Koszmarna kontuzja gwiazdy Premier League. Kibice rywala… życzyli mu śmierci

Najskuteczniejszy w 2025 roku piłkarz Premier League, czyli Jean-Philippe Mateta już po kilku minutach musiał zakończyć swój występ w Pucharze Anglii przeciwko Millwall. Francuz został brutalnie sfaulowany przez bramkarza drużyny przeciwnej. Kiedy opuszczał boisko na noszach, fani rywala skandowali „Niech umrze”.

Fatalna kontuzja gwiazdy Premier League

Wraz z Mohamedem Salahem Jean-Philippe Mateta jest najskuteczniejszym piłkarzem Premier League w 2025 roku. Salah jednak do strzelenia ośmiu goli potrzebował 10 występów, podczas gdy Francuz dokonał tego w ośmiu meczach. Drogi do siatki rywali szukał także w derbowym starciu z Millwall w ramach 1/8 finału FA Cup, który zaczął w pierwszym składzie. Okazję do wpisania się na listę strzelców miał w szóstej minucie, gdy dalekie podanie w jego kierunku posłał Will Hughes.

Mateta ruszył do piłki, jednak został staranowany przez bramkarza Millwall Liama Robertsa. Golkiper chciał wybić wysoko zawieszoną piłkę nogą, jednak kopnął też brutalnie w głowę Francuza. Momentalnie Jiean-Philippe Matera padł na murawę, ale widzący tę sytuację jak na dłoni sędzia Michael Oliver… nie wycenił jej nawet na żółtą kartkę. Dopiero po wezwaniu do monitora przez VAR i obejrzeniu kilku powtórek zmienił swoją pierwotną decyzję i wyrzucił z boiska bramkarza Millwall.

Skandaliczne zachowanie fanów Millwall

Po tym ciosie Mateta nie tylko nie był w stanie kontynuować gry, ale nawet opuścić boiska o własnych siłach. Kiedy był znoszony z boiska, grupa fanów Millwall zaczęła skandować „pozwólcie mu umrzeć”. Znaną przyśpiewką kibiców klubu z The Den jest „Millwall FC, nikt nas nie lubi” – jak widać, nie bez powodu. Według przepisów FA za tę konkretną przyśpiewkę najpewniej nie spotka ich kara, jednak inaczej może być w przypadku słów, które fani Millwall skandowali w kierunku wypożyczonego z Chelsea Bena Chilwella.

Śpiewali oni o Chilwellu „Chelsea rent boy”, a określenie to oznacza „męską prostytutkę”. W 2023 roku FA uznała ten zwrot za „homofobiczną obelgę”, wobec czego zarówno autorzy takich słów, jak i klub, którego są fanami mogą spodziewać się kary. Londyńska policja po derbowym starciu poinformowała także o zatrzymaniu trzech osób, które pobiły się na Selhurst Park. Po Internecie krąży nagranie – widać tam wchodzącego do sektora gospodarzy kibica Millwall, który następnie wdaje się w bójkę z fanami Crystal Palace.

Mateta wylądował w szpitalu

Dopiero od rozgrywanej w ten weekend 1/8 finału Pucharu Anglii w tych rozgrywkach obowiązuje system VAR. Gdyby więc do tego zdarzenia doszło w poprzedniej rundzie, Liam Roberts za ten brutalny faul nie poniósłby żadnych konsekwencji. Poturbowanemu Matecie jeszcze na boisku trzeba było podać tlen, a po zniesieniu go z boiska został zabrany do szpitala. W rozmowie z „BBC Sport – które transmitowało w Wielkiej Brytanii ten mecz – trener Crystal Palace Oliver Glasner mówił, że jego piłkarz był przytomny, ale także, że jego ucho wyglądało fatalnie.

Austriak wierzył, że bramkarz Millwall nie popełnił tego faulu specjalnie i uważał, że Roberts dokonał po prostu złej decyzji: – Musiałem zakończyć karierę z powodu urazu głowy i nawet wtedy nie obwiniałem drugiego zawodnika — po prostu się zderzyliśmy — powoływał się na własne doświadczenie. — Gdyby z tą siłą uderzył Matetę prosto w twarz, byłby to koniec jego kariery – dodał. Niemal 10 godzin po tym zdarzeniu Crystal Palace poinformowało, że Francuz został wypisany ze szpitala, ale ma założonych aż 25 szwów na lewym uchu.

Kontuzjowany napastnik został zmieniony przez Eddiego Nketiaha, który w 81. minucie ustalił wynik derbowego starcia na 3:1. Poprzednie bramki dla Crystal Palace padły za sprawą samobója Japetha Tangangi oraz trafienia wahadłowego „Orłów” – Daniela Munoza. W 13. minucie doliczonego czasu pierwszej połowy bramkę kontaktową dla ekipy z Championship zdobył Wes Harding. Po raz pierwszy od 2022 roku klub z Selhurst Park awansował do ćwierćfinału Pucharu Anglii.

