Bayer Leverkusen pozyska piłkarza prosto z Premier League

Bayer 04 Leverkusen może wkrótce ogłosić transfery dwóch nowych zawodników na rundę wiosenną sezonu 2024/2025. Oprócz doświadczonego Mario Hermoso, wkrótce na BayArenę powinien trafić także ofensywny pomocnik – Emiliano Buendía. Argentyńczyk jest graczem Aston Villi z angielskiej Premier League, która występuje w aktualnej edycji Ligi Mistrzów.

Bayer 04 z kolejnym transferem

Co prawda jeszcze nie tak dawno temu wydawać się mogło, że Simon Rolfes oprócz utalentowanego Alejo Sarco, nie ściągnie w ramach zimowego okienka transferowego żadnego nowego zawodnika, jednakże niedawne poważne kontuzje doprowadziły do tego, że „Aptekarze” zamierzają odpowiedzieć w najlepszy możliwy sposób, pozyskując co najmniej dwóch nowych piłkarzy.

Bayer 04 Leverkusen nie zamierzał biernie przyglądać się sytuacji na rynku transferowym, jak robią to inne topowe kluby tej zimy, dlatego też Simon Rolfes nieoficjalnie zabezpieczył dwa transfery. Mowa o Mario Hermoso z AS Romy (półroczne wypożyczenie bez opcji wykupu) oraz Emiliano Buendii, który miał już przejść badania medyczne przed podpisaniem umowy z B04. Potwierdził to już przede wszystkim Florian Plettenberg z portalu „Sky” oraz kilka innych lokalnych źródeł z Nadrenii Północnej-Westfalii.

Porozumienie z Aston Villą zostało już w pełni uzgodnione i na ten moment mowa o półrocznym wypożyczeniu. W przeciwieństwie do Hermoso, Bayer zapewnił sobie jednak opcję do wykupu Argentyńczyka latem. Według transferowego guru – Fabrizio Romano – kwota transferu definitywnego została ustalona na około 20 milionów euro, co nie powinno stanowić żadnego problemu dla „Aptekarzy”. Warto wspomnieć, że przed wypożyczeniem, Buendía ma jeszcze przedłużyć kontrakt z Villą.

Bayer 04 ściągając doświadczonego 28-latka pragnie tym samym załatać dziurę w składzie po tym, jak poważnej kontuzji ścięgna Achillesa doznał Martin Terrier – francuski piłkarz nie wróci już do gry w tym sezonie, jako że czeka go kilkumiesięczna przerwa i długotrwała rehabilitacja, co też zostało potwierdzone oficjalnie przez klub w ostatnim czasie.

Emiliano Buendía może grać na kilku pozycjach

Wielką zaletą Emiliano jest fakt, że może on grać na kilku pozycjach w ofensywie – nominalnie występuje w roli ofensywnego pomocnika, lecz z powodzeniem może także obskoczyć zarówno lewe, jak i również prawe skrzydło. Szacunkowa wartość 28-latka to 18 milionów euro. Jeśli natomiast mowa o bieżącym sezonie 2024/25, to wystąpił on w 20 oficjalnych meczach o stawkę, spędzając zaledwie 464 minuty na boiskach jako gracz Aston Villi. W tym czasie trzykrotnie wpisał się na listę strzelców.

Jako ciekawostkę warto wspomnieć, że Argentyńczyk w przeszłości jeszcze jako zawodnik Norwich, dwukrotnie wywalczył EFL Championship (w sezonach 2018/19 oraz 2020/21). W lutym 2022 roku zadebiutował w dorosłej reprezentacji narodowej Argentyny i na tym też jego przygoda z „Albicelestes” dobiegła póki co końca.

