Eintracht z umową dla wschodzącej gwiazdy

Na przestrzeni kilku czy nawet kilkunastu ostatnich tygodni, Eintracht Frankfurt miał ręce pełne pracy – kilku czołowych oraz utalentowanych zawodników otrzymało nowe umowy. Tym razem długoterminowym kontraktem została nagrodzona wschodząca gwiazda „Orłów”, a będąc dokładniejszym Nathaniel Brown.

Eintracht z umową dla utalentowanego gracza

Po przedłużeniu kontraktów z kilkoma zawodnikami, tym razem Eintracht Frankfurt i jego kierownictwo sportowe postarało się o przedłużenie kontraktu z młodym i utalentowanym Nathanielem Brown, który uchodzi za jednego z najlepiej zapowiadających się wahadłowych w całej niemieckiej Bundeslidze. Markus Kroesche i spółka postanowili nagrodzić defensora za jego ostatnie świetne występy oraz zaangażowanie na treningach. Od teraz młodzieżowy reprezentant Niemiec będzie związany umową z SGE do końca czerwca 2030 roku.

Nie ulega również wszelkiej wątpliwości, że osiągając porozumienie z piłkarzem, klub z Hesji chciał również zabezpieczyć się przed możliwym transferem, albowiem bardzo dobre mecze w wykonaniu Browna przyciągnęły uwagę wielu klubów z europejskiej czołówki. Nieoficjalnie mówi się również, że Eintracht ma jasno określony plan na 21-latka, który w kolejnych miesiącach ma stać się pierwszoplanową postacią w Frankfurcie.

− Jesteśmy zachwyceni rozwojem, jaki Nathaniel Brown poczynił z nami i wiemy, że jego podróż jeszcze się nie skończyła. Oczywiście wiedzieliśmy o umiejętnościach Nene. Tym lepiej, że był w stanie tak szybko wnieść je do naszego zespołu. Zwłaszcza w trudnych początkowych miesiącach ze względu na ograniczony czas gry, jest dobrym dowodem na to, że praca treningowa, chęć nauki i cierpliwość się opłacają. Eintracht może być szczęśliwy mając go w kadrze − powiedział Timmo Hardung, czyli dyrektor sportowy Eintrachtu Frankfurt.

Eintracht dumny z rozwoju Browna

Nathaniel Brown choć nie odgrywa jeszcze pierwszoplanowej roli w ekipie Dino Toppmoellera, to stopniowo otrzymuje coraz więcej szans i niemalże zawsze odpłaca się za zaufanie dobrymi występami. Na domiar wszystkiego dwukrotnie był on już wybierany przez kibiców, ekspertów oraz dziennikarzy Rookie of the Month w Bundeslidze w sezonie 2024/2025. Lewy obrońca ma na swoim koncie już wiele dobrych spotkań w barwach „Orłów”, jednakże najlepszy z nich zaliczył przeciwko 1. FC Heidenheim.

21-latek potrzebował w tamtym pojedynku zaledwie 73 minut, aby zaliczyć fenomenalny wręcz występ – Eintracht Frankfurt ograł FCH 4:0, zaś Brown zaliczył w roli wahadłowego udział przy trzech golach (trzy asysty). Od tamtego starcia pochodzący z Amberg zawodnik jest integralną częścią zespołu Toppmoellera. Znacznie ożywia lewą stronę. Będąc w posiadaniu piłki, często staje bardzo wysoko, często nawet na tej samej linii co Hugo Ekitiké, oferując w ten sposób kolejną opcję podania po lewej stronie.

− Po okresie przygotowawczym inni byli przed nim. Teraz w imponujący sposób wykorzystał daną mu szansę. W tej chwili jest on stałym elementem − powiedział wówczas o Brownie trener Dino Toppmoeller.

Fot. FutbolNews