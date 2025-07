Medalista mistrzostw świata po kilkunastu latach wraca do kraju. Zagra w klubie z rodzimego miasta

Po kilkunastu latach srebrny medalista mistrzostw świata wraca do kraju. Co więcej, wraca do rodzimego miasta, choć nie do klubu, z którego wypłynął na szerokie wody. Tam będzie miał okazję grać z innymi medalistami mistrzostw świata.

Medalista MŚ po wielu latach wraca do kraju

Na mistrzostwach świata 2018 reprezentacja Chorwacji osiągnęła najlepszy wynik w historii swoich występów na dużych turniejach. „Ogniści” dotarli bowiem do finału, czym przebili zajęte 20 lat wcześniej na mundialu we Francji trzecie miejsce. Jedną z kluczowych dla Chorwatów postaci w drodze do tego sukcesu był Ante Rebić, który wystąpił w sześciu z siedmiu meczów i za każdym razem znajdował się w pierwszym składzie. Nie zagrał jedynie w ostatnim meczu fazy grupowej z Islandią (2:1), kiedy to Chorwacja była już pewna zajęcia pierwszego miejsca.

Chorwaci zwycięstwo w grupie zapewnili sobie dzięki pokonaniu Argentyny 3:0, a jako pierwszy w tym meczu na listę strzelców wpisał się właśnie Rebić. Wynik tamtego starcia z kolei zamknął Ivan Rakitić, który niedawno zakończył piłkarską karierę w koszulce Hajduka, a po odwieszeniu butów na kołku pozostał w strukturach klubu ze Splitu. Został asystentem dyrektora sportowego i z marszu ma okazję uczestniczyć w grubym jak na tamtejsze warunki transferze. Finalizowany jest bowiem powrót Rebicia do Chorwacji po 12 latach.

– Rozmawiamy z Ante już od jakiegoś czasu. Ante jest moim świetnym przyjacielem i niesamowitym zawodnikiem. Pracujemy nad ulepszeniem drużyny, a on byłby dla nas ogromnym wzmocnieniem – przyznał ostatnio Rakitić w programie „Sve u 16”.

Znów zagra w rodzimym mieście

Jak informował „Dalmatinski Portal”, 31-letni obecnie napastnik po odejściu z włoskiego Lecce – którego koszulkę zakładał w poprzednim sezonie – znalazł się na radarze klubów z Bliskiego Wschodu, ale z kolei według dziennikarza Lorenzo Lepore to Hajduk przedstawił najlepszą ofertę. Klub ze Splitu miał zaoferować Rebiciowi 450 tysięcy euro rocznie i bonusy w przypadku wygrania przez „Białych” mistrzostwa lub pucharu kraju. Do tego są w grze o fazę ligową Ligi Konferencji, gdzie obecnie walczą o awans do III rundy eliminacji.

Dla Rebicia transfer do Hajduka to nie tylko powrót po kilkunastu latach do ojczyzny, ale także powrót do rodzimego miasta. Urodził się on bowiem w Splicie, a do seniorskiej piłki wchodził jako piłkarz miejscowego RNK, który przeżywało wtedy czasy swojej świetności. Ówczesny ekstraklasowicz obecnie występuje jednak na dopiero piątym poziomie rozgrywkowym. To właśnie z tego klubu latem 2013 roku Rebić za 4,5 mln euro trafił do Fiorentiny, co było ówczesnym rekordowym transferowym, a obecnie jest drugą największą sprzedażą w historii RNK.

W klubie z Dalmacji Rebić będzie miał okazję zagrać z innymi medalistami mistrzostw świata, choć nie z 2018 roku. Teraz będzie dzielił szatnię z bramkarzem Ivicą Ivusiciem oraz napastnikiem Marko Livają, którzy w 2022 roku zajęli z reprezentacją Chorwacji trzecie miejsce na mundialu w Katarze. Ivusić był jednak tylko trzecim bramkarzem, choć Livaja wystąpił w sześciu z siedmiu meczów, a trzy razy znalazł się w wyjściowym składzie. W grupowym meczu z Kanadą (4:1) strzelił nawet gola, a w meczu o brąz z Marokiem (2:1) zaliczył nawet asystę.

fot. PressFocus