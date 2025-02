Aleksandar Vuković ostro o gwieździe Piasta Gliwice: „Nie liczę na niego”

Trener Piasta Gliwice Aleksandar Vuković w programie „Nasz News” na kanale YouTube „Goal.pl” wypowiedział się na temat jednej z gwiazd zespołu. Mowa o młodzieżowym reprezentancie Polski, prawym wahadłowym – Arkadiuszu Pyrce. Kontrakt Pyrki wygasa wraz z końcem tego sezonu i zawodnik nie zamierza podpisywać nowej umowy.

Jak piłkarz Piastowi, tak trener Piasta piłkarzowi

Arkadiusz Pyrka od dłuższego czasu jest jednym z wyróżniających się zawodników Piasta Gliwice. 22-letni piłkarz, który może z powodzeniem grać na każdej pozycji z prawej strony boiska trafił do klubu w 2020 roku ze Znicza Pruszków. W klubie szybko mu zaufano i wystawiano go pomimo nienajlepszych początków. Zawodnik grał i się rozwijał, natomiast Piast nie musiał się martwić przepisem o młodzieżowcu.

Wreszcie Pyrka zaczął pokazywać na co rzeczywiście go stać i zwrócił uwagę czołowych polskich klubów. Kontrakt młodego piłkarza wygasa wraz z końcem obecnego sezonu, a porozumienia w sprawie nowej umowy jak nie było tak nie ma. Sam zawodnik liczy, że uda mu się odejść jeszcze w trakcie zimowego okienka transferowego. Jeśli nie – będzie miał problem. Aleksandar Vuković w programie „Nasz News” na kanale YouTube „Goal.pl” wypowiedział się na temat przyszłości swojego podopiecznego, który został odsunięty na boczny tor.

– To zawodnik, któremu kończy się kontrakt i ważą się losy jego ewentualnego odejścia jeszcze przed końcem tego okienka. Nie wiem, na jakim to jest etapie, jakie są na to szanse. Ja mu powiedziałem przed ostatnim treningiem jeszcze poprzedniego roku i przed rozpoczęciem przygotowań, że chcę w drużynie ludzi tylko i wyłącznie tych, którzy widzą swoją przyszłość w tym klubie. – powiedział trener Piasta Gliwice.

– Zawsze staram się oceniać wszystko obiektywie. Najczęściej przychodzi mi bronić zawodnika, czy stawać po jego stronie w rozmowach z klubem. Natomiast tutaj mamy zupełnie jasną sytuację. Piast dał bardzo dużo Arkowi i ma prawo oczekiwać czegoś w zamian. W tej chwili faktem jest to, że nie jest on zawodnikiem, na którego ja liczę w najbliższym czasie. – stwierdził Aleksandar Vuković.

Wygląda na to, że jeśli Arkadiusz Pyrka nie znajdzie sobie nowego klubu to do końca kontraktu nie będzie mógł liczyć na regularną grę w drużynie z Gliwic. Jego usługami zainteresowane miały być Legia Warszawa oraz Raków Częstochowa. Mówi się również o kierunku tureckim, lecz w tym przypadku trzeba się spieszyć – okienko transferowe zamyka się tam jeszcze dziś. Jeśli Piast chce zarobić na swoim zawodniku, to musi go sprzedać zimą.

fot. PressFocus