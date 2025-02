Roberto Firmino odsunięty od składu Al-Ahli. Wróci do Europy?

Roberto Firmino od lata 2023 jest piłkarzem saudyjskiego Al-Ahli. Do tej pory w barwach zespołu występującego na co dzień w Saudi Pro League Brazylijczyk radził sobie całkiem nieźle, natomiast w ostatnim czasie na swoich mediach społecznościowych Fabrizio Romano przekazał dość sensacyjną informację, według której napastnik został… odsunięty od pierwszego składu.

Co za dużo, to niezdrowo

Na ten moment drużyna Al-Ahli zajmuje piąte miejsce w tabeli Saudi Pro League. Taki wynik śmiało można uznać za rozczarowanie, ponieważ w szeregach zespołu prowadzonego przez Niemca – Matthiasa Jaissle można znaleźć kilku naprawdę bardzo dobrych piłkarzy. Mowa tutaj oczywiście o Firmino, ale także innych graczy formacji ofensywnej, takich jak chociażby niedawna gwiazda Manchesteru City – Riyad Mahrez czy angielski snajper – Ivan Toney. W obronie gra z kolei Merih Demiral (ex Juventus).

Jakby tego było mało, w ostatnim czasie do Zielono-Białych dołączył kolejny Brazylijczyk, wcześniej występujący w FC Porto – Galeno. Taki „gwiazdozbiór” w ataku powoduje, że sztab został zmuszony do rezygnacji z niektórych zawodników. Jak podał Fabrizio Romano, swego rodzaju ofiarą transferu Galeno jest Roberto Firmino. 55-krotny reprezentant Brazylii został bowiem pominięty w rejestracji składu Al-Ahli na mecze Saudi Pro League. Od teraz będzie on mógł występować tylko w rozgrywkach Azjatyckiej Ligi Mistrzów.

Firmino strzela, ale to nie wystarcza

Taka decyzja może mocno dziwić, tym bardziej zważając na fakt, że w ostatnim czasie Firmino prezentował naprawdę dobrą formę, przypominającą tę, którą zachwycał kibiców podczas gry w Liverpoolu.

Trwający sezon rozgrywek arabskiej ekstraklasy był dla Brazylijczyka dość dobrym okresem, w czasie którego wystąpił w 17 na 19 możliwych meczów i zdobył pięć bramek. Dołożył do tego także trzy asysty. Podczas całej, prawie już półtorarocznej przygodzie w Al-Ahli Firmino rozegrał 49 spotkań. Dla klubu z Dżuddy nie wywalczył jednak żadnego trofeum.

Mimo 33 lat na karku Firmino wciąż potrafi pokazać swój dawny blask. Ostatnio potwierdził to w meczu siódmej kolejki Azjatyckiej Ligi Mistrzów przeciwko katarskiemu Al-Sadd, kiedy to popisał się kapitalnym golem strzelonym z przewrotki. Spotkanie zakończyło się wyjazdowym zwycięstwem Al-Ahli 3:1.

Zdaniem Fabrizio Romano piłkarz coraz chętniej zaczyna rozważać opcję powrotu do gry na Starym Kontynencie. Póki co nie pojawiają się nazwy konkretnych klubów, jednak można się spodziewać bardzo gorącego okresu dookoła osoby Roberto Firmino w letnim oknie transferowym. Obecny kontrakt wiąże Brazylijczyka z Al-Ahli do 30 czerwca 2026, jednak wszystko wskazuje na to, że umowa ta nie zostanie wypełniona do końca terminu.

