Puszcza Niepołomice wraca na swój stadion, ale goście obejdą się smakiem

Po półtora roku gry na obcym terenie Puszcza Niepołomice wreszcie wraca na swój stadion przy ulicy Janusza Kusocińskiego 2. To duże wydarzenie dla klubu oraz jego sympatyków, ponieważ od momentu awansu do Ekstraklasy drużyna nie mogła korzystać z własnego obiektu. Remont stadionu jeszcze się nie zakończył, ale obiekt został dopuszczony do organizacji spotkań najwyższej klasy rozgrywkowej. Inauguracyjny mecz na zmodernizowanym stadionie odbędzie się 2 marca, a rywalem Puszczy będzie Motor Lublin. Jednak ze względu na trwające prace nie wszyscy będą mogli wejść na trybuny – do końca sezonu zamknięty pozostanie sektor dla kibiców gości.

Puszcza Niepołomice wraca na swój stadion

Sezon 2023/24 to przełomowy moment dla Puszczy Niepołomice, ponieważ klub po raz pierwszy w historii awansował do Ekstraklasy. Radość z tego sukcesu była jednak nieco przytłumiona przez fakt, że stadion w Niepołomicach nie spełniał wymagań licencyjnych. W efekcie drużyna była zmuszona do rozgrywania domowych meczów na stadionie Cracovii. Dla wielu kibiców było to spore utrudnienie, ale teraz fani Puszczy mogą wreszcie oglądać swoją drużynę na własnym obiekcie.

Modernizacja stadionu trwała przez ostatnie półtora roku. Prace objęły m.in. rozbudowę trybun, dostosowanie obiektu do wymogów Ekstraklasy oraz poprawę infrastruktury technicznej. Choć nie wszystkie elementy zostały jeszcze ukończone, stadion uzyskał pozwolenie na organizację spotkań ligowych.

Mimo powrotu Puszczy na własny obiekt, nie wszyscy będą mogli wziąć udział w pierwszych meczach. Klub poinformował, że sektor dla kibiców drużyn przyjezdnych pozostanie zamknięty do końca sezonu. Głównym powodem tej decyzji są wciąż trwające prace modernizacyjne, które uniemożliwiają zapewnienie odpowiednich warunków dla gości.

Klub wydał już w tej sprawie komunikat:

– Z uwagi na trwającą modernizację i przebudowę Stadionu Miejskiego w Niepołomicach, Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice wydał decyzję o zezwoleniu na prowadzenie masowych imprez sportowych pod nazwą „Rozgrywki PKO Bank Polski Ekstraklasa – runda wiosenna, oraz Pucharu Polski 2024/2025” z zastrzeżeniem, że imprezy masowe mogą odbywać się wyłącznie bez udziału kibiców drużyn przyjezdnych. Z uwagi na powyższe, w rundzie wiosennej trwającego sezonu Niepołomicki Sport S.A. prowadzący zespół Puszczy Niepołomice informuje, iż nie będzie przyjmować na Stadionie Miejskim w Niepołomicach kibiców gości. – tak brzmi oficjalny komunikat na stronie klubu.

Decyzja ta oznacza, że kibice Motoru Lublin nie będą mogli wspierać swojego zespołu podczas meczu 2 marca. To samo dotyczy kolejnych drużyn, które będą przyjeżdżać do Niepołomic do końca trwającego sezonu.

Nowy rozdział

Powrót na własny stadion to wielkie wydarzenie dla klubu i jego sympatyków. Gra na obiekcie Cracovii była rozwiązaniem tymczasowym, ale wszyscy w klubie marzyli o powrocie do Niepołomic. Teraz, mimo pewnych ograniczeń, drużyna wreszcie będzie mogła grać u siebie, co z pewnością wpłynie pozytywnie na atmosferę wokół zespołu.

Puszcza Niepołomice wciąż walczy o utrzymanie w Ekstraklasie, a wsparcie własnych kibiców może być kluczowe w tej walce. Pierwszy mecz na zmodernizowanym stadionie będzie z pewnością emocjonującym wydarzeniem, a fani z Niepołomic w końcu będą mogli dopingować swoją drużynę z trybun.

Podopieczni Tomasza Tułacza zajmują na razie 16. miejsce w tabeli ligowej, mając 22 punkty – tyle samo ma Zagłębie, które jest na 15 pozycji.

fot. PressFocus