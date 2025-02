PSG vs Brest – 19.02 – typy i zapowiedź

Podstawowe informacje o meczu PSG vs Brest

Rozgrywki: Liga Mistrzów

Data i godzina: 19 lutego, 21:00

Stadion: Parc des Princes

PSG wygrało w pierwszym meczu 3:0 i nikt nie wyobraża sobie scenariusza, w którym Brest jest w stanie odrobić straty na Parc des Princes. Czy zatem paryżanie zgodnie z oczekiwaniami przypieczętują awans do 1/8 finału Ligi Mistrzów? Poznaj przygotowane przeze mnie typy bukmacherskie.

PSG vs Brest – typy bukmacherskie

PSG vs Brest: Wygrana PSG z handicapem -1,5 bramki

W nadchodzącym meczu spodziewam się przynajmniej dwubramkowego zwycięstwa PSG. Dlatego też wybrałem typy na wygraną PSG z handicapem -1,5 bramka, które możesz postawić w Betfanie po kursie 1.52. Jest to dobra opcja zarówno na kupon SOLO za wyższą stawkę, jak i jako składowa dla kuponu AKO.

Wygrana PSG w pierwszym meczu i to w dodatku aż 3:0 na terenie rywala podkreśla, że mamy do czynienia z zespołami, które prezentują zgoła odmienny poziom. Faworyci nie zawiedli w pierwszym spotkaniu i trudno przypuszczać, aby kopciuszek był w stanie przynajmniej postraszyć na Parc des Princes. Zwłaszcza że historia bezpośredniej rywalizacji jest miażdżąca dla Brestu. PSG wygrało cztery ostatnie bezpośrednie mecze i za każdym razem były to triumfy różnicą co najmniej dwóch bramek.

Paryżanie lubią stawiać na ofensywę, a Brest w pierwszym meczu miał spore problemy z powstrzymaniem ich ataków. Teraz kiedy goście będą musieli zaryzykować i pójść do przodu, stworzy to szanse do szybkich ataków ze strony gospodarzy. PSG ma idealnych piłkarzy zarówno do ataku pozycyjnego, jak i kontrataku. Spodziewam się, że będzie to trudny wieczór dla defensywy przyjezdnych. Zwłaszcza że Brest tracił co najmniej dwa gole w trzech z pięciu ostatnio rozegranych meczów. PSG z kolei strzelało przynajmniej dwie bramki w czterech z pięciu ostatnich pojedynków. Wymowne liczby.

Propozycje typów bukmacherskich na PSG vs Brest

PSG wygra z handicapem -1,5 bramka @1.52

Obie drużyny strzelą gola – NIE @1.87

PSG strzeli powyżej 1,5 bramki @1.21

PSG vs Brest – zapowiedź meczu

Forma PSG

PSG wygrało pierwszy mecz 3:0 i trudno przypuszczać, aby przed własną publicznością było w stanie roztrwonić trzybramkową zaliczkę. Paryżanie zdołali jeszcze rozegrać ligowy mecz, w którym pokonali 1:0 Tuluzę. Dla PSG było to szóste zwycięstwo z rzędu i osiemnasty mecz bez porażki. Imponujące.

Forma Brestu

Brest ma marne szanse, aby chociażby postraszyć paryżan. Póki jednak piłka w grze, to gościom nie należy odbierać nadziei. Trudno jednak o optymizm, kiedy po porażce 0:3 z PSG, w następnym meczu zaledwie remisuje się 2:2 z Auxerre.

Przewidywane składy PSG vs Brest

PSG: Donnarumma – Mendes, Marquinhos, Pacho, Hakimi – Neves, Vitinha, Ruzi – Barcola, Dembele, Doue

Donnarumma – Mendes, Marquinhos, Pacho, Hakimi – Neves, Vitinha, Ruzi – Barcola, Dembele, Doue Brest: Bizot – Lala, Chardonnet, Coulibaly, Haidara – Camara, Lees-Melou, Magnetti – Faivre, Ajorque, Sima

Sędzia w spotkaniu PSG vs Brest

Mecz posędziuje słynny Anglik Michael Oliver. Ma on już na koncie 6 pojedynków Ligi Mistrzów w tym sezonie, w których pokazał łącznie 33 żółte i 1 czerwoną kartkę. Raz też podyktował rzut karny.

Gdzie oglądać mecz PSG vs Brest?

Transmisję meczu obejrzysz na antenie Canal+ Extra 2.

Statystyki na typy bukmacherskie PSG vs Brest

PSG wygrało sześć ostatnich meczów

PSG nie przegrało od osiemnastu spotkań

PSG wygrało cztery ostatnie bezpośrednie mecze, za każdym razem różnicą przynajmniej dwóch goli

Brest nie wygrał od dwóch spotkań

Brest stracił co najmniej dwa gole w trzech z pięciu ostatnich meczów

PSG strzelało przynajmniej dwa gole w czterech z pięciu poprzednich spotkań

Typowanie wyniku meczu PSG vs Brest

Moim zdaniem ten mecz nie może zakończyć się innym scenariuszem, niż zwycięstwem PSG. Paryżanie pokazali siłę już w pierwszym spotkaniu, pokonując Brest 3:0. Teraz będą mieć atut własnego boiska, a dodatkowo goście muszą się jeszcze bardziej odkryć. Brest jest pod formą, o czym świadczy także ostatni ligowy remis z Auxerre. Niewykluczone, że PSG odniesie więc kolejne wysokie zwycięstwo.

