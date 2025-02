Lech Poznań z ostatnim zimowym transferem. ”Kolejorz” będzie jego dziesiątym klubem w karierze!

Tomasz Włodarczyk i Dawid Dobrasz z portalu ”Meczyki.pl” poinformowali, że Lech Poznań dopina ostatni transfer w zimowym okienku. Do ”Kolejorza” trafi wychowanek Villarrealu – Mario Gonzalez. Pierwszą część tego sezonu 28-letni napastnik spędził na wypożyczeniu w portugalskim Famalicao. Lech będzie jego dziesiątym klubem w karierze.

Lech Poznań wreszcie sprowadzi napastnika

Po wypożyczeniu do GKS-u Katowice Filipa Szymczaka Lech Poznań pozostał tylko z jednym piłkarzem na pozycji napastnika – kapitanem Mikaelem Ishakiem. Choć Bryan Fiabema przychodził do ”Kolejorza” jako ”dziewiątka”, to w zespole Nielsa Frederiksena pełni rolę skrzydłowego. W trakcie zimowego okienka władze Lecha mocno interesowały się 23-letnim Norwegiem – Aune Heggebø, ale ostatecznie zdecydował się on przedłużyć umowę z SK Brann do 2028 roku. Lider PKO BP Ekstraklasy musiał więc skłonić się ku innej opcji.

Jak poinformowali Tomasz Włodarczyk oraz Dawid Dobrasz z portalu ”Meczyki.pl”, na zasadzie wypożyczenia do końca sezonu bez opcji wykupu trafi Mario Gonzalez. Ma on już być do dyspozycji trenera Frederiksena na najbliższy ligowy mecz z Rakowem Częstochowa. 28-latek dotychczasową część sezonu 2024/25 spędził na wypożyczeniu z Los Angeles FC do Famalicao. Jego dorobek w sezonie 2024/25 to dwie bramki i dwie asysty w 18 meczach. Tylko pięć razy znalazł się w wyjściowym składzie Famalicao.

”Kolejorz” będzie jego dziesiątym klubem w karierze!

Wypożyczenie do Famalicao było jego drugim od czasu transferu definitywnego do Los Angeles FC. Latem 2023 roku został sprowadzony z Bragi za ponad dwa miliony euro, ale nie sprawdził się w klubie MLS. W 12 meczach zdobył tylko jedną bramkę i zaliczył dwie asysty. Już po pół roku wypożyczono go do drugoligowego Sportingu Gijon, gdzie strzelił dwa gole i dołożył jedną asystę w 20 meczach. Z kolei pobyt w Famalicao zaczął się od gola i asysty w dwóch pierwszych meczach, ale na ponowne ustanowienie tego dorobku potrzebował 16 występów.

”Kolejorz” będzie już dziesiątym klubem w karierze Mario Gonzaleza. Polska będzie także szóstym krajem, w którym Hiszpan zagra. Wychowanek Villarrealu w pierwszym zespole zadebiutował w sierpniu 2016 roku, ale w ciągu dwóch sezonów zagrał dla niego tylko sześć meczów. Zdecydowanie lepiej radził sobie w rezerwach, gdzie strzelił 17 goli w 94 meczach. Sezon 2019/20 spędził na wypożyczeniu we francuskim Clermont Foot, a sezon 2020/21 – gdy Villarreal wygrał Ligę Europy – w portugalskiej Tondeli.

Latem 2021 roku został definitywnie sprzedany do Bragi, ale zagrał tam tylko jedną rundę. Drugą część sezonu 2021/22 spędził na wypożyczeniu w CD Tenerife, a w sezonie 2022/23 był wypożyczony do belgijskiego OH Leuven – satelitarnego klubu Leicester City. Tam zdobył 15 bramek i dołożył dwie asysty. 13 goli strzelił w rozgrywkach Jupiler Pro League, co na koniec sezonu dało mu dziesiąte miejsce w klasyfikacji strzelców. Jego bramki bezpośrednio przyczyniły się do zdobycia przez Leuven 11 punktów więcej.

fot. PressFocus