir – Martinez, Maguire, De Ligt – Malacia, Eriksen, Casemiro, Dalot – Amad, Fernandes – Zirkzee

Glasgow Rangers: Kelly – Jefte, Nsiala, Propper, Tavernier – Raskin, Barron – Hagi, Bajrami, Cerny – Igamane

Sędzia w spotkaniu Manchester United – Glasgow Rangers

Erik Lambrecht – w tym sezonie poprowadził łącznie 3 mecze Ligi Mistrzów, w których pokazał łącznie 8 żółtych kartek.

Gdzie oglądać mecz Manchester United – Glasgow Rangers

Mecz będzie można oglądać na antenie Polsatu Sport Premium 1.

Nadchodzące mecze

Statystyki na typy bukmacherskie Manchester United – Glasgow Rangers

Rangers wygrali 3 ostatnie spotkania

Rangers nie przegrali od 5 spotkań

Manchester United w ostatnich 12 meczach tracił przynajmniej jedną bramkę

W4/5 ostatnich meczów Manchesteru United, obie drużyny strzelały gola

W 4/5 ostatnich meczach bezpośrednich pomiędzy tymi drużynami, Manchester United strzelał gola jako pierwszy

W 7/8 ostatnich meczów z udziałem Rangers, padało więcej niż 2.5 goli

Typowanie wyniku meczu Manchester United – Glasgow Rangers

Obie drużyny prezentują ofensywny styl gry, co zapowiada emocjonujące spotkanie. United w ostatnich pięciu meczach zdobyli 7 bramek, ale mieli problemy w defensywie, notując m.in. porażki z Brighton (1:3) i Newcastle (0:2). Z kolei Rangers są w dobrej formie, wygrywając dwa ostatnie mecze (3:0 z Aberdeen i 3:1 z St. Johnstone), ale zdarzają im się błędy w obronie. Zakład na to, że obie drużyny strzelą gola (BTTS), wydaje się być bardzo atrakcyjny.

Fot. PressFocus