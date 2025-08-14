Legia nareszcie z transferem reprezentanta Polski! Piłkarz jest już w Warszawie

Legia Warszawa, by skutecznie radzić sobie na trzech frontach, potrzebuje silnej i szerokiej kadry. Po odejściu do francuskiego Strasbourga Maxiego Oyedele powstała pewna luka w środku pola, którą przy Łazienkowskiej chcieli jak najszybciej załatać. Wszystko wskazuje na to, że to w najbliższych dniach się uda i do drużyny Edwarda Iordanescu dołączy nowy pomocnik – do tego także z doświadczeniem w reprezentacji Polski i europejskich pucharach. To koniec długiej sagi.

Legia z transferem środkowego pomocnika

Mimo pozyskania Petara Stojanovicia, Arkadiusza Recy i Milety Rajovicia, Legia wciąż nie może mówić o kadrze swojej drużyny jako kompletnej. Gdy francuski Strasbourg aktywował klauzulę Maxiego Oyedele opiewającą na 6 milionów euro, to Edward Iordanescu dostał poważny problem z obsadzeniem pozycji defensywnego pomocnika. Juergen Elitim, który zmaga się z problemami zdrowotnymi, nawet gdy jest zdrowy, lepiej czuje się, będąc ustawionym wyżej. Z kolei awaryjnie próbowany na „szóstce” Marco Burch to nominalny defensor – środkowy lub prawy.

Pozostał tylko Rafał Augustyniak, który od dłuższego czasu ma problemy z utrzymaniem wysokiej formy i często zwyczajnie zdarza mu się prezentować słabo i popełniać proste błędy, czasami bolesne w skutkach. Z tego powodu Legia, która ma ambicje, by znów napisać piękną europejską przygodę oraz powalczyć o odzyskanie po pięciu sezonach mistrzostwa Polski, ruszyła na zakupy. Od dłuższego czasu trwały poszukiwania, aż w końcu nadszedł ich finał.

Klub od dłuższego czasu monitorował sytuację Damiana Szymańskiego i wreszcie wszystko wskazuje na to, że piłkarz AEK-u Ateny wróci do Ekstraklasy. Jak poinformował Tomasz Włodarczyk z portalu „Meczyki”, 30-latek jest już w kraju, gdzie w najbliższym czasie ma przejść testy medyczne. Jeśli nie wydarzy się nic niespodziewanego, to po dogadaniu ostatecznego kształtu umowy Szymański dołączy do drużyny Edwarda Iordanescu.

Szymański skreślony przez nowego trenera

Można powiedzieć, że Legia niejako wykorzystała zmiany, jakie wydarzyły się w klubie ze stolicy Grecji po zakończeniu minionego sezonu. Zespół objął nowy trener Marko Nikolić, pod którego wodzą Szymański razem z kolegami udał się na przygotowania do Holandii. Polak w sparingach rozegrał zaledwie 27 minut, a we wszystkich oficjalnych spotkaniach nie znalazł się nawet ani razu w kadrze meczowej. Nowy szkoleniowiec nie widział 30-latka w swojej drużynie i uznał, że najlepsze będzie, gdy ten dostanie wolną rękę w poszukiwaniu nowego pracodawcy.

Szymański w Atenach spędził pięć i pół roku. Przeniósł się tam po krótkim okresie gry w Achmacie Grozny. Łącznie w barwach AEK-u rozegrał blisko 200 spotkań, strzelił 11 goli oraz zanotował 12 asyst. Razem z klubem zdobył mistrzostwo i puchar Grecji. Bywał nawet od czasu do czasu kapitanem zespołu np. w starciach Ligi Europy z Brighton, Ajaksem czy Olympique Marsylią w sezonie 2023/24 czy nawet jeszcze w kilku meczach tym roku. Przez wiele lat był tam bardzo ważnym zawodnikiem, jeszcze w poprzednim sezonie zagrał 2200 minut we wszystkich rozgrywkach.

Miał też okazję sprawdzić się już w głównej części europejskich pucharów. 30-latek 18 razy zagrał w reprezentacji Polski, a najważniejszym momentem w kadrze narodowej z pewnością była dla niego bramka na wagę remisu w końcówce meczu na Stadionie Narodowym z Anglią.

