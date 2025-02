Niespełniony talent Lecha zmienił klub po pół roku. To już jego dziewiąty w karierze

Wychowanek akademii Lecha Poznań – Paweł Tomczyk latem ubiegłego roku po sześciu latach wrócił do Podbeskidzia. Jednak już po sześciu miesiącach będzie występował w innych barwach. Dalej będzie biegał po boiskach Betclic 2. Ligi, ale teraz w koszulce Resovii Rzeszów.

Niespełniony talent Lecha

Paweł Tomczyk pochodzi z Poznania, więc gra dla Lecha była dla niego zapisana w gwiazdach. Z akademią „Kolejorza” związany był od 2011 roku, a pięć lat później jako 18-latek doczekał się debiutu w pierwszym zespole. Wcześniej z dorobkiem 21 bramek w 28 meczach został królem strzelców rozgrywek Centralnej Ligi Juniorów. Jednak w seniorskiej drużynie Lecha strzelił tylko pięć goli, a w ciągu dwóch lat zaliczył dla niej tylko 34 występy, choć tylko cztery razy znalazł się w wyjściowym składzie.

W międzyczasie sezon 2017/18 spędził na wypożyczeniu w Podbeskidziu Bielsko-Białą, a zimą 2019 roku został wypożyczony do Piasta Gliwice, z którym to sięgnął po mistrzostwo Polski. W koszulce tego klubu rozegrał zaledwie 49 minuty, choć zdołał w tym czasie strzelić dwa gole.

Po zdobyciu z Lechem wicemistrzostwa kraju w sezonie 2019/20 został wypożyczony na rok do ówczesnego beniaminka PKO BP Ekstraklasy – Stali Mielec, choć już po rundzie jesiennej zostało ono skrócone. „Kolejorz” sprzedał go bowiem do pierwszoligowego Widzewa Łódź.

Zmienia kluby jak rękawiczki

Z Widzewem podpisał półtoraroczny kontrakt z opcją przedłużenia o 12 miesięcy, jednak pół roku przed jego wygaśnięciem doszło do rozwiązania umowy za porozumieniem stron. Następnie przeniósł się do Rumunii, gdzie występował w CS Mioveni oraz Poli Iasi. Już po roku wrócił do Polski, wiążąc się półroczną umową z opcją przedłużenia o 12 miesięcy z Polonią Warszawa. „Czarne Koszule” z tej opcji skorzystały, bowiem w 13 meczach rundy wiosennej sezonu 2022/23 II ligi zdobył siedem bramek i dołożył dwie asysty.

W poprzednim sezonie jednak do siatki trafił tylko pięć razy w 32 występach. Jego wygasająca w czerwcu 2024 roku umowa nie została przedłużona. Ponownie wylądował na trzecim poziomie rozgrywkowym, bowiem podpisał dwuletni kontrakt ze spadkowiczem z I ligi – Podbeskidziem Bielsko-Biała. Jesienią rozegrał tylko osiem meczów, a na boisku spędził raptem 215 minut, co było czwartym najniższym wynikiem w zespole „Górali”. Aż 21 zawodników rozegrało w rundzie jesiennej więcej minut od niego.

Dokończy sezon w innych barwach

Tego sezonu nie dokończy w zespole Podbeskidzia, bowiem do końca rozgrywek 2024/25 został wypożyczony do Resovii Rzeszów – także występującej w Betclic 2. Lidze. Oba kluby rundę jesienną zakończyły na sąsiednich miejscach – dziewiątym i dziesiątym. Na wyższej pozycji uplasowała się Resovia, która po 19 meczach ma punkt przewagi nad „Góralami”. Nowy klub Tomczyka w zasięgu ma strefę premiowaną grą w barażach o awans do Betclic 1. Ligi, bowiem strata rzeszowian do niej wynosi tylko pięć punktów.

Z drugiej strony jednak, zespół z Podkarpacia ma również raptem pięć punktów nad strefą spadkową. Okazję do debiutu w nowych barwach 26-letni napastnik będzie miał już w ten weekend, bowiem w piątek 28 lutego startuje runda wiosenna Betclic 2. Ligi. Resovia swoje zmagania w 2025 roku zainauguruje dwa dni później domowym meczem z Zagłębiem Sosnowiec, który zamknie 20. kolejkę tych rozgrywek.

fot. PressFocus