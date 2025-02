Zawodnik Lecha przejdzie do ligowego rywala

Napastnik Lecha ma wzmocnić beniaminka, który mimo bardzo udanej jesieni nie przestaje szukać wzmocnień. W obliczu kontuzji swojego podstawowego zawodnika zmuszony jest poszukać nowego snajpera. Według informacji Sebastiana Staszewskiego do GKS-u Katowice na zasadzie półrocznego wypożyczenia trafi Filip Szymczak. 22-latek spędził już jeden bardzo udany sezon w GKS-ie, gdy ten występował jeszcze na zapleczu Ekstraklasy.

Napastnik Lecha nie spełnił oczekiwań

Filip Szymczak w ostatnich miesiącach nie może mówić o rozwoju swojej kariery. Nie jest w stanie wygrać rywalizacji z gwiazdą klubu – Mikaelem Ishakiem. Nawet jeśli Szwed ma problemy zdrowotne i Polak dostaje swoją szansę, to i tak nie potrafi jej wykorzystać. Młodzieżowy reprezentant kraju nie wypełnia nawet roli solidnego zmiennika, więc Lech już od jakiegoś czasu miał w planach go ponownie oddać na wypożyczenie, by regularnie łapał minuty. W jego miejsce chce ściągnąć bardziej jakościowego snajpera.

Zebrało się na niego pokaźne grono chętnych, jednak sprawa się przeciągała. Niels Frederiksen chciał najpierw gracza w zamian, by później dać zielone światło na ten ruch. Finalnie nowego napastnika w Poznaniu jeszcze nie ma, jednak według informacji Sebastiana Staszewskiego to kwestia najbliższych dni, jak GKS oficjalnie wypożyczy na rundę wiosenną Filipa Szymczaka. Umowa nie będzie zawierała opcji wykupu. W przeszłości wypożyczenia na zasadzie porozumienia tych samych klubów odbywali Antoni Kozubal i Tymoteusz Puchacz.

Łącznie w barwach Lecha wystąpił w ponad 100 spotkaniach – zdobył 11 bramek i zaliczył dziewięć asyst. W tym sezonie to ledwie dwie bramki na 440 minut. W klubie i wśród kibiców panuje przekonanie, że to zdecydowanie zbyt mało. Polak w Katowicach już jeden sezon spędził i był to dla niego najbardziej udany rok w karierze. Wtedy wydawało się, że zprzeskok do Ekstraklasy nie okaże się tak bolesny. Stało się jednak inaczej. Za to na drugim poziomie rozgrywkowym był jednym z czołowych graczy z całej stawki. W 32 meczach strzelił 11 goli i dorzucił dwie asysty.

GKS mierzy wysoko. Dokona kolejnych wzmocnień?

GKS Katowice, mimo dobrych wyników, nie przestaje pracować w kierunku wzmacniania zespołu. Przedłużony został kontrakt z podstawowym zawodnikiem i reprezentantem Estonii Martenem Kuuskiem, a pozyskany został już były gracz Wisły Kraków Konrad Gruszkowski. Szymczak może nie być ostatnim, który wzmocni drużynę Rafała Góraka. Spekuluje się, że na zasadzie transferu czasowego mógłby tam trafić także Dawid Drachal z Rakowa Częstochowa.

GKS Katowice po rundzie jesiennej zajmuje w tabeli 10. miejsce z dorobkiem 23 punktów. Drużyna do wznowienia rywalizacji przygotowywała się w tureckiej Larze. Przed wylotem wzięła udział w Spodek Super Cup, w którym okazała się bezkonkurencyjna i zgarnęła pierwsze miejsce.

Ekipa Rafała Góraka rozgrywki zacznie 31 stycznia. Przed własną publicznością zmierzy się ze Stalą Mielec. Tydzień później w meczu wyjazdowym zagra z Rakowem Częstochowa. Napastnik Lecha Filip Szymczak będzie miał za zadanie zastąpić kontuzjowanego Adama Zrelaka. O miejsce w podstawowym składzie porywalizuje z Sebastianem Bergierem, który w rundzie jesiennej był najskuteczniejszym Polakiem w Ekstraklasie.

Fot. PressFocus