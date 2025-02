Dinamo Zagrzeb w końcu doczeka się nowego stadionu

Stadion, na którym na co dzień gra Dinamo Zagrzeb nosi nazwę Maksimir i uznawany jest za jeden z najbrzydszych w Europie oraz jeden z najbardziej przestarzałych, a przecież regularnie występuje w rozgrywkach Champions Leeague. Klub w końcu otrzyma nowy obiekt, który ma być gotowy do 2029 roku i nie będzie wstyd gościć u siebie najlepszych ekip.

Maksimir jednym z najbrzydszych w Europie

Maksimir czyli stadion, na którym na co dzień mecze rozgrywa najbardziej utytułowana drużyna w Chorwacji – Dinamo Zagrzeb – powstał w 1912 roku. Tu rozgrywane są również spotkania reprezentacji oraz organizowane są masowe imprezy. Stadion przez ponad sto lat przeszedł zaledwie trzy modernizacje. Ostatnia miała miejsce ponad 30 lat temu. W tym miejscu w Champions League chorwacja drużyna pokonała AC Milan 2:1. Do Zagrzebia w tej edycji Ligi Mistrzów przyjechały też: Celtic, Borussia Dortmund oraz AS Monaco.

Arena cały czas pozostaje przestarzała, a dodatkowo w rankingu organizowanym przez serwis „money.co.uk” w 2023 roku, uznana została za trzecią najbrzydszą w Europie. Gorzej ocenione zostały tylko Estadio Balaidos, Celty Vigo i Stadio Carlo Castellani, który mieści się we włoskim Empoli. Od dawna trwały spekulacje co do nowego obiektu Dinama Zagrzeb, na którym prace nie mogły jednak ruszyć. Wszystko przez spór majątkowo-prawny między miastem a państwem.

Dinamo Zagrzeb się doczeka

Burmistrz miasta Zagrzeb oraz Rząd Republiki Chorwackiej w końcu doszli do porozumienia. Obecna arena zostanie wyburzona, a w jej miejsce pojawi się nowa. Obie strony będą po równo finansować jej budowę w stosunku 50:50. Teren pozostanie własnością miasta, które udzieli prawa do budowy bez rekompensaty. Własność stadionu również zostanie podzielona równo między miasto i państwo. Koszty konserwacji oraz inwestycji będą pokrywane przez prywatnego zarządcę, który zostanie wybrany poprzez przetarg.

Podobnie jak obecnie, nowy Maksimir będzie w stanie pomieścić 35 tysięcy kibiców oraz co najważniejsze – będzie spełniał najwyższe kategorie UEFA. Szacunkowy koszt budowy wyniesie około 175 milionów euro. Na obiekcie w dalszym ciągu swoje mecze rozgrywać będzie reprezentacja Chorwacji, a także odbywały się będą wydarzenia pozasportowe takie jak kongresy i koncerty. Arena całkowicie oddana do użytku ma być w 2029 roku. Drużyna Dinama przez czas trwania budowy mecze będzie rozgrywała na Stadionie Kranjceviceva z Zagrzebiu.

– To naprawdę historyczny krok w budowie nowego Stadionu Maksimira, ponieważ mówimy o problemie, który istnieje od ponad 40 lat. Ten projekt jest dla mnie ważny jako kibica, obywatela i burmistrza. Jestem dumny, że po tylu dekadach przyczyniamy się do rozwiązania tego problemu – przyznał burmistrz miasta.

Najbardziej utytułowana drużyna w Chorwacji

Od momentu powstania Republiki Chorwacji, Dinamo Zagrzeb jest najbardziej utytułowanym klubem w kraju. „Niebieskie Lwy Zagrzebia” zostały mistrzem ligi chorwackiej 25 razy oraz triumfowały w Pucharze Chorwacji 17 razy. Klub znany jest również ze swojej znakomitej szkółki. To właśnie tam wychowali się tacy piłkarze jak: Mateo Kovacić, Marko Pjaca, Dejan Lovren oraz oczywiście Luka Modrić, który w 2018 roku zwyciężył w plebiscycie Złotej Piłki.

Dinamo dziewięć razy zakwalifikowało się do rozgrywek Ligi Mistrzów, gdzie za każdym razem jednak kończyło swoje zmagania w fazie grupowej. Za największy sukces tego klubu w rozgrywkach Ligi Europy można uznać rozgrywki 2020/21. Drużyna dotarła wówczas do ćwierćfinału rozgrywek, gdzie musiała uznać wyższość Villarreal. Sensacyjnie wyeliminowała wtedy Tottenham Jose Mourinho po hat-tricku Mislava Orsicia, odrabiając dwie bramki straty.

Fot. PressFocus