Były piłkarz Lecha weźmie udział w… „Tańcu z gwiazdami”. Wcześniej wystąpił w reality show

Napisane przez Maciej Bartkowiak, 18 sierpnia 2025

W Lechu Poznań spędził trzy lata i w tym czasie przede wszystkim zdobył z „Kolejorzem” mistrzostwo kraju. Po wyjeździe z Polski grał w piłkę przez kolejnych siedem lat, aż podjął decyzję o zakończeniu kariery. Na emeryturze jest już ponad półtora roku, ale na nudę ewidentnie nie narzeka. Wystąpił już w jednym reality show, a teraz weźmie udział w „Tańcu z gwiazdami”.

Mistrz Polski z Lechem Poznań

7 października tego roku miną dwa lata od ostatniego w karierze występu Paulusa Arajuuriego. Zanotował go w koszulce klubu z rodzimych Helsinek – Helsinki IFK. Do drugoligowca przeniósł się po półrocznym pobycie w HJK Helsinki, z którym zdobył drugie w swojej karierze mistrzostwo kraju. Wcześniej po nie sięgnął w Polsce – w barwach Lecha Poznań w sezonie 2014/15. W trakcie trzyletniego pobytu w stolicy Wielkopolski środkowy obrońca rozegrał dla „Kolejorza” 83 mecze, w których strzelił siedem goli i dołożył trzy asysty.

W mistrzowskim sezonie sporo pograł. Pomogła mu kontuzja barku Macieja Wilusza, przez którą wskoczył do składu i stworzył parę stoperów z Marcinem Kamińskim, zbierając 2000 minut w Ekstraklasie. Gdy Lech kroczył po tytuł, to Arajuuri pomagał przy stałych fragmentach gry, z których był groźny. Strzelił ważnego gola z Pogonią na 1:1 w 93. minucie czy też na 2:0 ze Śląskiem Wrocław. Wygryzł Wilusza na dobre, bo ten musiał potem iść na wypożyczenie do Korony Kielce w poszukiwaniu gry, a Arajuuri grał jeszcze częściej – tym razem 2400 ligowych minut, tworząc znów parę z „Kamykiem”.

Oprócz mistrzostwa kraju z Lechem zdobył także dwa Superpuchary Polski, dwukrotnie zagrał w finale Pucharu Polski, a także dotarł do fazy grupowej Ligi Europy. Arajuuri to również zaledwie jeden z trzech Finów, którzy wystąpili dla „Kolejorza”. Rok przed nim na Bułgarską trafił Kasper Hamalainen, który również piłkarzem Lecha był przez trzy lata, a obecnie klub ze stolicy Wielkopolski reprezentuje Daniel Hakans.

Ostatni mecz dla „Kolejorza” Arajuuri zagrał w grudniu 2016 roku przeciwko Koronie Kielce. Jego zespół wygrał przed własną publicznością, a on sam oprócz zwycięstwa mógł także cieszyć się z czystego konta. Lech wygrał bowiem to spotkanie 1:0. Później Fin jeszcze dwukrotnie wracał do Polski jako piłkarz – w 2019 roku z Brondby na mecz eliminacji Ligi Europy z Lechią Gdańsk, a rok później z reprezentacją na mecz towarzyski z Polską (5:1). Jak się później okazało, nie były to ostatnie wizyty 58-krotnego reprezentanta Finlandii w naszym kraju.

Wystąpi w… „Tańcu z gwiazdami”

W 2024 roku Arajuuri raz jeszcze zagościł w Polsce, ale tym razem jako… uczestnik reality show. Wraz z siostrą Adeliiną, która jest aktorką, wystąpił w drugim sezonie programu „Amazing Race”. Pierwsze dwa odcinki tej edycji były kręcone w Krakowie. Program można porównać do emitowanego w TVN „Azja Express”, choć z tą różnicą, że miejsce akcji nie ogranicza się do jednego kontynentu. Teraz do swojego profilu na Wikipedii 37-latek będzie mógł dopisać udział w 18. edycji fińskiego „Tańca z gwiazdami”. 

Co ciekawe, jest on pierwszym byłym piłkarzem, który wystąpi w fińskiej wersji tego programu. W polskiej wersji udział byłego piłkarza nie jest zaś niczym nowym, bo choćby jesienią 2024 roku w tym programie wystąpił Piotr Świerczewski, a 15 lat wcześniej czwarte miejsce – najgorsze dla sportowca – w 10. edycji zajął Radosław Majdan. W momencie brania udziału w „TzG” był on jeszcze aktywnym piłkarzem Polonii Warszawa. Mało tego, dwukrotnie zdarzyło się, że w dniu emisji odcinka Majdan wcześniej wystąpił w meczu Ekstraklasy.

Nie tylko w Polsce  zapraszano do „Tańca z gwiazdami” byłych piłkarzy. Chociażby we włoskiej edycji z 2019 roku trzecie miejsce zajął Dani Osvaldo – były piłkarz m.in. Romy, Interu czy Juventusu. Pięć lat wcześniej zaś w „Ballando con le stelle” wystąpił mistrz Włoch z 2001 roku w barwach Romy – Vincent Candela. Za to w pierwszym odcinku edycji z 2020 roku jako „gwiazda wieczoru” na parkiecie zatańczył obecny trener Milanu – Massimiliano Allegri. Z kolei w 2011 roku – podobnie jak Majdan – czwarte miejsce w amerykańskiej wersji zajęła słynna bramka kobiecej reprezentacji USA – Hope Solo. 

fot. PressFocus

Autor

Maciej Bartkowiak
Ekstraklasa, Betclic 1. liga, Premier League

Przede wszystkim fan uniwersum polskiej piki. Dzięki mistrzostwu Leicester stał się fanem Premier League. Rodowity poznaniak.

