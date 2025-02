TSC Backa Topola vs Jagiellonia Białystok – 13.02 – typy i zapowiedź

Podstawowe informacje o meczu TSC Backa Topola vs Jagiellonia Białystok

Rozgrywki: Liga Konferencji Europy

Data i godzina: 13 lutego, 18:45

Stadion: TSC Arena

Czas na kontynuację europejskiej przygody w wykonaniu Jagiellonii Białystok. Mistrzowie Polski w meczu 1/16 finału Ligi Konferencji Europy zagrają przeciwko TSC Backa Topola. Pierwszy mecz odbędzie się na wyjeździe. Czy podopieczni Adriana Siemieńca wypracują sobie stosowną zaliczkę? Zapraszam do analizy moich typów bukmacherskich.

TSC Backa Topola vs Jagiellonia Białystok – typy bukmacherskie

TSC Backa Topola vs Jagiellonia Białystok: wygrana Jagiellonii Białystok

Czasami nie trzeba wertować kolejnych rynków bukmacherskich, a wystarczy postawić zakłady na zwycięzcę meczu. Uważam, że właśnie takim pojedynkiem jest nadchodzące starcie Backa Topola – Jagiellonia Białystok. Spodziewam się zwycięstwa mistrzów Polski, a argumentację znajduję między innymi w tym, że TSC w fazie ligowej Ligi Konferencji Europy przegrało jednostronnie 0:3 z Legią Warszawa. Owszem, mecz nie jest meczowy równy, ale „Jaga” dysponuje podobnym potencjałem, co „Wojskowi”, więc powinna sobie poradzić nawet i w delegacji, wypracowując zaliczkę przed rewanżem.

TSC Backa Topola w ostatnim czasie jest zresztą pod formą. Serbska drużyna przegrała dwa ligowe mecze – najpierw 1:2 z Crveną Zvezdą, a później jeszcze boleśniej, bowiem aż 1:4 z Mladostem. Zresztą TSC odniósł tylko trzy zwycięstwa w swoich ostatnich dziesięciu pojedynkach. Jagiellonia też może nie zachwyca, bowiem po zwycięstwie na inaugurację rundy wiosennej Ekstraklasy 5:0 nad Radomiakiem Radom, później przegrała 1:2 ze Stalą Mielec. Wciąż jednak białostoczanie są ekipą, która ma więcej jakości.

Propozycje typów bukmacherskich na TSC Backa Topola vs Jagiellonia Białystok

Wygrana Jagiellonii Białystok @2.06

Obie drużyny strzelą gola @1.56

Powyżej 2,5 gola w meczu @1.63

TSC Backa Topola vs Jagiellonia Białystok – zapowiedź meczu

Forma TSC Backa Topola

TSC Backa Topola rzutem na taśmę awansowała do 1/16 finału Ligi Konferencji Europy. Serbska drużyna zajęła ostatnie dwudzieste czwarte miejsce i tylko lepszym stosunkiem bramek udało jej się wyprzedzić szkockie Hearts. Ostatnie tygodnie nie są jednak udane w wykonaniu TSC Baska Topola. Serbowie przegrali bowiem dwa ligowe mecze z rzędu, ulegając kolejno 1:2 Crvenie Zvezdzie i 1:4 Mladostowi. W takiej formie trudno być optymistą przed meczem z Jagiellonią Białystok.

Forma Jagiellonia Białystok

Jagiellonia Białystok rozpoczęła Ligę Konferencji Europy z wysokiego C, ale później przyszedł spadek formy. W konsekwencji zamiast długooczekiwanego awansu do 1/8 „Jaga” musi się bić najpierw w 1/16 finału tych rozgrywek. Białostoczanie zanotowali udany powrót na ligowe boiska, pokonując aż 5:0 Radomiaka Radom w pierwszej kolejce Ekstraklasy po zimowej przerwie. Tak dobrze nie było jednak już przed kilkoma dniami, kiedy to „Jaga” musiała uznać wyższość Stali Mielec, przegrywając 1:2.

Przewidywane składy TSC Backa Topola vs Jagiellonia Białystok

TSC Backa Topola: Ilic – Radojevic, Capan, Degenek, Djordjevic – Radin, Mboungou, Stanic, Vulic, Banjac – Lazetic

Ilic – Radojevic, Capan, Degenek, Djordjevic – Radin, Mboungou, Stanic, Vulic, Banjac – Lazetic Jagiellonia Białystok: Abramowicz – Moutinho, Stojinović, Skrzypczak, Sacek – Imaz, Flach, Kubicki – Hansen, Pululu, Villar Miki

Sędzia w spotkaniu TSC Backa Topola vs Jagiellonia Białystok

Mecz poprowadzi António Nobre. 36-letni Portugalczyk sędziował w tym sezonie jak na razie tylko jeden mecz Ligi Konferencji Europy. Pokazał w nim dwie żółte kartki i podyktował rzut karny.

Gdzie oglądać mecz TSC Backa Topola vs Jagiellonia Białystok?

Transmisja będzie dostępna na Polsat Sport 1 oraz Polsat Sport Premium 1.

Statystyki na typy bukmacherskie TSC Backa Topola vs Jagiellonia Białystok

TSC Backa Topola wygrała tylko jeden z pięciu ostatnich meczów

Jagiellonia Białystok wygrała trzy z pięciu ostatnich spotkań

W trzech z pięciu ostatnich meczów TSC Backa Topola traciła co najmniej dwa gole

Jagiellonia Białystok zachowała czyste konto w trzech z pięciu ostatnich pojedynków

„Jaga” wygrała na wyjeździe tylko jeden z pięciu ostatnich meczów

Typowanie wyniku meczu TSC Backa Topola vs Jagiellonia Białystok

Uważam, że Jagiellonia Białystok wygra z TSC Backa Topola. Białostoczanie są mocniejsi na papierze, grali też lepiej w ostatnich tygodniach a dodatkowo TSC przegrał z Legią 0:3 w trwającej edycji Ligi Konferencji Europy. To solidne argumenty, przemawiające za typami na zwycięstwo „Jagi” po kursie 2.06 w Betfanie.

fot. Press Focus