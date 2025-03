Muhar lepszy od Cristiano Ronaldo

Karlo Muhar doskonale znany jest kibicom Lecha Poznań. Nie zrobił on oszałamiającej kariery przy ul. Bułgarskiej. Dziś znajduje się on na zupełnie innym biegunie kariery. Po bardzo dobrych występach w barwach CFR Cluj, bułgarski pomocnik trafił przed trzydziestką do Saudi Pro League. W ostatnim spotkaniu, jego drużyna okazała się lepsza od ekipy Cristiano Ronaldo i… mogła przyczynić się też do zwolnienia trenera. Do tego, wydaje się, coraz bliżej.

Muhar lepszy od Ronaldo

W sezonie 2022/23 w barwach CFR Cluj w Lidze Konferencji, Bośniak doskonale spisywał się w destrukcji. Zanotował on w tamtej edycji tego europejskiego pucharu najwięcej wślizgów, a jego drużyna także dzięki jego pracy dotarła do fazy pucharowej. Tam minimalnie lepsze okazało się rzymskie Lazio.

Teraz na Półwyspie Arabskim, gra on w saudyjskim średniaku czyli Al-Orobah. Dzieli tam szatnię z byłym piłkarzem Barcelony, Cristianem Tello, a także Francuzem Kurtem Zouma. W ostatnim ligowym spotkaniu jego zespół pokonał Al-Nassr Cristiano Ronaldo 2:1.

Bohaterem tego meczu został Omar Al Somah. Syryjczyk, który lata świetności w Saudi Pro League w barwach Al Ahli SC ma już za sobą, zanotował gola i asystę. Swój wkład miał też Muhar, który trafił do Azji latem 2024 roku. Według statystyk FotMob, Chorwat aż dziewięć razy odzyskał piłkę i pięć razy wygrał bezpośredni pojedynek, choć lepszą skuteczność (50 procent) miał w pojedynkach powietrznych. Cristiano Ronaldo z kolei nie zdobył gola i stało się to po raz drugi w ostatnich trzech spotkaniach.

Wydaje się też, że coraz bliżej jest zwolnienia Stefano Piolego. Włoski szkoleniowiec, który z Milanem zdobył mistrzostwo Włoch oraz dotarł do półfinału Ligi Mistrzów prawdopodobnie nie ma już szans na odzyskanie zaufania. Celem Al-Nassr było zdobycie tytułu w kraju po sześciu latach, ale zarówno Rudi Garcia, jak i Luis Castro nie podołali.

Drużyna trenera z Parmy ma do końca sezonu 11 kolejek i (z meczem więcej) stratę 11 punktów do Al-Ittihad. Drużyna Muhara jest jedenasta (w 18-zespołowej lidze) i ma dziewięć oczek przewagi nad strefą spadkową.

Muhar i Poznań

W Poznaniu piłkarz kojarzony jest głównie z akcją „Bilet dla Muhara”. Kibice nie zgadzali się bowiem z polityką Dariusza Żurawia, który konsekwentnie unikał dawania szans młodemu Jakubowi Moderowi. Finalnie to pomocnik polskiej kadry wygrał na całej akcji i stał się świetną opcją dla klubu, a także znakomitym zarobkiem (transfer do Brighton). Chorwat jak później wspomniał w wywiadzie dla „Weszło” wiedział o całej akcji kibiców, ale nie był na nią zły, bowiem krytyka ze strony kibiców to część tego sportu.

Muharowi pozostało cieszenie się swoim zakupionym w Poznaniu „maluchem” i… odśnieżanie bułgarskich boisk. Teraz jest jednak zupełnie w innym miejscu kariery. Przy ul. Bułgarskiej zagrał on 45 razy.

Fot. PressFocus