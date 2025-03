Były zawodnik Legii strzelał Realowi, teraz został bez klubu

Wielu kibiców w Warszawie może już nie pamiętać, jak w Legii grał niejaki Jasur Jakszibojew. Uzbek w Polsce wielkiej kariery nie zrobił. Pamiętamy jest głównie z tego, jak podczas wypożyczenia do Sheriffa Tyraspol strzelił gola w Lidze Mistrzów w Madrycie przeciwko Realowi. Teraz po wygaśnięciu kontraktu z niedawnym rywalem Legii w Lidze Konferencji pozostaje bez klubu.

Niewypał w Legii. Więcej zagrał w rezerwach niż w Ekstraklasie

13 lutego 2021 roku ówczesny mistrz Polski za kwotę opiewającą na 300 tysięcy pozyskał z uzbeckiego Paxtakora Taszkent Jasura Jakszibojewa. Ten do Polski przychodził po bardzo udanym okresie czasu na Białorusi. Ze swojego macierzystego klubu był wypożyczany na jedną rundę do Szachtiora Soligorsk i Energetika Mińsk. W obu zespołach zaliczył identyczny bilans. Przez pół roku zdobywał po dziewięć bramek i trzy asysty.

Później już w barwach Legii zdecydowanie tak dobrze nie było. Miał duże problemy, by dostosować się do nowych okoliczności i wymagań na treningach prowadzonych przez ówczesnego trenera ”Wojskowych” Czesława Michniewicza. Jego formę zaczęły hamować liczne kontuzje. Przez to w pierwszej drużynie wystąpił tylko raz. Wszedł na końcówkę zremisowanego meczu z Wisłą Kraków.

Uzbek prezentował się na tyle słabo, że został odesłany do drużyny rezerw stołecznej ekipy. Na trzecioligowych boiskach również szału nie zrobił i nie wyróżnił się niczym nadzwyczajnym. Latem zapadła decyzja o wypożyczeniu Jakszibojewa. Kompletnie niespodziewanie zgłosił się po niego uczestnik fazy grupowej elitarnej Ligi Mistrzów.

Gol na legendarnym Santiago Bernabeu

Przed Jakszibojewem nagle pojawiła się szansa na wystąpienie w rozgrywkach dla najlepszych drużyn w Europie. Wszystko to za sprawą czasowego dołączenia do Sheriffa Tyraspol. Jego drużyna w losowaniu trafiła na sam Real Madryt. To mecz wyjazdowy w stolicy Hiszpanii już zawsze będzie tym momentem, z którym będzie kojarzony.

Na Santiago Bernabeu wystąpił w podstawowym składzie i nawet odnalazł się w roli napastnika, trafiając tego dnia do siatki wielokrotnego triumfatora tych rozgrywek. Co ciekawe gola na wagę sensacyjnego zwycięstwa mołdawskiej drużyny strzelił wtedy przyszły gracz Stali Rzeszów – Sebastien Thill.

Jak się okazało to było za mało, by przekonać zarząd Legii do pozostania w Polsce. Zdecydowano się oddać Jasura Jakszibojewa do ojczyzny. Po czasie w Uzbekistanie ostatni rok spędził grając w Ordabasach Szynkent, czyli niedawnym przeciwniku Legii w eliminacjach Ligi Konferencji. Tam prezentował się całkiem obiecująco. W 27 spotkaniach strzelił dziewięć goli i zaliczył cztery asysty.

Jego starania okazały się niewystarczające, i 27-latek nie mógł liczyć na możliwość przedłużenia swojej umowy z klubem. Przez to od początku tego roku pozostaje wolnym zawodnikiem. Jakszibojew ma na koncie także dziesięć występów w swojej reprezentacji. W narodowych barwach dwukrotnie trafiał do siatki rywala.