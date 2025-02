Haaland nie wystarczy! Real Madryt wyrwał zwycięstwo w ostatnich sekundach

Przedwczesny finał Ligi Mistrzów. Tymi słowami określić można starcie Manchester City – Real Madryt. Dwóch wielkich trenerów – Carlo Ancelotti i Pep Guardiola. Dwóch napastników, którzy mieli przejąć schedę po Ronaldo i Messim – Kylian Mbappe i Erling Haaland. Do ideału zabrakło tylko pojedynku zdobywcy Złotej Piłki, którym jest oczywiście Rodri z Viniciusem Juniorem. Hiszpan oczywiście nie mógł wystąpić w tym meczu z powodu kontuzji, ale kibice nie mogą być zawiedzeni. Real Madryt pokonał Manchester City 3:2.

Przed meczem

Trudne się wylosowało. Oba zespoły miały ogromne problemy w tym sezonie. Wyniki, kontuzje – same zmartwienia. Manchester City ledwie załapał się do TOP 24 Ligi Mistrzów, z kolei Real Madryt nie był w stanie wywalczyć miejsca w TOP 8.

“Obywatele” przystępują do tego starcia po wymęczonym zwycięstwie z Leyton Orient (2:1) w Pucharze Anglii i wysokiej porażce z Arsenalem (1:5) w Premier League. Z kolei „Królewscy” kilka dni temu zremisowali (1:1) w derbach Madrytu z Atletico, a wcześniej wymęczyli zwycięstwo w Pucharze Króla z Leganes (3:2). Wiemy jednak, że Liga Mistrzów rządzi się swoimi prawami, a obaj trenerzy potrafią zaskoczyć. Zwłaszcza, że zarówno Ancelotti jak i Guardiola musieli nieźle kombinować.

Manchester City XI:

Ederson – Manuel Akanji (46′ Rico Lewis), Ruben Dias, Nathan Ake (62′ Mateo Kovacić), Josko Gvardiol – John Stones, Kevin De Bruyne (84′ Ilkay Gundogan) – Bernardo Silva, Savinho (84′ Omar Marmoush), Jack Grealish (30′ Phil Foden) – Erling Haaland

Real Madryt XI:

Thibaut Courtois – Federico Valverde, Aurelien Tchouameni, Raul Asencio, Ferland Mendy – Eduardo Camavinga, Dani Ceballos (81′ Luka Modrić), Jude Bellingham – Rodrygo (84′ Brahim Diaz), Kylian Mbappe (90+1′ Fran Garcia), Vinicius Junior

Manchster City wykorzystał jeden błąd Realu Madryt

Jeszcze przed pierwszym gwizdkiem, kibice „Obywateli” pokazali oprawę, wymierzoną w kierunku Viniciusa Juniora – przedstawiającą Rodriego odbierającego Złotą Piłkę.

Już w 3. minucie zrobiło się groźnie pod bramką Realu Madryt. Na szczęście dla kibiców „Królewskich” dośrodkowania Kevina De Bruyne zatrzymywały się na pierwszym obrońcy drużyny gości. Carlo Ancelotti od początku ustawił swój zespół głęboko i liczył, że uda się wyprowadzić szybką kontrę.

W 11. minucie doczekaliśmy się pierwszego strzału na bramkę. Kylian Mbappe urwał się obrońcy, lecz uderzył wprost w bramkarza. Sekundy później zupełnie niepilnowany Ferland Mendy znalazł się w polu karnym Manchesteru City. Francuz… zgłupiał. Nie wiedział co zrobić z piłką i w efekcie zmarnował sytuację uderzając wprost w interweniującego obrońcę.

Ofensywne zapędy „Królewskich” mógł zatrzymać Savinho. Brazylijczyk niepilnowany dopadł do piłki w polu karnym po rzucie rożnym, ale źle trafił w piłkę, a ta pofrunęła wysoko nad poprzeczką.

Real Madryt nastawił się na wykorzystywanie długich podań penetrujących wysoko ustawioną linię defensywy podopiecznych Pepa Guardioli. Kiedy Manchester City był w posiadaniu piłki, ustawienie zawodników wyglądało na 2-3-2-3.

W 19. minucie to gospodarze zaskoczyli gościu podaniem na wolne pole. Jack Grealish zagrał górą do Josko Gvardiola, Chorwat zgrał piłkę do Erlinga Haalanda, który z zimną krwią wykończył sytuację. Po bardzo długiej analizie, VAR zdecydował, że wszystko odbyło się prawidłowo.

Błyskawicznie odpowiedzieć chciał Vinicius Junior. Brazylijczyk oddał zupełnie niesygnalizowany strzał, który wylądował na poprzeczce bramki strzeżonej przez jego rodaka – Edersona. Chwilę później z dystansu próbował również Dani Ceballos – nieskutecznie.

W 35. minucie zaskoczyć Thibaut Courtoisa chciał Phil Foden. Wprowadzony chwilę wcześniej na boisko Anglik posłał mocny strzał w kierunku bramki, ale Belg zorientował się obronił Real Madryt przed utratą bramki. Minutę później uratowała go poprzeczka po główce Manuela Akanji’ego.

Po dobrym początku, problemy „Królewskich” stały się coraz większe. Real Madryt nie potrafił wyjść z piłką z własnej połowy i niemal zupełnie oddał posiadanie piłki rywalom. Między linią pomocy, do której schodził Rodrygo, a atakiem powstawała ogromna luka, której żaden zawodnik „Los Blancos” nie potrafił pokryć. Niby Modrić na ławce, a tam wielka luka…

Tuż przed gwizdkiem kończącym pierwszą połowę Fede Valverde i Kylian Mbappe spróbowali szczęścia z dystansu, ale zarówno Urugwajczyk jak i Francuz mieli dzisiaj rozregulowany celownik. Do przerwy Manchester City prowadził 1:0, Carlo Ancelotti musiał coś zmienić, bo po utracie bramki Real Madryt wyglądał słabo.

Druga połowa

Już na początku drugiej części spotkania wynik podwyższyć mógł Erling Haaland. Norweg świetnie odwrócił się w polu karnym Realu Madryt. Po jego strzale piłka musnęła jeszcze nogę Eduardo Camavingi i uderzyła w poprzeczkę. Czytelny sygnał dla „Królewskich” – Manchester City nie zamierzał poprzestawać na jednej bramce.

W 53. minucie szansę miał Jude Bellingham. Anglik główkował po dośrodkowaniu od Viniciusa, ale zupełnie niecelnie. Minutę później w podobnej sytuacji uderzał Kylian Mbappe, tym razem wprost w bramkarza.

Po godzinie gry Real Madryt miał okazję z rzutu wolnego 25 metrów od bramki strzeżonej przez Edersona. Do piłki podszedł Valverde, ale uderzył fatalnie – prosto w mur. Piłka wróciła jednak pod nogi Daniego Ceballosa, który posłał przepiękne podanie do Kyliana Mbappe. Francuz skiksował, ale… umieścił piłkę w siatce. Sporo szczęścia, ale podobno ono sprzyja lepszym?

Nakręcony Real Madryt ruszył do ataku. Już dwie minuty później zamykający akcję Fede Valverde mógł wyprowadzić „Królewskich” na prowadzenie. Jego potężny strzał o centymetry minął słupek. W 66. minucie defensorzy Manchesteru City źle obliczyli tor lotu piłki, w związku z czym dopadł do niej Jude Bellingham. Anglik po raz kolejny nie potrafił jednak skutecznie wykończyć akcji.

W 77. minucie dobry moment „Królewskich” został przerwany. Phil Foden upadł na skraju pola karnego po bezmyślnym i niepotrzebnym faulu Daniego Ceballosa. Arbiter nie wahał się ani chwili i podyktował rzut karny dla Manchesteru City. Jedenastkę na bramkę pewnym strzałem zamienił Erling Haaland.

„Królewscy” bardzo chcieli doprowadzić do wyrównania w końcówce spotkania i bardzo szybko im się udało. Ederson odbił przed siebie strzał Viniciusa, do którego dopadł Brahim Diaz. Były zawodnik „Obywateli” doprowadził do wyrównania już po kilku minutach. Idiotyczne zachowanie brazylijskiego bramkarza, który zamiast złapać piłkę, postanowił odbić ją klatką piersiową.

Kibice Manchesteru City mogą mieć za złe Edersonowi, że tak się zachował. Wysiłki całego zespołu zmarnowane. Zwłaszcza, że w doliczonym czasie gry Real Madryt wyszedł na prowadzenie! Vinicius Junior przelobował Edersona, do piłki dopadł jeszcze Jude Bellingham i zapewnił zwycięstwo „Królewskim”.

Piłka nożna to taki sport, w którym 22 mężczyzn biega za piłką, ale jeśli to mecz Ligi Mistrzów, to i tak wygra Real Madryt.

fot. screen ESPN