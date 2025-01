Emerson Royal poważnie kontuzjowany. Przekreśliło to jego transfer

Emerson Royal nie może mówić o wielkim szczęściu… Był już jedną nogą w nowym klubie, ale kuriozalna decyzja trenera o wystawieniu go w meczu AC Milanu z Gironą pokrzyżowała wszystkie plany. Jak wykazały przeprowadzone ostatnio badania, Brazylijczyk doznał poważnej kontuzji prawej łydki i czeka go dłuższa przerwa od gry w piłkę.

Emerson Royal może zapomnieć o transferze

Jeszcze do niedawna włoskie media były przekonane – Emerson Royal w ramach zimowego okienka transferowego dołączy do tureckiego Galatasaray. W końcu do Milanu trafić miał Kyle Walker, a Brazylijczyk nie miałby szans na grę. Plany o transferze legły jednak w gruzach – defensor doznał kontuzji w ostatnim meczu Ligi Mistrzów z Gironą i wypada z gry na nieokreślony czas. Raczej jest to jednak dłuższa niż krótsza kontuzja.

Mimo doniesień o nadchodzących przenosinach do Galatasaray, ku zaskoczeniu kibiców oraz dziennikarzy, został powołany do kadry meczowej Milanu na bój w Champions League. Jakby tego było mało, zagrał od samego początku, ale zaledwie po dwóch minutach gry był zmuszony opuścić murawę. Zdążył zaliczyć siedem kontaktów z piłką. Według włoskich mediów oraz dziennikarza Matteo Moretto badania potwierdziły poważne uszkodzenie mięśnia prawej łydki (mowa o zerwaniu włókien mięśniowych).

Według kilku źródeł – w tym chociażby Gianluki Di Marzio – nieobecność reprezentanta Brazylii wyniesie około dwóch lub nawet trzech miesięcy. Tym samym wszystkie plany o zmianie otoczenia klubowego można już włożyć między bajki. Pewnym już jest, że zostanie w Mediolanie co najmniej do końca bieżącego sezonu 2024/2025. Warto podkreślić, że jego agent aktywnie pracował za kulisami nad transferem, a w środę 22 stycznia odbył nawet spotkanie z władzami AC Milanu, aby omówić sytuację swojego klienta.

Media we Włoszech wątpią, by Galatasaray, z którym dzień po meczu z Gironą miało odbyć się spotkanie w sprawie Brazylijczyka, było nadal zainteresowane pozyskaniem 26-latka. Na ten moment ekipa „Rossonerich” nie wydała jeszcze żadnego oficjalnego oświadczenia w sprawie kontuzji swojego zawodnika. Szczęście w nieszczęściu, lada moment włoski klub ogłosi transfer Kyle’a Walkera. Padło już „Here we go”, a zawodnik jest w Mediolanie.

− Sytuacja Emersona Royal w AC Milanie po kontuzji odniesionej w Lidze Mistrzów nieoczekiwanie przyjęła nowy obrót. Brazylijski piłkarz znalazł się już na liście potencjalnych zawodników do sprzedaży, a Galatasaray i Fulham były bardzo zainteresowane środkowym obrońcą Milanu (…). Naturalnie negocjacje w sprawie transferu stały się skomplikowane ze względu na kontuzję obrońcy, który z Gironą (co najmniej 2-3 miesiące pauzy) doznał poważnej kontuzji prawej łydki – czytamy na „MilanNews.it”.

Emerson Royal pośmiewiskiem

Emerson Royal to piłkarz, który… był obiektem drwin zarówno podczas występów w Tottenhamie, jak i teraz w Milanie. Nie cieszy się wielką sympatią wśród kibiców. Fani „Kogutów” świętowali wręcz jego odejście do Milanu. Brazylijczyk był niepewnym punktem, popełniał sporo błędów w kryciu. Był postacią „memiczną”. Zawalił także kilka punktów Milanowi – z Parmą, Lazio i Atalantą. Royal w obawie o błędy zaczął nawet grać bardzo bezpiecznie, podając do najbliższego. Sergio Conceicao zwrócił mu na to uwagę, co potwierdził sam piłkarz.

Fot. PressFocus