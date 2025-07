Serge Aurier pogra w Azji. Spotka się tam z… Sa Pinto

Serge Aurier to dość charakterystyczny prawy obrońca. Grał choćby w Paris Saint-Germain, Villarrealu, Tottenhamie – do tego dwukrotnie wygrał Puchar Narodów Afryki. Po roku na bezrobociu przyszła jednak nareszcie oferta, którą warto rozważyć. Całkiem mocna marka próbowała go zachęcić na grę. Aurier wybrał jednak swego rodzaju egzotykę.

Aurier zagra w Azji

Według informacji „Foot Mercato” oraz Iran Students’ News Agency,Aurier podejmie wkrótce nowe wyzwanie. Jego nowym klubem będzie drużyna z Iranu – Persepolis. Uzyskał on wizę, aby dołączyć do zespołu, który przebywa na obozie treningowym w Turcji. Jest już tam z przyszłymi kolegami z drużyny. Na piłkarza czekają jeszcze badania lekarskie. O Iworyjczyku można było trochę zapomnieć, bo będzie to dla niego powrót po roku bez gry. Sezon 2023/24 nie był jednak dla niego udany – mało kto pamięta, że występował pół roku w Galatasaray. Zagrał tam zaledwie cztery mecze – w sumie 70 minut.

Serge Aurier na początku lipca otrzymał ofertę z Olympique’u Marsylia. Jego odpowiedź była bardziej niż stanowcza. I to mimo że sam od roku nie ma klubu, bowiem od lipca 2024 nie jest nigdzie zatrudniony.

– Zaoferowano mnie tam. Benatia powiedział mi, ale ja nigdy o nic nie dopytywałem. Powiedziałem mu szczerze, że nie byłem zainteresowany, a byłem bez klubu. Jestem człowiekiem bardzo lojalnym. Wolałbym nie jeść niż grać dla OM. Wtedy nie miałem klubu, to moje źródło utrzymania, ale nie. Ja jestem paryżaninem, nauczyłem się tu mojego fachu w regionie paryskim, nie mogłem sobie pozwolić by z nimi podpisać. To byłoby dziwne, bo krzyczysz na meczach do boju Paryż, kiedy wygrywasz jesteś najszczęśliwszy, a potem miałbyś robić to samo z drugiej strony. Co to jest wtedy za uczucie?

Spotka nie tylko znajomych, ale też… Sa Pinto

Będzie to dla niego pierwsza przygoda w piłce klubowej w azjatyckim futbolu. Niegdyś nie miał on po drodze z trenerem Laurentem Blankiem i niektórymi kolegami z zespołu w stolicy Francji. Odpalił na dobre w Tottenhamie, gdzie zagrał 110 razy. Podporą zespołu był zwłaszcza w covidowym sezonie 2019/20 u Jose Mourinho, który jesienią zastąpił zwolnionego Mauricio Pochettino. Aurier w Iranie spotka się z… Ricardo Sa Pinto. Portugalczyk jest od niedawna ponownie trenerem głównego ligowego rywala Persepolis – Esteghlalu.

Między tymi dwoma drużynami rozgrywa się jeden z najgorętszych i elektryzujących meczów na planecie. Niegdyś na łamach „Weszło” opowiadał o tym były piłkarz Śląska Wrocław – Farshad Ahmadzadeh. Kibice przed derbowym meczem z Esteghlalem potrafią stawić się już kilka godzin przed meczem na stadionie i go wypełnić. Persepolis to „klub ludu”, Esteghlal – „klub dla elit”.

Aurier minie się niestety z Wissamem Ben Yedderem. Niestety, bo to jego dobry kolega, a znają się z Tuluzy, gdzie wspólnie grali. Po wielu problemach natury prawnej i życiowej – były futsalista, a później gwiazdor AS Monaco był zawodnikiem Sepahanu. Od pierwszego lipca jest znów wolnym agentem. W Iranie zagrał sześć razy i trafił raz do siatki. Dość szybko jego kariera po wielkich perturbacjach życiowych powędrowała w dół.

Fot. PressFocus