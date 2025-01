Były bramkarz Cracovii dokończy sezon w Izraelu

Karol Niemczycki, który jako nastolatek szkolił się w Cracovii, a następnie zaliczył 78 występów dla ”Pasów”, dokończy ten sezon w Izraelu. 25-letni bramkarz został wypożyczony do przedostatniego w tabeli izraelskiej ekstraklasy FC Ashdod. Wypożyczył go Darmstadt, dla którego nie zagrał w tym sezonie ani razu.

Tylko cztery występy w ciągu półtora sezonu

Latem 2023 roku, po trzech latach gry dla Cracovii, Karol Niemczycki przeniósł się do drugoligowej Fortuny Duesseldorf. ”Pasy”, których zawodnikiem był w czasach juniorskich, a następnie rozegrał 78 meczów w pierwszym zespole, nie zarobiły na tym ruchu ani złotówki, bowiem jego umowa wygasła po zakończeniu sezonu 2022/23. Zagraniczna kariera zupełnie jednak nie poszła po myśli bramkarza. W sezonie 2023/24 zagrał tylko w trzech z 41 możliwych meczów Fortuny Duesseldorf i już po roku bez żalu oddano go do Darmstadt.

Jednak również i w barwach ”Lilii” nie przebił się do wyjściowego składu, bowiem rozegrał raptem jeden na 22 możliwe mecze. Co więcej, od trzech miesięcy znajdował się poza kadrą pierwszego zespołu. Od tego czasu ogrywał się w piątoligowych rezerwach. Łącznie więc w ciągu półtora roku od czasu odejścia z Cracovii wystąpił w zaledwie czterech z 63 możliwych meczów swoich zespołów. Być może więc już w ciągu najbliższych czterech miesięcy przebije cały swój dorobek z poprzednich osiemnastu.

Poszuka nadziei na występy w Izraelu

Został on bowiem wypożyczony do końca sezonu do izraelskiego FC Ashdod. To przedostatni klub izraelskiej ekstraklasy, który do ostatniego bezpiecznego, 12. miejsca traci aż sześć punktów. Co więcej, ich strata do bezpiecznej strefy może zwiększyć, bowiem w najbliższy weekend Ashdod czeka bezpośrednie i to wyjazdowe starcie z zajmującym właśnie 12. miejsce Maccabi Petach Tikwa. Później zaś nowy zespół Polaka czeka rywalizacja z prowadzącym w tabeli Hapoelem Beer Szewa, który nie przegrał od ponad czterech miesięcy.

Nowy zespół Polaka ostatni raz w lidze wygrał 30 listopada. Od tamtego czasu bilans Ashdodu w izraelskiej ekstraklasie to trzy remisy i sześć porażek, w tym aż pięć poniesionych z rzędu. W międzyczasie Ashdod zdołał odnieść dwa pucharowe zwycięstwa – dopiero po dogrywce z drugoligowym Hapoelem Afula oraz trzecioligową Nordią Jeruzalem.

Przenosiny Niemczyckiego do Izraela mogą wywoływać kontrowersje w związku z działaniami tego kraju podczas konfliktu zbrojnego w Strefie Gazy z palestyńskim ugrupowaniem Hamas. Aszdod zaś to miasto portowe, które od momentu wybuchu wojny w październiku 2023 roku wielokrotnie było celem ataków rakietowych ze strony Hamasu.

fot. PressFocus