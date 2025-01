Klub Betclic 1. Ligi stracił ważnego piłkarza. Spędził tam kilkanaście lat

Walcząca o utrzymanie w Betclic 1. Lidze Warta Poznań pożegnała już trzeciego piłkarza w tym okienku transferowym. Po 3,5 roku z ”Zielonymi” pożegnał się Jędrzej Grobelny, który wcześniej jako junior spędził w tym klubie jeszcze osiem lat. Teraz zamiast bić się o utrzymanie w Betclic 1. Lidze będzie walczył awans do PKO BP Ekstraklasy, bowiem jego nowym klubem została Arka Gdynia.

W Warcie zaczynał piłkarską karierę

Swoją przygodę z Wartą Poznań Jędrzej Grobelny rozpoczął w wieku ośmiu lat. W 2017 roku 16-letni wówczas bramkarz przeniósł się do akademii Pogoni Szczecin, a sezon 2020/21 spędził na wypożyczeniu w Miedzi Legnica. W 2021 roku Grobelny wrócił do Warty po czterech latach. Na swój pierwszy występ po powrocie do Poznania musiał czekać osiem miesięcy, ale od tamtego momentu to on przez resztę sezonu 2021/22 był pierwszym wyborem trenera Dawida Szulczka.

Wystąpił w 9 z 11 ostatnich meczów Warty w sezonie 2021/22 PKO BP Ekstraklasy i zachował cztery czyste konta. W kolejnym sezonie rozegrał już jednak 8 meczów na 36 możliwych. Znów zachował cztery czyste konta, z czego trzy w PKO BP Ekstraklasie. W sezonie 2023/24 doczekał się roli pierwszego bramkarza ”Zielonych”. Wystąpił w 25 z 34 meczach PKO BP Ekstraklasy i zachował osiem czystych kont. Choć defensywa jego zespołu była ósmą najlepszą w lidze, po czterech latach Warta pożegnała się z najwyższym poziomem rozgrywkowym.

Jeszcze przed zakończeniem poprzedniego sezonu, gdy raczej wydawało się, że Warta nie spadnie z Ekstraklasy, Grobelny przedłużył umowę, która wiązała go z ”Zielonymi” do czerwca 2025 roku. Od 1 stycznia mógł więc rozpocząć negocjacje z dowolnym klubem i latem przenieść się do niego jako ”wolny zawodnik”. Jednak według Samuela Szczygielskiego z portalu ”Meczyki.pl” bramkarz planował odejście z Warty już tej zimy. Zainteresowanie nim miała wykazać zimująca w strefie spadkowej PKO BP Ekstraklasy Korona Kielce.

Odszedł po kilkunastu latach

Ostatecznie 24-latek resztę tego sezonu dalej spędzi w Betclic 1. Lidze, ale wkrótce może wrócić na poziom PKO BP Ekstraklasy. Na zasadzie transferu definitywnego zamienił bowiem Wartę na Arkę Gdynia, która przerwę zimową spędza na pozycji wicelidera Betclic 1. Ligi. Związał się kontraktem do czerwca 2026 roku z opcją przedłużenia o kolejne 12 miesięcy.

Przychodzi w miejsce Pawła Lenarcika, który z kolei będzie teraz musiał bronić się przed spadkiem do Betclic 2. Ligi, gdyż został piłkarzem Chrobrego Głogów. Jego konkurentem będzie zaś Damian Węglarz, który w rundzie jesiennej wystąpił w 12 z 21 meczów, które Arka w tym czasie rozegrała. 28-letni golkiper sześć razy zagrał ”na zero z tyłu” i w klasyfikacji czystych kont Betclic 1. Ligi zajmuje piąte miejsce – ex aequo z Martinem Turkiem z Ruchu Chorzów.

Grobelny jest trzecim piłkarzem sprowadzonym przez Arkę tej zimy. Wcześniej gdynianie sprowadzili z Wisły Płock Dawida Kocyłę oraz Zvonimira Petrovicia, który rozwiązał kontrakt z Kotwicą Kołobrzeg. Warta zaś straciła trzeciego zawodnika tej zimy – po Szymonie Pawłowskim oraz Mateuszu Maćkowiaku. Ta dwójka nie odgrywała jednak znaczącej roli w zespole ”Zielonych”. Grobelny zaś był ósmym najbardziej eksploatowanym piłkarzem Warty w tym sezonie. W rundzie jesiennej zagrał 14 razy, ale tylko dwukrotnie ”na zero z tyłu”.

