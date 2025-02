Barcelona nagrodziła wschodzącą gwiazdę nowym kontraktem

Barcelona nie odpuszcza ani na chwilę. Po niedawnych przedłużeniach kontraktów z kilkoma utalentowanymi gwiazdami, zgodnie z doniesieniami hiszpańskiej prasy, kataloński klub potwierdził tym razem, że nowy i długoterminowy kontrakt podpisał Pau Cubarsí, który uchodzi za wielką nadzieję „Dumy Katalonii” oraz hiszpańskiej reprezentacji narodowej.

Barcelona z kolejnym przedłużeniem umowy

Jedno jest pewne – mimo problemów finansowych, w gabinetach katalońskiego klubu osiągnięto do perfekcji sztukę negocjacji. Po tym jak w ostatnim czasie nowe umowy podpisali między innymi Pedri, Gavi czy też Ronaldo Araujo, tym razem Barcelona potwierdziła, że osiągnięto pełne porozumienie z Pau Cubarsim, który uchodzi za jeden z największych talentów na swojej pozycji na całym piłkarskim globie.

Co prawda jeszcze do niedawna niektóre media w Hiszpanii spekulowały, że jeden z pupili Hansiego Flicka otrzyma kontrakt do 2030 roku, ale ostatecznie skończyło się na porozumieniu do 2029 roku. Poprzednia umowa Hiszpana była ważna do 30 czerwca 2027 roku i została podpisana pod koniec ubiegłego sezonu 2023/24 – jako że zawodnik nie był jeszcze pełnoletni, Barcelona mogła mu zaoferować tylko maksymalnie 3-letni kontrakt.

Niemniej jednak już wtedy wszystkie zaangażowane strony uzgodniły, że kiedy tylko Pau osiągnie pełnoletniość, zwiąże się z „Dumą Katalonii” nową i dłuższą o kilka lat umową. Wielu fanów zastanawia się obecnie, ile może wynosić klauzula odejścia (informacje te nie zostały podane zgodnie z nową polityką informacyjną Barcy). Choć niektórzy dziennikarze spekulowali nawet o kwocie miliarda euro, to wedle doniesień „Sportu”, mowa jest o 500 milionach euro.

− FC Barcelona i zawodnik Pau Cubarsí uzgodnili przedłużenie kontraktu, na mocy którego pozostanie on w klubie do 30 czerwca 2029 roku. Obrońca Blaugrany podpisał nowy kontrakt w czwartek w południe wraz z prezydentem Joanem Laportą, pierwszym wiceprezydentem Rafą Yuste i dyrektorem piłkarskim klubu Andersonem Luisem de Souzą „Deco” – poinformowała Barcelona w swoim oficjalnym oświadczeniu.

Barcelona kuźnią talentów

Pau Cubarsi to kolejny wielki talent, który został „wyprodukowany” przez legendarną już La Masię. 18-letni dziś środkowy obrońca trafił do katalońskiego klubu latem 2018 roku z Girony i stopniowo przechodził przez kolejne etapy szkolenia, aż wreszcie zimą 2024 roku został już na stałe włączony do pierwszej drużyny. Eksperci hiszpańskiej piłki nie mają wątpliwości, że przedłużenie kontraktu z obrońcą jest kolejnym dowodem na to, że Barcelona jest bardzo zaangażowana w promowanie młodych talentów z własnej akademii.

Choć niedawno świętował on swoje osiemnaste urodziny, to 5-krotny reprezentant Hiszpanii może już pochwalić się 60 meczami dla „Dumy Katalonii” w swoim dorobku! Swój debiut zaliczył 18 stycznia 2024 roku w meczu Copa del Rey przeciwko Unionistas. Bardzo szybko stało się wówczas jasnym, że Cubarsi jest wyjątkowym piłkarzem, co też potwierdzał w kolejnych miesiącach, stając się również bardzo ważnym ogniwem w zespole Hansiego Flicka.

Jak widzą go kibice oraz eksperci – 18-latek mimo swojego młodego wieku wykazuje się już wielką inteligencją boiskową, przeglądem gry, czytaniem gry oraz precyzyjnymi, długimi piłkami. Jako ciekawostkę warto odnotować, iż jego szacunkowa wartość wynosi już 70 milionów euro na portalu „Transfermarkt”.

Fot. PressFocus