Milan przegrał z Lazio – ogromne emocje w końcówce i czerwona kartka

Czerwona kartka, gol z karnego w ostatniej minucie. Lazio po emocjonującej końcówce pokonało AC Milan 2:1 na San Siro. Gospodarze długo fatalnie prezentowali się przed własną publicznością. Ich kryzys się pogłębia.

Fatalny Milan

W ostatnim niedzielnym spotkaniu 27. kolejki Serie A Milan podejmował Lazio. Gospodarze, którzy w obecnym sezonie zmagają się z wielkim kryzysem, cały czas mają nadzieje, aby zakwalifikować się do europejskich pucharów. Przed nimi jednak bardzo trudne zadanie. Do szóstego miejsca gwarantującego prawo startu w Lidze Konferencji tracą sześć punków. Na pozycji tej znajduje się Bologna, która odskoczyła Milanowi w ostatniej kolejce, dzięki wygranej z nim 2:1. Oprócz porażki z Bologną, „Rossoneri” tydzień wcześniej również przegrali 1:2, tym razem z Torino. Chwilę wcześniej odpadli w kompromitującym stylu z Feyenoordem z rozgrywek Ligi Mistrzów.

Coraz głośniej słychać głosy niezadowolenia kibiców, nie tylko z aktualnej sytuacji ich drużyny w tabeli, ale zwłaszcza z rządów właścicieli klubu – amerykańskiego Red Bird Capital. Dodatkowo obrywa się legendzie AC Milanu – Zlatanowi Ibrahimoviciowi. Szwed pełni rolę doradcy, jednak fani uważają, że nie posiada on odpowiednich kompetencji.

Lazio rozegrało dwa mecze w ciągu tygodnia. W Serie A tylko bezbramkowo zremisowali z Venezią, a następnie w Pucharze Włoch odpadli z rozgrywek po porażce z Interem 0:2. Z racji ścisku w górnej połowie tabeli, nie mogli pozwolić sobie na stratę punktów z Milanem.

Lazio zdominowało Milan w pierwszej połowie

Lazio mogło uciszyć kibiców gospodarzy już na samym początku spotkania. Boulaye Dia miał wymarzoną okazję już w trzeciej minucie. Uciekł obrońcom i stanął do bezpośredniego pojedynku z bramkarzem. Mike Maignan zachował jednak zimną krew i odbił uderzoną piłkę na rzut rożny.

AC Milan fatalnie prezentował się na boisku, co w końcu wykorzystała drużyna z Rzymu w 28. minucie. Adam Marusic wykorzystał złe wybycie jednego z obrońców i od razu wypuścił długim podaniem z prawej strony dobrze wybiegającego Louma Tchaouna’ego. Francuz przebiegł kilka metrów i odegrał piłkę z powrotem do Adama Murasicia, ten oddał strzał z pierwszej piłki. Z uderzeniem poradził sobie bramkarz, interweniował jednak na tyle niefortunnie, że trafiła pod nogi Mattia Zaccagniego. Defensorzy gospodarzy nie zdołali go upilnować i 29-latek wślizgiem wpakował futbolówkę do pustej bramki.

Gospodarze fatalnie zaprezentowali się w pierwszej połowie. W zasadzie ani razu nie potrafili podejść bliżej bramki przeciwników. Fani zasiadający na San Siro żegnali swoich zawodników schodzących na przerwę gwizdami.

Emocjonująca końcówka

„Rossoneri” dopiero w drugiej połowie ruszyli do ataku. Rozegrali szybką kontrę prawą stroną boiska, po czym piłkę otrzymał znajdujący się w polu karnym Joao Felix. Portugalczyk odwrócił się w stronę bramki i z niełatwej pozycji posłał strzał tuż nad poprzeczką.

67. minucie gospodarze znaleźli się w jeszcze trudniejszej sytuacji. Gustav Isaksen otrzymał prostopadłe podanie i odskoczył obrońcy na kilka metrów. Strahinja Pavlović nie miał pomysłu jak zatrzymać przeciwnika i wślizgiem od tyłu sfaulował przeciwnika. Był bardzo daleko aby trafić w piłkę. Sędzia nie wahał się ani chwili i pokazał Serbowi czerwoną kartkę.

W 82. minucie Dia wybiegł do długiego podania i dzięki swojej szybkości wyprzedził obrońców gospodarzy. Z łatwością zdobył gola mocnym strzałem po krótkim słupku. Jego radość nie trwała jednak długo, ponieważ wcześniej znajdywał się na pozycji spalonej. Chwilę później AC Milan wyszedł z szybka kontrą. Rafael Leao dośrodkował piłkę w pole karne do nabiegającego Samuela Chukwueze. Nigeryjczyk potężnym strzałem głową uderzył na bramkę. Futbolówka odpiła się jeszcze od poprzeczki i wpadła do siatki. Ivan Provedel nie miał żadnych szans.

W ostatniej minucie meczu Lazio otrzymało rzut karny. Mike Maignan sfaulował rywala w polu bramkowym. Sędzia początkowo nie widział przewinienia, jednak po interwencji VAR zmienił swoją decyzję. Do piłki podszedł Pedro i pewnie wykorzystał jedenaste, myląc bramkarza.

Lazio uratowało pozytywny rezultat w ostatniej minucie meczu. Miało jednak spore problemy zwłaszcza w drugiej połowie. AC Milan długo fatalnie prezentował się przed własną publicznością. Wydawało się, że czerwona kartka kompletnie podetnie im skrzydła. Goście odpuścili nieco swoim przeciwnikom, za co szybko zostali skarceni.

„Rossoneri” jeszcze bardziej pogrążają się w kryzysie. To już ich trzecia porażka w Serie A z rzędu. W następnym spotkaniu zmierzą się z Lecce. Lazio z kolei, patrząc na ścisk w górnej części ligowej tabeli, zanotowało bardzo ważne trzy punkty, w walce o Lidze Mistrzów. W następnym meczu zagrają z Udinese.

Fot. ElevenSport screen