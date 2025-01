Z Ligi Mistrzów do Wieczystej Kraków w kilka dni!

Mateusz Miga z portalu ”tvpsport.pl” poinformował, że Jakub Pesek, który jesienią występował ze Spartą Praga w Lidze Mistrzów dokończy ten sezon w barwach Wieczystej Kraków. Kontrakt 31-letniego Czecha ze Spartą wygasa wraz w czerwcu 2025 roku, ale do Polski przeniesie się już teraz. Skrzydłowy jest już na zgrupowaniu drugoligowca w Turcji.

Z Ligi Mistrzów do Wieczystej w kilka dni

Jeszcze w środę 22 stycznia Jakub Pesek był w kadrze Sparty Praga na mecz siódmej kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów z Interem Mediolan. Ostatecznie w przegranym przez jego zespół 0:1 meczu na boisku się nie pojawił. Byłby to jego trzeci występ w tych rozgrywkach. Wcześniej znalazł się w pierwszym składzie w przegranym 1:2 domowym meczu ze Stade Brest. Z kolei już w 27. minucie przegranego u siebie aż 0:6 meczu z Atletico Madryt zmienił kontuzjowanego byłego piłkarza Lechii Gdańsk – Lukasa Haraslina.

Niemająca już matematycznych szans na fazę pucharową Ligi Mistrzów Sparta zmagania w tegorocznej edycji europejskich pucharów zakończy wyjazdowym meczem z mistrzem Niemiec – Bayerem Leverkusen. Na BayArenę Pesek już nie pojedzie, bowiem przebywa w Turcji na zgrupowaniu… Wieczystej Kraków. Mateusz Miga z portalu ”tvpsport.pl” poinformował, że tam dopinany jest transfer 31-latka do Polski. Jego umowa ze Spartą wygasa w czerwcu 2025 roku, ale już zimą dołączy on do drugoligowca.

Kim jest Jakub Pesek?

Nie będzie to jednak transfer gotówkowy, bowiem według Sebastiana Staszewskiego skrzydłowy przeniesie się do Wieczystej na zasadzie wolnego transferu. Podpisze umowę do czerwca 2026 roku z opcją przedłużenia jej o kolejne 12 miesięcy. W tym sezonie wystąpił on tylko w 10 z 33 meczów mistrza Czech, a na boisku spędził zaledwie 474 minuty. To dziewiąty najniższy wynik spośród piłkarzy, z których w tym sezonie skorzystał Lars Friis. Aż 21 zawodników Sparty zaliczyło w tym sezonie więcej minut.

Ostatni pobyt Peska w Sparcie trwał od lata 2021 roku, gdy jeszcze w trakcie EURO 2020 (na które został powołany, ale nie rozegrał na nim ani minuty) stołeczny klub zapłacił za niego Slovanowi Liberec ponad pół miliona euro. Był to jego powrót do Pragi po ponad sześciu latach. Ze Spartą związany był od 15. roku życia i to w jej barwach debiutował w seniorskiej piłce. Jednak zimą 2015 roku został wypożyczony do Czeskich Budziejowic, a po 2,5 roku odszedł tam definitywnie. Przed sezonem 2018/19 trafił zaś do Slovana Liberec, gdzie spędził trzy lata.

Oficjalny debiut Peska w Wieczystej może nastąpić w pierwszy weekend marca, gdy zespół Sławomira Peszki wyjazdowym meczem z rezerwami ŁKS-u Łódź wznowi zmagania w rundzie wiosennej Betclic 2. Ligi. Przerwę zimową krakowianie spędzają na pozycji wicelidera, a do prowadzącej w tabeli Pogoni Grodzisk Mazowiecki tracą cztery punkty. Tyle samo punktów, ale przewagi mają nad otwierającą strefę barażową Polonią Bytom. Z 45 zdobytymi oraz 10 straconymi bramkami są zarówno najlepszą ofensywą, jak i defensywą rozgrywek.

fot. PressFocus