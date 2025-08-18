Tryb ciemny

Kuriozalny uraz trenera Nottingham. Spowodował go… gol Forest

Napisane przez Maciej Bartkowiak, 18 sierpnia 2025

Nottingham Forest kapitalnie rozpoczęło swoje zmagania w sezonie 2025/26, bo od wygranej 3:1 i to u siebie. Pierwszego w nowych rozgrywkach gola dla „The Tricky Trees” dobrze wspominać nie będzie asystent Nuno Espirito Santo. Nabawił się on bowiem urazu, który – jak się okazało – był poważniejszy niż mogło się zdawać.

Kuriozalny uraz trenera Nottingham

Sezon 2025/26 będzie dla Nottingham pierwszym na arenie międzynarodowej od 30 lat. Powrót Forest do europejskich pucharów mógł nastąpić już w tym tygodniu, ale w związku z wykluczeniem Crystal Palace z Ligi Europy drużyna Nuno Espirito Santo zajęła miejsce „Orłów” w tych rozgrywkach i tym samym nie musi brać udziału w eliminacjach Ligi Konferencji. Wobec tego do następnego ligowego meczu Forest nie będzie musiało przystępować zaledwie trzy dni po pucharowej rywalizacji z norweskim Fredrikstad, która czeka za to Crystal Palace.

Co więcej, to właśnie Crystal Palace będzie najbliższym rywalem Nottingham, więc z racji „awansu” Forest do Ligi Europy kosztem „Orłów” będzie to z pewnością mecz o większym napięciu. Nottingham do tego meczu przystąpi po udanym rozpoczęciu zmagań w sezonie 2025/26, bowiem „The Tricky Trees” pokonali na swoim stadionie Brentford 3:1. Co więcej, już do przerwy Forest prowadziło 3:0, a wynik tego meczu w 5. minucie otworzył Chris Wood. Tego gola Nowozelandczyka dobrze jednak wspominać nie będzie jeden z asystentów Espirito Santo.

Trener bramkarzy – Rui Barbosa przy gwałtownym wyskoku z emocji „przydzwonił” głową w ławkę rezerwowych. Po ukazaniu z kilku ujęć gola Wooda na 1:0 realizator transmisji pokazał cieszącego się z gola Espirito Santo oraz jego ludzi. Uchwycony został moment, w którym głowa Barbosy zalewa się krwią, a zaniepokojony szkoleniowiec Forest łapie go za kontuzjowaną głowę. Chwilę później realizator – już w czasie rzeczywistym – ukazał trenera bramkarzy, któremu członkowie sztabu medycznego udzielają pomocy.

fot. screen Canal+

„Ma sześć szwów, kręciło mu się w głowie”

Jak się później okazało, nie było to tylko zwykłe skaleczenie. Zapytany o tę sytuację w pomeczowej rozmowie Espirito Santo powiedział:

Ma [Barbosa – przyp. red.] założonych sześć szwów. To był paskudny przypadek, bardzo poważny. Kręciło mu się w głowie.

Na szczęście, ta niepozorna sytuacja nie sprawiła, że stan zdrowia 51-latka uległ pogorszeniu. Była to jedyna przykrość, która tego popołudnia spotkała drużynę z City Ground. Piłkarze efektownym zwycięstwem odkuli się za słaby okres przygotowawczy, w którym co prawda pięć razy zagrali na zero z tyłu, ale zarazem w sześciu meczach strzelili zaledwie jednego gola. Teraz czeka ich starcie na Selhurst Park, gdzie Forest jeszcze nigdy nie przegrało w Premier League. Co więcej, ostatni raz na tym obiekcie Nottingham poległo w grudniu 2003 roku.

Klub z City Ground to już szóste miejsce, w którym Barbosa jest jednym z asystentów Espirito Santo. Współpraca tej dwójki zaczęła się w lipcu 2012 roku, gdy Espirito Santo przejął Rio Ave. Następnie Barbosa trenował jego bramkarzy także w Valencii, Porto, Wolverhampton, Tottenhamie, Al-Ittihad, a teraz w „The Tricky Trees”. Wspólnie świętowali jedno trofeum – mistrzostwo Arabii Saudyjskiej w 2023 roku.

fot. screen Canal+

Premier LeagueZe świata AnglianottinghamNottingham ForestNuno Espirito SantoPremier LeagueRui Barbosa

Autor

Avatar użytkownika
Maciej Bartkowiak
Ekstraklasa, Betclic 1. liga, Premier League

Przede wszystkim fan uniwersum polskiej piki. Dzięki mistrzostwu Leicester stał się fanem Premier League. Rodowity poznaniak.

