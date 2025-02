Rivaldo sprowadził do klubu… swoich synów. Nietypowy kierunek transferów

Jaki ojciec, taki syn. To stare porzekadło ma potwierdzenie w przypadku Brazylijczyka Rivaldo. Każdy z jego męskich potomków poszedł w ślady taty. Cała trójka synów Rivaldo gra w piłkę nożną, ale dotychczas… nie grała wspólnie. Na początku lutego to się zmieniło. Teraz tercet występuje razem w klubie, w którym udziały ma ich ojciec, a rządzą nim przede wszystkim dwie duże futbolowe legendy.

Rivaldo udziałowcem w… rumuńskim zespole

Rivaldo w końcówce kariery grał w dziwnych miejscach – między innymi w Uzbekistanie i Angoli. Po zakończeniu kariery piłkarskiej pozostał w piłce nożnej jako m.in. grający prezes brazylijskiego klubu Mogi Mirim EC znajdującego się w Sao Paulo.

W 2023 roku doszło do niespodziewanej konferencji. W rumuńskiej Konstancy ogłoszono, że znakomity przed laty brazylijski gracz został udziałowcem miejscowego Farulu. Nabył on 10% udziałów w klubie. Dlaczego Rivaldo został mniejszościowym właścicielem zespołu w odległej dla niego Rumunii? Po pierwsze w tym zespole występuje syn Brazylijczyka, znany chociażby z gry w naszej Cracovii Rivaldinho. W klubie występował również zięć Rivaldo, czyli Gustavo Costa.

Połączenie klubów

Inny aspekt to połączenie w 2021 roku dwóch zespołów z Konstancy, czyli Farulu z Viitorulem. Klub nazywa się dziś FCV Farul Constanța. Latem 2018 roku były rumuński piłkarz Ciprian Marica kupił podupadającą markę Farul Constanța za 49 150 euro. Trzy lata później Gheorghe Hagi – właściciel i założyciel Viitorul Constanța, prezydent klubu Gheorghe Popescu i właśnie Ciprian Marica ogłosili na konferencji, że ich zespoły się połączyły. Pierwszoligowy FC Viitorul miał lepszą bazę i świetną akademię, przejął tym samym markę Farul. Dziś produkuje się tam gwiazdy.

Popescu i Hagi znają się „jak łyse konie”, gdyż ze sobą na boisku zagrali w ponad 200 meczach. Do tego są… szwagrami, bo ożenili się z dwiema siostrami. Ciprian Marica ma z kolei po fuzji 10% udziałów w Farulu. Od początku po połączeniu klub prowadzi jako trener Gheorge Hagi, a prezydentem jest Popescu. Niedawno Hagi grał w lidze nawet mecz przeciwko… Adrianowi Mutu, innej legendzie. Wcześniej Hagi prowadził od 2014 roku FC Viitorul.

Trzej bracia w jednej drużynie

Isaque Ferreira oraz João Vitor Ferreira przeszli z młodzieżowej drużyny Retrô FC Brasil do lat 20 prosto do mistrza Rumunii z 2023 roku. Tym samym dołączyli do 29-letniego Rivaldinho. Furorę w Internecie zrobił film, w którym jego syn, czyli wnuk Rivaldo śpiewa… hymn Polski. Rivaldinho w Cracovii rozegrał 51 spotkań, ale najbardziej znany był z… bycia synem Rivaldo, bowiem trzy bramki to na napastnika wynik wstydliwy, a jednak trener Michał Probierz uparcie widział go w podstawowym składzie, choć potrafił przez niemal 20 meczów z rzędu nie trafić do siatki.

Nowa dwójka graczy z Brazylii to jeszcze nastolatkowie. Isaque Ferreira ma 19 lat, a João Vitor Ferreira jest rok młodszy. Obaj urodzili się w Atenach podczas gry słynnego piłkarza w Grecji, gdy występował w Olympiakosie SFP oraz AEK Ateny. Pierwszy z nich gra na „9”, a drugi z nich na środku obrony. Czy udowodnia, że ich transfery do Rumunii to nie efekt kumoterstwa?

Joao Vitor to lewonożny stoper. W juniorskich latach grał w Guaratingueta (Brazylia), FC Vizela (Portugalia, Liga 2), a następnie w Retro FC (Brazylia), gdzie został nawet uznany za najlepszego zawodnika do lat 20. On dołączy do pierwszej drużyny. Isaque Ferreira także dotychczas występował w juniorskich drużynach FC Vizela (Portugalia, Liga 2) i Retro FC (Brazylia). Był najskuteczniejszym strzelcem drużyny U-20 w turnieju „Copa Atlantico” i na razie zostanie objęty programem treningowym drużyny juniorskiej.

