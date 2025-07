Josko Gvardiol przygotowuje się do sezonu… w stroju komandosa?

Josko Gvardiol już za moment będzie występował w barwach Manchesteru City w ramach pierwszych kolejek nowego sezonu Premier League. Mimo iż przygotowania wszystkich drużyn trwają, to Chorwat znalazł czas na nietypową aktywność. Przez kilka dni w ojczyźnie przywdział pełne umundurowanie i przeszedł wojskową symulację Commando Squad 9.

Gvardiol zaskoczył przygotowaniem do sezonu

Okres wakacyjny to oczywiście przygotowania do sezonu oraz okres transferów i nowych nazwisk w zespołach. Niektórzy grali też w Klubowych Mistrzostwach Świata i mieli krótsze wakacje. Zawodnicy często publikują na swoich mediach społecznościowych zdjęcia lub filmy z przygotowań. Podobnie zdecydował się zrobić chorwacki obrońca Manchesteru City, jednak jego zdjęcia zaskoczyły niejednego kibica. Na Instagramie obrońcy pojawiła się bowiem seria zdjęć… w pełnym wojskowym umundurowaniu. W takim przypadku powstaje jedno zasadne pytanie – skąd i dlaczego?

Gvardiol w chwili wolnego zdecydował się na udział w akcji Commando Squad 9. Rozgrywa się ona w Chorwacji i pozwala cywilom wejść w świat elitarnych jednostek wojskowych na kilka dni. Cały program obejmuje misję o kryptonimie „Thunder”. W pełni wyposażeni uczestnicy wyruszają z przewodnikiem komandosem na akcję składającą się z kilku etapów: przepłynięcie łodzią do strefy operacyjnej, taktyczne zdobywanie celu, wyprawę górską, czy nocleg w namiocie na chorwackich szczytach.

Zawodnik nie ukrywał swojego zadowolenia z tego szkolenia na swoim profilu na Instagramie. W opisie możemy przeczytać: – Zawsze chciałem wiedzieć, jak to jest być częścią zespołu sił specjalnych i ukończyć prawdziwą misję komandosów.

Ministerstwo Obrony zachwycone składa propozycję?

W komentarzach pod postem zawodnika Manchesteru oczywiście wielu znajomych i fanów gratulowało ciekawego pomysłu. Znalazł się także interesujący komentarz.. Ministerstwa Obrony Republiki Chorwacji, które stwierdziło – Jeśli potrzebujesz więcej adrenaliny i jesteś zainteresowany szkoleniem wojskowym, zapraszamy na dobrowolne szkolenie wojskowe w zwycięskiej armii chorwackiej!

Na pewno kusząca propozycja dla Gvardiola, który był bardzo zadowolony udziałem w Commando Squad 9. W ramach ciekawostki można wspomnieć, iż koszt udziału w takiej kilkudniowej akcji dla cywilów, to około osiem tysięcy euro.

Gvardiol może mieć nowego kompana grającego za jego plecami. Manchester City sprowadził Jamesa Trafforda i już 16 sierpnia rozpocznie rozgrywki Premier League. Ich rywalem będzie Wolverhampton. Josko Gvardiol do „The Citizens” dołączył w 2021 roku i od tamtej pory jest bardzo zaufanym człowiekiem Pepa Guardioli mimo kiepskich początków. To jedyny obrońca, któremu nie dokuczają kontuzje, stąd jego ponad 4600 rozegranych minut w sezonie 2024/25 – aż o 500 więcej niż drugi w ekipie Bernardo Silva. Do tego to oficjalnie wybrano go najlepszym piłkarzem sezonu w City.

Wystąpił już w 97 meczach we wszystkich rozgrywkach w klubie prawdopodobnie w pierwszych kolejkach nowego sezonu dobije do bariery 100 spotkań. Początkowo występował na pozycji lewego obrońcy. Długo nie mógł trafić pierwszego gola, ale gdy to już zrobił, to… poszło seryjnie – piękna bramka z Realem Madryt i trzy trafienia ligowe – a to wszystko tylko w kwietniu i maju 2024. W nowym sezonie znów dołożył kilka trafień, lecz w drugiej jego części został przesunięty na środek obrony. Jeśli strzela, to w większości są to niesamowitej urody gole.

Fot. screen/Youtube