Były gracz Odry Opole zakończył karierę jako 22-latek. Nietypowy powód

W piłce nożnej na pęczki można policzyć zawodników, który kończyli kariery w wieku około 40 lat. Były gracz Odry Opole stwierdził inaczej. Mowa o Vittorio Continelli, który już w tak młodym wieku podjął tak świadomą decyzję. Nie chodzi o żadne kontuzje, a o… własny rozwój. Włoski pomocnik podzielił się swoją decyzją na koncie na Instagramie. Wyraził przy okazji wdzięczność dla wszystkich, których poznał na swojej drodze.

Były gracz Odry Opole zakończył karierę jako 22-latek

Vittorio Continella to 22-letni Włoch, który jest wychowankiem Juventusu. W swojej krótkiej karierze przewinął się przez oba turyńskie kluby, bowiem występował w młodzieżowych drużynach Torino przez rok. Oprócz tego grał też na poziomie Serie D w piemonckim zespole Casale – to jednokrotny mistrz Włoch z 1914 roku. Parę lat przed nim grał tam Junior Messias, mistrz Włoch 2022 z Milanem.

Na poziomie czwartej ligi uzbierał sporo spotkań, po czym przeszedł na Cypr, aby grać w AEL-u Limassol. Tam przez półtora roku zagrał w 29 meczach i zanotował dwa trafienia.

Continella trafił do Odry Opole w drugiej połowie stycznia 2024 roku. Mimo kontraktu na pół roku z opcją przedłużenia o 18 miesięcy, opolanie nie skorzystali z opcji przedłużenia. Oznacza to, że nie zagra już na nowym obiekcie w stolicy województwa opolskiego. Ten od wiosny będzie użytkowany przez uczestnika baraży o Ekstraklasę z wiosny 2024 roku.

Piłkarz na swoim koncie na Instagramie ogłosił wiążącą decyzję w następujący sposób:

– Dziś czuję, że przyszedł czas by podzielić się czymś, co kiełkowało w moim sercu od dłuższego czasu. W zasadzie opuściłem futbol sześć miesięcy temu, ale do dziś nie czułem się gotowy zmierzyć z tym tematem. To była ważna i osobista decyzja i potrzebowałem czasu, aby to wszystko przemyśleć zanim wytłumaczę to tym, którzy zawsze mnie wspierali.

– Czułem jednak w sobie, że czas na zmianę, aby odkrywać nowe horyzonty. Chciałem poświęcić się większej liczbie doświadczeń, podróżowaniu, odkrywaniu nowej rzeczywistości i dorastaniu jeszcze mocniej jako człowiek. Chciałbym podziękować mojej rodzinie i wszystkim moim kolegom z drużyny, którzy towarzyszyli mi w tej pięknej podróży, którą będę nosił w sercu na zawsze. Byliście moją siłą i motywacją.

W Odrze Opole włoski zawodnik zagrał 11-krotnie i zanotował jedną bramkę. Nie wystąpił on w swojej karierze w ani jednym spotkaniu włoskich kadr młodzieżowych. Życzymy mu dużo zdrowia i spełniania marzeń na piłkarskiej emeryturze!

