Arthur Melo wraca do Katalonii

Na krótko przed zakończeniem zimowego okienka transferowego, Arthur Melo zmieni otoczenie klubowe. Jak donoszą media we Włoszech i Hiszpanii, Brazylijczyk jest o krok od półrocznego wypożyczenia do Girony, która występuje w La Lidze. Po raz drugi w swojej karierze 28-latek będzie występować w regionie Katalonii, bowiem przed laty grał on w FC Barcelonie.

Arthur Melo odchodzi

Wszystko wskazuje na to, że trener Thiago Motta na krótko przed zakończeniem zimowego okienka transferowego zamierza dokonać kolejnych zmian w swoim składzie. Nieoficjalnie mówi się, że Juventus szykuje się do bardzo intensywnych dni – zarówno pod względem odejść, jak i wzmocnień. Jeśli mowa o nadchodzących pożegnaniach, to o krok od zmiany otoczenia klubowego jest Arthur Melo, który od początku sezonu 2024/25 rozegrał zawrotne zero minut dla „Starej Damy”.

Brazylijczyk nie może liczyć na wsparcie, grę w pierwszym składzie i jakiekolwiek perspektywy, dlatego też Juve miał zdecydować, że rozstanie będzie najlepszym rozwiązaniem dla wszystkich stron, zwłaszcza mając na uwadze fakt, że Włosi będą mogli zmniejszyć nieco wydatki w drugiej części kampanii. Początkowo wiele wskazywało na przenosiny do Santosu, jednakże po tym jak do gry wkroczyła hiszpańska Girona, sytuacja uległa nagłemu zwrotowi.

Hiszpanie przebili ofertę Brazylijczyków, oferując wypożyczenie ze znacznie lepszymi warunkami finansowymi (mowa przede wszystkim o większościowym pokryciu kosztów wynagrodzenia). Zawodnik przystał już na wszelkie warunki, osiągnął ustne porozumienie z hiszpańską ekipą i lada moment przejdzie niezbędne badania medyczne, co też zostało już potwierdzone przez włoskiego guru transferowego – Fabrizio Romano.

Choć wielu kibiców spodziewało się, że w umowie wypożyczenia zawarta zostanie klauzula wykupu w przyszłości, to jak informują kolejne włoskie źródła, Juventus nie przystał na żadne dodatkowe opcje i latem 2025 roku Melo powróci do Turynu, gdzie też jego umowa jest ważna końca czerwca przyszłego roku. Kibice nie są po raz kolejny zadowoleni z działań Cristiano Giuntolego. A sam Arthur wróci tym samym w znajome rejony – w latach 2018-2020 miał okazję reprezentować barwy FC Barcelony. Niektórzy nawet nazywali go „brazylijskim Xavim”.

Melo i jego rekordowy transfer

Arthur Melo do Juventusu trafił latem 2020 roku na zasadzie wymiany z Barceloną w sprawie Miralema Pjanicia – wspominana jest ona do dzisiaj jako najgorsza możliwa wymiana ostatnich lat w piłce nożnej. Początkowo wszyscy zachwycali się transferem Brazylijczyka, ale po czasie wiele osób zmieniło radykalnie swoje zdanie. Dziś nikt już nie pamięta o jego znakomitych występach, dla piłkarskiego mainstreamu jest zapomnianym piłkarzem, dla którego nie ma przyszłości w wielkich klubach.

W trakcie swojej dotychczasowej przygody w Turynie, podejmowano już kilkakrotnie próby ratowania jego kariery – najpierw został wypożyczony do Liverpoolu na sezon 2022/23, po czym rok później miał okazję reprezentować barwy Fiorentiny. Defensor nie był jednak w stanie do końca przekonać nowych pracodawców do swojej osoby, zaś jego szacunkowa wartość sukcesywnie spadała i obecnie wynosi raptem pięć milionów euro, według portalu Transfermarkt.

Oczekuje się, że Girona może być dla Melo ostatnią szansą na potwierdzenie swojej jakości w Europie. W przeciwnym wypadku bardzo możliwe, że czeka go powrót do ojczyzny. 28-latek po raz ostatni zagrał dla Juve (tutaj łącznie 63 mecze i jeden gol) 11 maja 2022 roku w finale Coppa Italia przeciwko Interowi.

Po raz ostatni w ogóle – pojawił się na placu w barwach Fiorentiny (tam 48 meczów i dwa gole) w finale Ligi Konferencji 29 maja 2024 roku z Olympiakosem. Oznacza to, że Arthur nie zagrał w meczu o stawkę od… ośmiu miesięcy.

fot. PressFocus