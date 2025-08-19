FREEBET 300 ZŁ NA START W BETFAN!
Za wygraną Realu Madryt z Osasuną
ODBIERZ BONUS
Tryb ciemny

Strona Główna / Bundesliga / TSG Hoffenheim wydało na niego fortunę. Odejdzie już po kilku miesiącach

TSG Hoffenheim wydało na niego fortunę. Odejdzie już po kilku miesiącach

Napisane przez Gabriel Stach, 19 sierpnia 2025
Orban Hoffenheim

W trakcie zimowego okienka transferowego, TSG Hoffenheim dokonało jednego z najgłośniejszych transferów w swojej historii. Do klubu z Olympique Lyon sprowadzony został Gift Orban, którego łączny koszt transferu może wzrosnąć w sumie do 20 milionów euro, co byłoby rekordowym wzmocnieniem w historii klubu z Sinsheim. Nigeryjczyk jednak okazał się sporym nieporozumieniem i ma wrócić do znajomej sobie ligi.

Hoffenheim żegna „niewypał transferowy”

Zaledwie pół roku po głośnym transferze do TSG Hoffenheim, przyszłość Gifta Orbana w niemieckiej Bundeslidze staje pod dużym znakiem zapytania. 23-letni napastnik, który miał być jednym z kluczowych wzmocnień ofensywy drużyny z Sinsheim, może już wkrótce zmienić klubowe barwy. Według doniesień portalu „Foot Mercato”, Nigeryjczyk znalazł się na radarze FC Toulouse, a rozmowy pomiędzy klubami są już w toku – ruch jest niemalże przesądzony.

Początkowo mówiło się o transferze definitywnym, jednak jak podaje „Kicker”, francuski klub preferuje wypożyczenie – co niekoniecznie odpowiada władzom Hoffenheim, które chciałyby przynajmniej częściowo odzyskać zainwestowane środki. Niemniej, strony pozostają w kontakcie, a wszystko wskazuje na to, że porozumienie jest już tylko kwestią czasu.

Transfer Orbana do Hoffenheim w styczniu 2025 roku był jednym z pierwszych ruchów personalnych nowego dyrektora sportowego Andreasa Schickera, który wcześniej pracował dla Sturmu Graz. Kwota odstępnego – 9 milionów euro – już wtedy była znacząca, ale umowa zawiera również szereg bonusów, które mogą podnieść całkowity koszt aż do 20 milionów euro. Jeśli te warunki zostaną spełnione, będzie to najdroższy transfer w historii klubu Dietmara Hoppa.

Mimo dużych oczekiwań, Orban nie spełnił pokładanych w nim nadziei. W drugiej połowie sezonu 2024/25 zagrał w 13 meczach ligowych, zdobywając cztery gole – statystyki poprawne, ale nie gwarantujące jakiegokolwiek przełomu. Jego sytuację dodatkowo komplikuje ogromna konkurencja w linii ataku. Trener Christian Ilzer ma do dyspozycji aż dziewięciu zawodników zdolnych do gry na pozycji centralnego napastnika, co sprawia, że niektórzy – jak Orban – wypadają z meczowych kadr. Tak było również podczas ostatniego spotkania Pucharu Niemiec z Hansą Rostock, w którym zabrakło go na ławce.

Orban już w Lyonie był niewypałem

Niepowodzenie w Hoffenheim to niestety kontynuacja problemów, z jakimi zawodnik zmagał się już wcześniej w Olympique Lyon. Mimo że początkowo jego transfer do Francji wzbudził entuzjazm, to w praktyce nie potrafił przebić się do pierwszego składu. W ciągu roku rozegrał zaledwie 21 spotkań, w których zdobył pięć bramek – z czego tylko trzy w lidze.

Powody absencji były różne – od urazów, po decyzje szkoleniowca, który kilkukrotnie całkowicie pomijał Orbana przy ustalaniu kadry meczowej. Potencjalne przejście do FC Toulouse może być więc dla Nigeryjczyka szansą na nowe otwarcie. Ligue 1 to liga, którą zna, i w której – mimo wszystko – udało mu się wcześniej zaistnieć. Jeśli transfer dojdzie do skutku, Orban dostanie przestrzeń do odbudowy formy i udowodnienia, że nadal stać go na wiele. Dla Hoffenheim będzie to natomiast okazja, by uporządkować sytuację kadrową i odciążyć budżet.

fot. PressFocus

BundesligaTransferyZe świata bundesligaGift OrbanLigue 1Toulouse FCtransferyTSG Hoffenheim

Autor

Avatar użytkownika
Gabriel Stach
Bundesliga, Liga Mistrzów

Bayern Monachium w jego życiu zajmuje trzy miejsca na podium. Płakał ze smutku po golach Diego Milito i z radości po golu Robbena. Znajdziesz go też na "Die Roten", gdzie napisał 40 tys. tekstów!

Najnowsze wpisy

Promocja dnia
Freebet 300 złotych
za wygraną Realu Madryt z Osasuną
Sprawdź
Typ dnia
Real Madryt - Osasuna
Wygrana Realu (handicap -1.5)
kurs
1.66
Analiza
Ranking bukmacherów
1
Betfan logo
Betfan
Bonus 3 x 100% do 200 PLN
2
Betclic
Cashback do 50 zł + gra bez podatku 24/7
3
sts logo
STS
Bonusy od depozytu do 600 zł +zakład bez ryzyka do 100 zł
4
TotalBet logo
TotalBet
Zakład bez ryzyka 3x111 zł (zwrot na konto główne)
zobacz pełny ranking
Zakłady bukmacherskie przeznaczone są tylko dla osób pełnoletnich (18+) i nieodłącznie wiążą się z ryzykiem. Bukmacherzy lokowani w tym serwisie posiadają zezwolenia Ministerstwa Finansów na przyjmowanie zakładów bukmacherskich online. Gra u operatorów, którzy nie posiadają polskiej licencji na zawieranie zakładów wzajemnych, jest zabroniona i grozi konsekwencjami prawnymi.