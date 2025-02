Rashford zmierza do ligowego rywala wraz z innym znanym zawodnikiem

Wiele wskazuje na to, że przygoda Marcusa Rashforda w Manchesterze United niebawem dobiegnie końca. Jak informuje Fabrizio Romano, Anglik zasili szeregi ligowego rywala. Będzie on przez najbliższe pół roku występował w drużynie z Ligi Mistrzów, a dokładniej Aston Villi. Jak się okazuje, trafi tam wraz z innym wyróżniającym się parę lat temu piłkarzem w Europie. Mowa tutaj o Marco Asensio z PSG.

Rashford odejdzie z Manchesteru United

Marcus Rashford nie może zaliczyć ostatnich miesięcy do udanych. Po słabym poprzednim sezonie, również w obecnych rozgrywkach nie prezentuje wysokiej formy. Na domiar złego, jego relacje z trenerem Rubenem Amorimem nie są najlepsze, popsuły się one dość krótko po rozpoczęciu pobytu Portugalczyka na ławce trenerskiej „Czerwonych Diabłów”.

Pod wodzą 40-latka, napastnik rozegrał zaledwie sześć spotkań. Ostatni mecz zagrał 12 grudnia i od tamtego momentu pozostaje odsunięty od składu. Szkoleniowiec ma wyraźne zastrzeżenia co do pracy Anglika, co jasno dawał do zrozumienia w publicznych wypowiedziach.

Na krytykę ze strony Portugalczyka naraził się również Alejandro Garnacho, który wydaje się, że powoli wraca do łask. Marcus Rashford w niedawnej rozmowie z Henrym Winterem przyznał, że jest gotowy na zmianę barw klubowych i nie będzie żywił urazy, jeżeli do tego dojdzie.

27-latek przez niemal całe zimowe okienko transferowe nieustannie łączony był z przeprowadzką. Wymieniano w jego kontekście AC Milan, FC Barcelonę, czy Borussię Dortmund. Wiele wskazuje na to, że saga z udziałem Rashforda wreszcie dobiegnie końca. Jak informuje Fabrizio Romano, wychowanek Manchesteru United dogadał szczegóły kontraktu z Aston Villą.

W grę wchodzi wypożyczenie do końca obecnego sezonu. „The Villians” mają mieć opcję pierwokupu wynoszącą 40 milionów euro. Po transferze Jhona Durana do Al-Nassr, na transfer Rashforda bardzo zabiega Unai Emery. Dodatkowo klub z Birmingham wywalczył sobie prawo do gry w dalszej fazie Ligi Mistrzów, na czym zależy napastnikowi.

Marcus Rashford to wychowanek Manchesteru United. W pierwszej drużynie zadebiutował w 2016 roku w wygranym 5:1 meczu przeciwko FC Midtjylland w Lidze Europy, gdzie wpisał się na liście strzelców. Od tamtego momentu dla „Czerwonych Diabłów” wystąpił w 426 spotkaniach, strzelił 138 goli i zaliczył 63 asysty.

Po znakomitym sezonie 2022/23, gdzie zdobył 30 bramek w 56 spotkaniach, minione rozgrywki dla napastnika, jak i całego klubu okazały się kompromitujące. United zajęło ósme miejsce w Premier League, a 27-latek w 43 meczach strzelił osiem goli. Równie fatalnie spisuje się w obecnej kampanii, gdzie wystąpił 24 razy i zdobył siedem bramek.

Aston Villa – nie tylko Rashford do odkurzenia

Poza reprezentantem Anglii do Birmingham uda się także rodak trenera Unai Emery’ego oraz dyrektora sportowego Monchiego – Marco Asensio. Piłkarz, który u Luisa Enrique nigdy nie był kluczowym elementem układanki rozegrał 31 meczów, zdobył sześć bramek i zaliczył 10 asyst w półtora sezonu Ligue 1. To co prawda nie brzmi źle (to w końcu nieco ponad pół bezpośredniego udziału przy bramce na mecz), ale na stronie byłego piłkarza Realu Madryt jest konkurentem Ousmane Dembele znajdujący się w genialnej formie (dwa hattricki w tygodniu).

W aktualnej kampanii, piłkarz holenderskiego pochodzenia z kolei zanotował jedynie 755 minut w 16 występach (dwie bramki). W Hiszpanii piłkarz wyrobił sobie jednak na tyle sporą markę, że jego rodacy widzą w nim szansę do polepszenia głębi swojego składu. PSG i „The Villans” nie uzgodnili żadnej klauzuli wykupu Asensio.

