Za nami losowanie 1/8 finału Ligi Europy. Mamy dwie powtórki z fazy ligowej!

Po losowaniu Ligi Mistrzów, naturalnie, przyszła pora na losowanie Ligi Europy. Poznaliśmy pary 1/8 finału, a także potencjalne rywalizacje w dalszej części rozgrywek. Już przed losowaniem znana była bowiem drabinka turniejowa. Tym samym było to ostatnie losowanie Ligi Europy w tym sezonie.

Poznaliśmy pary 1/8 finału Ligi Europy

Niewątpliwym hitem umownie nazywanych „1/16 finału” barażami o 1/8 finału było starcie FC Porto z AS Romą. Do następnej rundy awansowali „Giallorossi”, którzy pokonali w rewanżu na Stadio Olimpico portugalską ekipę 3:1. Równie trudna rywalizacja zespół Claudio Ranieriego czekać będzie w 1/8 finału, bowiem tam zmierzą się z rywalem zza miedzy – Lazio lub Athletikiem, którego stadion – San Mames – będzie gospodarzem finału tegorocznej edycji Ligi Europy.

Legenda klubu z Bilbao – Aritz Aduriz, który jest ambasadorem tegorocznego finału Ligi Europy, wylosował Athletikowi teoretycznie gorszego rywala, bowiem zespół Ernesto Valverde zagra z Romą, a nie Viktorią Pilzno. Do Czech pojedzie za to Lazio, które dzięki lepszemu bilansowi bramkowemu od Athletiku wygrało pierwszą w historii tych rozgrywek fazę ligową. Pełne wyniki losowania 1/8 finału prezentują się następująco:

Bodo/Glimt – Olympiakos

Fenerbahce – Rangers

Ajax – Eintracht Frankfurt

FCSB – Lyon

AZ – Tottenham

Real Sociedad – Manchester United

Viktoria Pilzno – Lazio

Athletic – Roma

Derby Rzymu mogły być jedynym wewnątrzkrajowym starciem w 1/8 finału Ligi Europy, ale jak już wiemy, do niego nie dojdzie. Dojdzie za to do dwóch powtórek, bowiem rywalizacje Athletic – Roma i AZ – Tottenham miały już miejsce w fazie ligowej. W pierwszej kolejce Roma zremisowała u siebie z ekipą z Kraju Basków 1:1. Z kolei tydzień później, w drugiej kolejce fazy ligowej „Koguty” pokonały zespół z Holandii przed własną publicznością 1:0.

Będzie to wyjątkowy mecz dla najlepszego strzelca AZ w tym sezonie (17 goli w 35 występach) – Troy’a Parrotta, na którym Tottenham latem ub. roku postawił krzyżyk i sprzedał do klubu z Alkmaar za zaledwie cztery miliony euro. Druga angielska ekipa, która także od 1/8 finału wznowi rywalizację w Lidze Europy – Manchester United po dwóch latach ponownie zmierzy się w tych rozgrywkach z Realem Sociedad. W sezonie 2022/23 ekipy te rywalizowały ze sobą w grupie i dzięki lepszemu bilansowi bramkowemu to Sociedad zajęło w niej pierwsze miejsce.

Pierwsze mecze 1/8 finału Ligi Europy odbędą się w czwartek 6 marca, z kolei rewanże zostaną rozegrane tydzień później. Dokładne godziny meczów UEFA poda w piątek 21 lutego w godzinach wieczornych, ale wiadomo już, że po cztery mecze rozgrywane będą o godzinie 18:45 i 21:00 czasu polskiego.

fot. PressFocus