Jednak nie Gerrard. Słynny klub postawił na swoją legendę

Steven Gerrard – przynajmniej na razie – nie wróci na Ibrox. Jego nazwisko pojawiało się w kontekście przejęcia drugiego najbardziej utytułowanego klubu w Szkocji – Rangers FC po zwolnionym Philippie Clementcie. „The Gers” postawili jednak na swoją legendę – Barry’ego Fergusona, który to w ich barwach rozegrał ponad 400 meczów.

Słynny klub zwolnił trenera

Na przestrzeni dwóch tygodni Rangers FC poniósł dwie wstydliwe porażki, które trenera – Philippe’a Clementa kosztowały posadę. Najpierw zostali wyeliminowali z Pucharu Szkocji przez drugoligowca, który do odniesienia zwycięstwa na Ibrox wygranej 1:0 potrzebował… jednego strzału. W miniony weekend – również na Ibrox – „The Gers” przegrali bez strzelonego gola. Tym razem w Glasgow 2:0 wygrało St. Mirren, dla którego było to pierwsze zwycięstwo na tym obiekcie od 1991 roku.

Co więcej, po raz pierwszy od 45 lat Rangers przegrało oba ligowe mecze z St. Mirren w sezonie. W Boxing Day „The Gers” ulegli w Paisley na St. Mirren Park 1:2. Podopieczni Clementa przystępowali do rewanżowego meczu z tym rywalem tuż po potknięciu Celtiku w Edynburgu w starciu z Hibernian (1:2) i dzięki potencjalnej wygranej mogli zmniejszyć stratę do liderującego w tabeli rywala do 10 punktów. Ich strata wciąż jednak wynosi 13 punktów, wobec czego wszystko zmierza w kierunku czwartego z rzędu mistrzostwa kraju „The Bhoys”.

Co więcej, odwieczni rywale Rangers FC mogą sięgnąć po tryplet, bowiem wciąż są w grze o Puchar Szkocji, a po Puchar Ligi sięgnęli dzięki pokonaniu w finale „The Gers”. W obliczu najpewniej straconego sezonu władze klubu zdecydowały, że piłkarze z Ibrox nie dokończą go pod wodzą Philippe’a Clementa.

Belgijskiego trenera nie uratował nawet bezpośredni awans do 1/8 finału Ligi Europy. Jego kadencja trwała od października 2023 roku i okraszona została zaledwie jednym krajowym trofeum na sześć możliwych – Pucharem Ligi w poprzednim sezonie.

Klubowa legenda przejmie Rangers FC

Krótko po zwolnieniu Clementa lokalny „Daily Record” informował, że na Ibrox po ponad trzech latach może wrócić Steven Gerrard. Prowadził on Rangers FC w latach 2018-21, a w sezonie 2020/21 doprowadził ich do pierwszego mistrzostwa Szkocji od 10 lat i jak dotąd jedynego. Był to pierwszy tytuł mistrzowski dla klubu odkąd w 2012 roku karnie zdegradowano „The Gers” na trzeci poziom.

Jak jednak poinformował wkrótce „talkSPORT”, ikona Liverpoolu przynajmniej do kwietnia nie obejmie Rangers FC, bowiem mogłoby się to wiązać z problemami podatkowymi w Arabii Saudyjskiej, w której dopiero co przestał pracował. Wstępnie więc do końca tego sezonu „The Gers” prowadzić będzie klubowa – Barry Ferguson, który w ich barwach rozegrał 409 meczów.

Z tym klubem związany był od najmłodszych lat, bowiem jego rodzina kibicowała Rangersom. W wieku 13 lat rozpoczął treningi w klubowej akademii, a trzy lata później, w 1994 roku podpisał pierwszy profesjonalny kontrakt. Debiut w seniorskiej drużynie zaliczył w maju 1997 roku, pod koniec okraszonego przez Rangers mistrzostwem Szkocji sezonu.

W pierwszym zespole spędził kolejne sześć sezonów, po czym latem 2003 roku został sprzedany do Blackburn za niemal 10 milionów euro. Był to wówczas drugi największy transfer wychodzący w historii Rangers. Jednak już po 1,5 roku „The Gers” odkupili swojego wychowanka za nieco ponad siedem milionów euro.

Na Ibrox spędził kolejne 4,5 roku i w tym czasie sięgnął po kolejne cztery trofea, a także dotarł do finału Pucharu UEFA w 2008 roku. Rangers definitywnie opuścił latem 2008 roku na rzecz występującego wówczas w Premier League Birmingham City.

W ciągu łącznie ponad 10 lat gry w barwach „The Gers” sięgnął z nimi aż po 16 trofeów – sześć mistrzostw kraju, pięć Pucharów Szkocji i pięć Pucharów Ligi. Do tego w 1999 roku został wybrany najlepszym młodym szkockim piłkarzem, a w sezonie 2002/03 otrzymał statuetkę dla najlepszego zawodnika występującego w Szkocji. W koszulce Rangers strzelił 57 goli i zaliczył 29 asyst.

Jego debiut w roli trenera klubu z Glasgow będzie miał miejsce już 25 lutego – przy okazji wyjazdowego meczu Premiership z Kilmarnock. Największe wyzwanie 47-latka czeka w pierwszej połowie marca, gdy Rangers FC rozegra dwumecz 1/8 finału Ligi Europy z Fenerbahce, a zaledwie trzy dni po rewanżu, który odbędzie się na Ibrox, jego zespół zmierzy się na „Paradise” z Celtikiem.

