Jagiellonia – Silkeborg IF – 14.08 – typy i zapowiedź

Podstawowe informacje o meczu Jagiellonia – Silkeborg IF

Rozgrywki: 3. runda eliminacji Ligi Konferencji

Data i godzina: 14 sierpnia, 20:15

Stadion: Chorten Arena, Białystok

Na stadionie w Białymstoku Jagiellonia zmierzy się z Silkeborg IF w rewanżowym meczu trzeciej rundy kwalifikacji Ligi Konferencji. Stawką będzie awans do ostatniej fazy eliminacyjnej, a obie drużyny mają jeszcze wszystko w swoich rękach. Spotkanie zapowiada się jako pojedynek dwóch różnych stylów gry: ofensywnej, odważnej Jagiellonii i bardziej zdyscyplinowanego, ale groźnego w ataku Silkeborga. Kibice w Białymstoku liczą na to, że gospodarze wykorzystają atut własnego boiska i zapewnią sobie kolejny krok w europejskiej przygodzie. Czy Jagiellonia utrzyma przewagę wynikającą z meczu w Danii? Sprawdź typy na mecz Jagiellonia – Silkeborg IF.

Jagiellonia – Silkeborg IF – typy bukmacherskie

Jagiellonia – Silkeborg IF: wygrana Jagiellonii

W pierwszym meczu na wyjeździe Jagiellonia odniosła ważne zwycięstwo 1:0, dzięki efektownej bramce po rzucie rożnym autorstwa Bernardo Vitala. To przewaga minimalna, lecz dająca spokojną pozycję przed rewanżem w Białymstoku. Silkeborg będzie groźny ofensywnie, zwłaszcza dzięki Tonniemu Adamsenowi. 30-letni napastnik przeciwko Akureyri w eliminacjach, oraz ostatnio z Randers w lidze ustrzelił hat-tricka. Jeżeli jednak chcą odwrócić wynik dwumeczu, będą musieli iść na otwartą wojnę.

Biorąc pod uwagę formę Jagiellonii: seria pięciu zwycięstw z rzędu, imponująca skuteczność w Europie i stabilność w formacji obronnej, uważam, że Jagiellonia odniesie zwycięstwo w tym meczu. Co prawda do tej potyczki przystąpi bez jednej ze swojej gwiazd, czyli Afimico Pululu pauzującego z powodu nadmiaru żółtych kartek, jednak nie uważam, żeby stanowiło to większy problem na drodze do awansu. Myślę, że można pokusić się także o typ na prowadzenie Jagi już od pierwszej połowy, lub na zdobycię przez nią przynajmniej trzech bramek.

Propozycje typów bukmacherskich na Jagiellonia – Silkeborg IF

wygrana Jagiellonii @2.19

Jagiellonia powyżej 2,5 bramki @2.21

1. połowa/cały mecz – Jagiellonia/Jagiellonia @3.35

Jagiellonia – Silkeborg IF – zapowiedź meczu

Forma Jagiellonii

Jagiellonia pomimo ligowego falstartu znajduje się obecnie w znakomitej formie. W eliminacjach Ligi Konferencji najpierw pokonała dwukrotnie Novi Pazar, a następnie Silkeborg w pierwszym spotkaniu. W Ekstraklasie rozbiła w ubiegły weekend Cracovię 5:2, a w pięciu ostatnich meczach zdobyli łącznie 13 goli. Wyraźnie więc widać, że podopieczni Adriana Siemieńca są w gazie, pomimo gry na dwóch frontach.

Forma Silkeborga

Duńczycy nienajlepiej rozpoczęli ten sezon. W Superlidze po czterech kolejkach mają na koncie tylko jedno zwycięstwo i trzy porażki. Kilka dni temu wygrali 4:2 z FC Nordsjaelland, jednak wcześniej przegrali z FC Midtjylland, Brondby i Aarhus. W eliminacjach Ligi Konferencji najpierw pokonali Akureyri z Islandii 6:0 u siebie i 2:1 na wyjeździe; Łącznie w ośmiu meczach tego sezonu odnieśli w regulaminowym czasie jedno zwycięstwo, dwa remisy i ponieśli cztery porażki.

Gdzie oglądać mecz Jagiellonia – Silkeborg IF

Mecz Jagiellonia – Silkeborg IF będzie można zobaczyć na antenie Polsat Sport 1 i Polsat Sport Premium 1.

Przewidywane składy na mecz Jagiellonia – Silkeborg IF

Jagiellonia: Abramowicz – Wojtuszek, Vital, Kobayashi, Wdowik – Drachal, Romanczuk, Pozo – Prip, Rallis, Imaz

Abramowicz – Wojtuszek, Vital, Kobayashi, Wdowik – Drachal, Romanczuk, Pozo – Prip, Rallis, Imaz Silkeborg: Larsen – Gammelby, Oestroem, Ganchas, Poulsen – Larsen, Mattsson, Boesen – McCowatt, Al Hajj – Adamsen

Statystyki na typy bukmacherskie Jagiellonia – Silkeborg IF