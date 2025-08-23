NOWA OFERTA POWITALNA BETFAN!
Lech Poznań rozwiąże kontrakt z dwoma piłkarzami. Jeden z nich przeniesie się do Włoch

Napisane przez Mikołaj Duda, 23 sierpnia 2025
Lech

Lech Poznań zmaga się z wieloma kontuzjami, przez co kadra mocno się uszczupliła. Mimo to dwóch zawodników wciąż jest kompletnie odstawionych na boczny tor i Niels Frederiksen nie widzi dla nich przyszłości w swoim zespole. Obaj mają rozwiązać kontrakt z klubem, a jeden z nich – dwukrotny mistrz kraju z „Kolejorzem” oraz reprezentant Polski – ma podpisać kontrakt z jednym z włoskich klubów.

Dwóch piłkarzy pożegna się z Lechem

W najbliższym czasie ma wydarzyć się to, czego od dłuższego czasu można było się spodziewać. Jak poinformował Tomasz Włodarczyk z portalu „Meczyki.pl”, Lech za porozumieniem stron rozwiąże kontrakty z Bartoszem Salamonem i Eliasem Anderssonem. Pierwszy z nich z pewnością zostanie w Poznaniu szczególnie zapamiętany. Po wielu latach spędzonych we Włoszech wrócił do Polski i razem z „Kolejorzem” zdobył dwa mistrzostwa Polski. W obu miał spory i gdyby nie jego gra w duecie z Antonio Miliciem to – zwłaszcza za czasów Macieja Skorży – tych trofeów mogłoby nie być.

Za czasów gry w Poznaniu Salamon wrócił także do reprezentacji Polski. Był w kadrze na ostatnie EURO rozgrywane w Niemczech, a nawet w meczu przeciwko Holandii Michał Probierz zdecydował się wystawić go w podstawowym składzie. 34-latek w ostatnim czasie nie był jednak ulubieńcem Nielsa Frederiksena, który wolał stawiać na Mateusza Skrzypczaka, Alexa Douglasa oraz młodego Wojciecha Mońkę.

W tym sezonie duński trener nie wpuścił swojego najbardziej doświadczonego stopera na boisko nawet na minutę. Czasami nie było nawet dla niego miejsca w kadrze meczowej. Salamon został w kraju przy okazji wyjazdów na Islandię i do Serbii na starcia w eliminacjach Ligi Mistrzów. Łącznie w barwach Lecha rozegrał 87 meczów i strzelił cztery gole. Teraz ma wrócić do Włoch i najprawdopodobniej zostanie nowym zawodnikiem tamtejszego Carrarese.

Z kolei Elias Andersson, który miał zastąpić Pedro Rebocho, zaliczył bardzo dobre wejście do Lecha. Popisał się świetną w starciu eliminacji Ligi Konferencji Europy z Żalgirisem Kowno, jednak z każdym kolejnym miesiącem Szwed wyglądał już tylko gorzej. Jego umiejętności szybko zostały zweryfikowane i stracił miejsce w składzie kosztem doświadczonego Barry’ego Douglasa oraz stawiającego dopiero pierwsze kroki w seniorskiej piłce Michała Gurgula.

Ostatnie pół roku Szwed spędził na wypożyczeniu w duńskim Viborgu, gdzie również szybko został odstawiony na boczny tor, więc było jasne, że nie ma dla niego przyszłości w Poznaniu. Teraz ma rozwiązać kontrakt i można przypuszczać, że nowego klubu będzie szukał w ligach skandynawskich. W barwach Lecha Andersson rozegrał 31 meczów i zaliczył cztery asysty.

Lech ma ruszyć na zakupy

W Poznaniu wyczekiwany jest napastnik, który podejmie rywalizację o miejsce w składzie z Mikaelem Ishakiem i być może zostanie następcą dla coraz bardziej wiekowego Szweda. Według informacji ww. Włodarczyka kandydatem na to miejsce miałby być Afimico Pululu z Jagiellonii Białystok. Król strzelców zeszłej edycji Ligi Konferencji miałby kosztować około dwa miliony euro, a dodatkowo w drugą stronę miałby powędrować Filip Szymczak, który jest bardzo ceniony przez Łukasza Masłowskiego. Mistrz Polski ma pozyskać także skrzydłowego, co jest skutkiem kontuzji Aliego Gholizadeha, Patrika Walemarka i Daniela Hakansa.

EkstraklasaZ kraju Bartosz SalamonekstraklasaElias AnderssonLechLech PoznańPKO BP Ekstraklasapolska

Autor

Avatar użytkownika
Mikołaj Duda
Ekstraklasa, Betclic 1. liga, Futbol Extra

Zna cały skład Radomiaka i Puszczy Niepołomice. Zawsze obejrzy mecz tych drużyn ponad El Clasico. Dzień rozpoczyna od doniesień z polskiego uniwersum. Nienawidzi przerwy zimowej - wtedy zamiast Ekstraklasy musi zadowolić się ligami TOP 5.

