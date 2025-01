Z III ligi do walki o Ekstraklasę? Rewelacja Pucharu Polski traci ważnego piłkarza

Samuel Szczygielski z portalu ”Meczyki.pl” poinformował, że golkiper III-ligowej Unii Skierniewice Stanisław Pruszkowski zostanie zawodnikiem walczącej o powrót do PKO BP Ekstraklasy Wisły Płock. Transfer 20-latka wiąże się z poważną kontuzją podstawowego bramkarza Macieja Gostomskiego. W tym sezonie Pruszkowski dotarł z Unią do 1/8 finału Pucharu Polski, co było jej najlepszym wynikiem w tych rozgrywkach.

Dwa lata spędzone w III-ligowej Unii Skierniewice

Urodzony w Skierniewicach Stanisław Pruszkowski z miejscową Unią związany był od 2023 roku. W trakcie przerwy zimowej sezonu 2022/23 trafił do trzecioligowca z występującego dwie klasy niżej Widoku Skierniewice, którego jest wychowankiem. W rundzie wiosennej zaliczył tylko dwa występy w III lidze i to dopiero w dwóch ostatnich kolejkach sezonu 2022/23. W międzyczasie Unia po raz czwarty na przestrzeni pięciu lat wygrała finał wojewódzkiego Pucharu Polski, co dało jej przepustkę na centralny szczebel tych rozgrywek.

Od sezonu 2023/24 był już podstawowym bramkarzem Unii. Wystąpił w 26 z 34 meczów III ligi oraz drugi rok z rzędu wygrał z nią wojewódzki Puchar Polski. W tym sezonie osiągnął z nią historyczny wynik, bowiem Unia po raz pierwszy w historii doszła aż do 1/8 finału centralnego Pucharu Polski. Tam nie dała już rady Ruchowi Chorzów, ale po drodze wyeliminowała beniaminków PKO BP Ekstraklasy – Motor Lublin oraz GKS Katowice.

Awansuje o dwa poziomy rozgrywkowe wyżej

Do tego zakończył z Unią rundę jesienną grupy I Betclic 3. Ligi na pozycji lidera, z aż czterema punktami przewagi nad zajmującymi drugie miejsce rezerwami Legii. W rundzie jesiennej tego sezonu Betclic 3. Ligi wystąpił we wszystkich 18 meczach i zachował siedem czystych kont, co ex aequo z trzema innymi bramkarzami jest najlepszym wynikiem w grupie I tych rozgrywek. Unia jest więc na dobrej drodze, by po raz pierwszy od sezonu 2006/07 znaleźć się na trzecim szczeblu rozgrywkowym.

Jednak Pruszkowski może w przyszłym sezonie znaleźć się na poziomie PKO BP Ekstraklasy, bowiem zostanie piłkarzem walczącej o awans do niej Wisły Płock, o czym poinformował Samuel Szczygielski z portalu ”Meczyki.pl”. Wcześniej był już testowany przez wicelidera Betclic 1. Ligi – Arkę Gdynia, ale klub z Pomorza ostatecznie postawił na transfer Jędrzeja Grobelnego z Warty Poznań. 20-latek może z miejsca wskoczyć do bramki, bowiem podczas niedawnego sparingu poważnej kontuzji nabawił się Maciej Gostomski.

Absencja podstawowego bramkarza ”Nafciarzy” może potrwać od dwóch do nawet trzech miesięcy. W odwodzie jest jeszcze Bartłomiej Gradecki, który w sezonie 2023/24 – zanim do Wisły trafił Gostomski – był pierwszym wyborem w bramce płocczan. Oficjalny debiut Pruszkowskiego w nowych barwach może nastąpić 16 lutego w wyjazdowym meczu Betclic 1. Ligi z Chrobrym Głogów. Do rundy wiosennej podopieczni Mariusza Misiury przystąpią z piątego, barażowego miejsca. Do strefy bezpośredniego awansu tracą siedem punktów.

