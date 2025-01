Leicester City: Buty powodem… odejścia zawodnika? To możliwe

Leicester City od początku kampanii 2024/25 mierzy się z wieloma kłopotami. Mówiło się o możliwych punktach karnych na starcie sezonu w Premier League, beniaminka elity po awansie opuścił na rzecz Chelsea trener Enzo Maresca, a już w trakcie rozgrywek zwolniono nowego szkoleniowca, Steve’a Coopera. Zastępujący go Ruud van Nistelrooy nie wykazuje poprawy co do wyników i ma.. kolejny problem. Kością niezgody okazały się buty. I może być z… tego zimowy transfer.

Leicester City: Buty powodem… odejścia zawodnika?

Swego czasu, trener Franciszek Smuda mówił o Marcinie Wasilewskim, że „co mecz to on ma problemy ze spodenkami„. Były już reprezentant Polski mówił wtedy przed kamerami telewizyjnymi, że jego element ubrania jest tak beznadziejny, że musiał go przytrzymywać rękami w trakcie meczu, co przyczyniło się też do straty bramki.

Problem z inną częścią piłkarskiej garderoby miał ostatnio Caleb Okoli, obrońca Leicester City. Wychowanek Atalanty i jego zły dobór obuwia miał rozwścieszyć na tyle Ruuda van Nistelrooya, że… Okoli zaczął na poważnie rozważać odejście z klubu. Takie informacje podał w swoim artykule John Percy z „The Daily Telegraph”. Włoch bowiem nie sądził, że tak błaha sprawa może aż tak rozwścieczyć trenera. Atmosfera nie jest w klubie zbyt dobra, bowiem Holender miał też pretensje do Facundo Buonanotte za jego występ w jednym z ostatnich meczów.

Caleb Okoli trafił do Leicester City latem za 12 milionów euro. Do tej pory zagrał w 16 meczach, z czego w trzynastu ligowych, a trzech pucharowych. Zarobił do tej pory cztery żółte kartki. Nie jest on obecnie popularnym wyborem trenera z Holandii – możliwe, że także przez akcję z butami. Włoski defensor zażądał w związku z całym zamieszaniem spotkania z Joe Rudkinem, dyrektorem sportowym klubu. Odejście z klubu wydaje się tutaj całkiem prawdopodobne. Chętny na jego usługi jest Galatasaray.

Leicester City ma aktualnie wiele problemów, aczkolwiek buty Okolego nie są powodem siedmiu porażek z rzędu. Taki właśnie bilans notuje drużyna legendarnego napastnika Manchesteru United. Po wygranej i remisie w pierwszych dwóch meczach, drużyna mistrzów Anglii z 2016 roku nie zapunktowała ani razu. Oznacza to, że „Lisy” okupują 19. lokatę w tabeli Premier League.

