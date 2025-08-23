Kolejny Polak zagra w Serie A. Dołączy do ekipy Kosty Runjaicia

W trakcie letniego okienka transferowego do włoskiego Udinese prowadzonego przez Kostę Runjaicia dołączył już jeden Polak. To Jakub Piotrowski, który zdążył już nawet zaliczyć oficjalny debiut w nowych barwach. Według informacji medialnych to jednak nie koniec i wkrótce dołączy do niego inny zawodnik znad Wisły. Obaj mieli już okazję spotkać się ze sobą w Pogoni Szczecin oraz w reprezentacji.

Polska siła we Włoszech

W polskim kibicu niezbyt zaangażowanym we włoską piłkę zdecydowanie największą sympatię budzi Udinese. Od poprzedniego sezonu jest to drużyna prowadzona przez Kostę Runjaicia, czyli byłego trenera Pogoni Szczecin oraz Legii Warszawa. Dodatkowo jego asystentami są Polacy, a jednym z podopiecznych Jesper Karlstrom. Szwed przeniósł się tam latem ubiegłego roku z Lecha Poznań i stał się na tyle ważną postacią zespołu, że po roku już został wybrany kapitanem.

W Udinese od tego okienka transferowego występuje także Polak. Jakub Piotrowski został wykupiony z bułgarskiego Łudogorca Razgrad i już nawet zdążył zaliczyć oficjalny debiut w nowych barwach. Zagrał blisko pół godziny w meczu krajowego pucharu z Carrarese, czyli najprawdopodobniej przyszłym klubem Bartosza Salamona. Jak się okazuje, 27-latek nie będzie jedynym Polakiem w Udine i wkrótce będzie dzielił szatnię z rodakiem, z którym bardzo dobrze się zna. Nie tylko z reprezentacji, ale też wspólnych występów na poziomie Ekstraklasy.

Jak poinformował Roman Kołtoń z kanału „Prawda Futbolu”, duńskie Midtjylland na Udine ma zamienić Adam Buksa. Wcześniej o możliwości takiego transferu oraz zaawansowanych negocjacjach informowały także media w Italii oraz w Danii. Oznacza to, że reprezentant Polski podejmie drugą próbę odnalezienia się w jednej z pięciu najlepszych lig w Europie. Wcześniej jego przygoda z francuskim Lens zakończyła się sporym niepowodzeniem, jednak poza grą w kraju bardzo dobrze radził sobie w USA, Turcji czy ostatnio w Danii.

Starzy znajomi ze Szczecina

Kosta Runjaić swojego nowego napastnika doskonale pamięta z czasów prowadzenia Pogoni Szczecin. Buksa bardzo dobrze sobie radził pod skrzydłami niemieckiego trenera. W czasie wspólnej pracy rozegrał 55 meczów i strzelił 22 gole. Poza szkoleniowcem, który prowadził go w USA, to właśnie pod wodzą Runjaicia Polak ma najlepsze statystyki strzeleckie. W „Portowcach” miał również okazję współpracować na boisku z Jakubem Piotrowskim, którego teraz znów spotka w szatni – tym razem Udinese. Razem w barwach Pogoni rozegrali dziewięć spotkań i dokładnie tyle samo dołożyli po kilku latach w dorosłej reprezentacji.

Adam Buksa ostatni sezon spędził w duńskim Midtjylland. W 39 meczach rozegrał blisko 3000 minut i strzelił 15 goli. W obecnych rozgrywkach w sześciu spotkaniach już dwukrotnie zdążył zapisać się na liście strzelców. W reprezentacji Polak ma na koncie 23 występy i zanotowanych siedem trafień. Zdecydowanie najbardziej mu pamiętane jest to z ostatnich mistrzostw Europy przeciwko Holandii.

