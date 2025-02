Polak bliski hitowego transferu

W najbliższym czasie można spodziewać się hitowego transferu z udziałem Polaka. Jedna z kluczowych postaci reprezentacji w ostatnich latach ma zmienić pracodawcę. Opuści Francję i przeniesie się do tureckiego klubu występującego w Lidze Europy. Sam zawodnik ma mieć już nawet ustalone warunki kontraktu. O wszystkim poinformował Tomasz Włodarczyk z portalu „Meczyki.pl”.

Wahadłowy wybierze nieoczywisty kierunek. Dołączy do innych Polaków

Obecnie w Turcji z udanym skutkiem radzi sobie wielu zawodników z nad Wisły. Szczególnie dobrze o występach w tamtejszej Super Lig mówi się w kontekście Krzysztofa Piątka. Napastnik po nieudanych latach w Niemczech, czy we Włoszech odżył po przenosinach do Basaksehiru. W obecnych rozgrywkach przechodzi sam siebie i na koncie ma już 28 trafień, w tym hat-trick z Samsusporem i kilka dubletów.

Kolejnym, na którego czujnym okiem spogląda Michał Probierz jest Sebastian Szymański. Polak pod wodzą Jose Mourinho notuje ostatnio słabszy okres, jednak i tak jest kluczowym elementem składu słynnego Portugalczyka. Udanie na tureckich boiskach radzą sobie także wzbudzający zainteresowanie większych klubów – Jakub Kałuziński i Kacper Kozłowski, który odbudowuje się po nieudanej przygodzie w angielskim Brighton. Z kolei podstawowym bramkarzem Konyasporu jest Jakub Słowik.

W ostatnim czasie grono Polaków w Turcji zwiększyło się o kolejnego przedstawiciela. Ze RB Salzburga do Kasimpasy wypożyczony został środkowy obrońca Kamil Piątkowski. Według Tomasza Włodarczyka z portalu „Meczyki.pl” nie będzie to ostatni taki transfer podczas tego okienka transferowego. Do Galatasaray ma dołączyć prawy obrońca tudzież wahadłowy – Przemysław Frankowski.

Powalczy o mistrzostwo Turcji i w Lidze Europy

Według dziennikarza Frankowski ma już ustalone warunki kontraktu z tureckim klubem. Ma podpisać umowę do końca czerwca 2027 roku z opcją przedłużenia o kolejne 12 miesięcy. Zawodnik jest zdecydowany na ten ruch, a o stopniu jego zaawansowania świadczy fakt, że nie znalazł się w kadrze meczowej na najbliższy ligowy mecz z OGC Nice. Transfer ten dzieli już tylko porozumienie między Lens a Galatasaray. Lens odrzuciło początkową ofertę na poziomie siedmiu milionów euro.

Frankowski w Lens występuje od blisko czterech lat. Do Francji przeniósł się z Chicago Fire. Galatasaray zaś to lider ligi tureckiej ze sporą przewagą nad całą resztą stawki. Po 21 kolejkach miał zgromadzonych aż 57 punktów. W fazie ligowej Ligi Europy uplasował się na 14. lokacie. W barażach o 1/8 finału prawdopodobnie nowy klub Frankowskiego zmierzy się z AZ Alkmaar. Polak tym samym dołączy do takich zawodników, jak Victor Osimhen, Mauro Icardi czy Alvaro Morata.

W latach 2015-2017 w klubie ze Stambułu występował doskonale znany polskim kibicom Lukas Podolski. Obecny gracz Górnika Zabrze w barwach wielokrotnego mistrza kraju wystąpił w 75 meczach, w których strzelił 34 gole i zanotował 18 asyst. Jednak podczas dwóch sezonów, które tam spędził, jego ekipa musiała uznawać wyższość Besiktasu. Teraz to ”Galata” wiedze prym na krajowym podwórku.

