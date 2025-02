FC Barcelona – Atalanta 29.01 – typy i zapowiedź

Podstawowe informacje o meczu FC Barcelona – Atalanta:

Rozgrywki: Liga Mistrzów

Data i godzina: 29 stycznia 21:00

Stadion: Estadio Olimpico

Hit 8. kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów zapowiada się niezwykle emocjonująco, ponieważ Barcelona zmierzy się z Atalantą. Katalończycy w poprzedniej rundzie odnieśli spektakularne zwycięstwo nad Benficą, co zapewniło im awans do czołowej ósemki rozgrywek. Tymczasem Atalanta, która również triumfowała w swoim ostatnim spotkaniu, musi pokonać Dumę Katalonii, aby zagwarantować sobie bezpośredni awans do 1/8 finału. Wszystko wskazuje na to, że kibice będą świadkami zaciętej rywalizacji.

FC Barcelona – Atalanta – typy bukmacherskie

FC Barcelona – Atalanta – wygrana Barcelony

Barcelona – Atalanta to jeden z meczów 8. kolejki fazy ligowej Champions League. Po środowych meczach dowiemy się kto awansuje do 1/8, kto zagra w 1/16, a także kto pożegna się z europejskimi pucharami. Barcelona jest pewna awansu z TOP 8. Plasuje się na drugim miejscu i realne szanse na jej wyprzedzenie mają tylko Inter i Arsenal. Atalanta za to plasuje się na siódmej pozycji. La Dea ma tylko punkt przewagi nad Aston Villą, a chętnych na grę od razu w 1/8 finału jest wielu. Tylko wygrana zapewni klubowi z Bergamo miejsce w TOP 8.

Barcelona ma pewny awans z TOP 8, a więc presja będzie po stronie Atalanty. Układ tabeli może znacząco ulec zmianie, a więc Barca nie będzie kalkulować i zagra o pełną pulę. Atalanta co prawda wgniotła Sturm Graz w ziemię, ale w ostatnim czasie zawodziła w starciu z silniejszymi zespołami. Barcelona gra za to przed własną publicznością i jest w doskonałej dyspozycji. Gram wygraną Barcelony, dla osób lubiących wyższe ryzyko, polecam zagranie handicapu.

Typy na mecz FC Barcelona – Atalanta

Wygrana Barcelony @1.72

Obie drużyny strzelą gola @1.42

Robert Lewandowski strzeli gola @1.97

FC Barcelona – Atalanta: zapowiedź meczu

Forma Barcelony

Barcelona w 7. kolejce Ligi Mistrzów mierzyła się z Benficą. Między słupkami Dumy Katalonii stanął Szczęsny, który zagrał słabe spotkanie, a przez jego błędy padły dwa gole. Hat-tricka strzelił Pavlidis i gdy wydawało się, że Barca straci punkty, to w 78., 86. i 96. minucie trafiali kolejnego: Lewandowski, Garcia i Raphinha. Barcelona triumfowała i została wiceliderem fazy ligowej.

Jest to zdecydowanie dobry okres podopiecznych Hansiego Flicka. Przed rollercoaster z Benficą, Barcelona pokonała 5:2 Real Madryt i 5:1 z Betisem. Nie obyło się bez wpadek, ponieważ w LaLiga zremisowała 1:1 z Getafe. Duma Katalonii traci aż siedem punktów do Realu Madryt, co na tym etapie sezonu sporą różnicą, a szanse na mistrzostwo są niewielkie i wiele będzie zależeć od najbliższego El Clasico. W miniony weekend Barcelona wręcz zdemolowała Valencię, wygrywając aż 7:1! Jedną bramkę dla Blaugrany zdobył Robert Lewandowski.

Forma Atalanty

Atalanta w poprzedniej serii gier Ligi Mistrzów, pokonała Sturm Graz aż 5:0. La Dea jest jedną z najbardziej bramkostrzelnych drużyn w Champions League i Serie A. Ostatnio ma jednak gorszy okres, który zaczął się od Superpucharu Włoch. Gasperini w starciu z Interem posadził wielu kluczowych piłkarzy na ławce rezerwowych, aby mogli odpocząć po intensywnym pierwszym półmetku sezonu. La Dea odpadła z tych rozgrywek po porażce 0:2 z Nerazzurri, a plan szkoleniowca Atalanty nie wypalił w najmniejszym stopniu.

Piłkarze z Bergamo w kolejnych meczach ligowych wyglądali na przemęczonych i dominowało ich Udinese, z którym zremisowali 0:0. Następnie podzielili się punktami z Juventusem i przegrali przed własną publicznością z Napoli 2:3. Ta gorsza seria sprawiła, że Atalanta niemal wypisała się z walki o mistrzostwo Włoch. Do liderującego Napoli traci bowiem aż siedem punktów.

Przewidywane składy FC Barcelona – Atalanta

Barcelona: Szczęsny; Kounde, Araujo, Cubarsi, Balde; Gavi, de Jong, Pedri; Yamal, Lewandowski; Raphinha

Atalanta: Carnesecchi; Djimsiti; Hien, Scalvini; Bellanova, Ederson, de Roon, Zappacosta; De Ketelaere, Lookman; Retegui

Sędzia w spotkaniu FC Barcelona – Atalanta

Michael Olivier – w tym sezonie sędziował 5 meczów w Lidze Mistrzów, w których pokazał łącznie 29 żółtych kartek oraz 1 rzut karny.

Gdzie oglądać mecz FC Barcelona – Atalanta

Mecz będzie można oglądać na antenie Canal + Extra 2, a także w internecie za pośrednictwem Canal + Online.

Nadchodzące mecze

Statystyki na typy bukmacherskie FC Barcelona – Atalanta

W 5 ostatnich meczach Barcelony, obie drużyny strzelały gole

W 8 ostatnich meczach Barcelona 6 razy pierwsza trafiała do siatki rywala.

Barcelona nie przegrała w sześciu spotkaniach, a w czterech poprzednich byliśmy świadkami BTTSu

Barcelona strzela w Lidze Mistrzów średnio aż 3.71 goli na mecz, a Atalanta 2.57

Obie drużyny strzeliły po 5 goli w 7. kolejce Ligi Mistrzów

Barcelona wygrała sześć ostatnich spotkań w Champions League

Typowanie wyniku meczu FC Barcelona – Atalanta

Starcie tych dwóch drużyn to nie tylko walka o punkty, ale także okazja do potwierdzenia swojej siły w prestiżowych rozgrywkach. Barcelona gra przed własną publicznością, a jej obecna forma daje powody do optymizmu. Atalanta zaś musi udowodnić, że potrafi rywalizować z najlepszymi, choć ostatnie wyniki stawiają pod znakiem zapytania jej zdolność do skutecznego przeciwstawienia się Dumie Katalonii.

Ranking bukmacherów 1 Betfan Bonus 200% od pierwszego depozytu do 400 zł! 2 Betclic Cashback do 50 zł + gra bez podatku 24/7 3 STS Bonusy od depozytu do 600 zł +zakład bez ryzyka do 100 zł 4 TotalBet Zakład bez ryzyka 3x111 zł (zwrot na konto główne) zobacz pełny ranking

Fot. PressFocus