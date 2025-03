Wyróżnienia 24. kolejki Bundesligi

Za nami 24. kolejka zmagań niemieckiej Bundesligi. W porównaniu do wcześniejszej kolejki, padły tym razem 22 bramki, czyli o osiem mniej niż ostatnio. Na grad goli nie mogli narzekać fani w Stuttgarcie czy Frankfurcie, ale tak ogólnie… bardziej wiało nudą. Wszystkich sympatyków niemieckiej piłki zapraszamy do przeglądu wyróżnień minionej kolejki!

Zawodnik 24. kolejki Bundesligi – Marius Mueller (VfL Wolfsburg)

Rzadko kiedy dochodzi do sytuacji, żeby takie wyróżnienie przypadło golkiperowi, jednak po ostatnim weekendzie grzechem byłoby nie wyróżnić zmiennika Kamila Grabary w ekipie VfL Wolfsburg, czyli Mariusa Muellera. Doświadczony golkiper został nie tylko jednogłośnie okrzyknięty MVP, ale i również bohaterem starcia „Wilków” z Werderem Brema. Koniec końców podopieczni Ralpha Hasenhuettla zwyciężyli 2:1, ale nikt nie miał wątpliwości po ostatnim gwizdku, że trzy punkty to tylko i wyłącznie zasługa świetnie broniącego Muellera, który popisał się siedmioma paradami w bramce.

Kiedy tylko zabrzmiał ostatni gwizdek, cała drużyna VfL rzuciła się w kierunku swojego bramkarza, który dosłownie ratował wszystko, co leciało w kierunku jego bramki. Mueller wykazał się niesamowitym refleksem chociażby przy próbach Andre Silvy czy Jensa Stege. Co prawda w samej końcówce skapitulował on przy trafieniu kontaktowym Mitchella Weisera, ale jego niezawodność, wielki spokój oraz niesamowite umiejętności w bramce sprawiły, że to Wolfsburg świętował kolejne zwycięstwo w sezonie ligowym 2024/2025.

Bramka 24. kolejki Bundesligi – Nathan N’goumou vs Heidenheim

Na wyróżnienie zasługują chociażby Angelo Stiller i jego gol zza pola karnego Bayernem, czy też Patrick Wimmer i jego pocisk ziemia-powietrze z Werderem, jednak trzeba było coś wybrać i jest to Nathan N’goumou z Borussii M’Gladbach, który po świetnie przeprowadzonej akcji z kolegami w iście majestatycznym stylu i gracją umieścił piłkę w siatce.

Młody Francuz otrzymał szansę gry od samego początku z Heidenheim i odpłacił się w najlepszy możliwy sposób, strzelając przepięknego gola, który zdaniem fanów może nawet pod koniec kampanii 2024/25 konkurować o miano bramki sezonu Bundesligi. Zrobił to w pełnym tempie, po szybkiej klepce z Alessane Pleą. Efektowności trafieniu dodaje jeszcze fakt, że technicznie uderzona piłka otarła się o poprzeczkę.

Młodzieżowiec 24. kolejki Bundesligi – Tom Bischof (TSG Hoffenheim)

W minionej kolejce Bundesligi wyróżniło się kilku młodych i utalentowanych piłkarzy, ale po raz kolejny świetny występ na tle bardziej doświadczonych kolegów zaliczył Tom Bischof, który w letnim okienku transferowym przeniesie się na zasadzie wolnego transferu do Bayernu Monachium. 19-latek pokazał się z bardzo dobrej strony w pojedynku TSG Hoffenheim przeciwko VfL Bochum i zdobył nawet bramkę na wagę jakże cennych trzech punktów (klub z Sinsheim zwyciężył 1:0 i awansował na 13. lokatę w tabeli ligowej). Swoje zrobił błąd bramkarza, ale przecież ktoś musiał podjąć decyzję o strzale.

Pomocnik spędził na murawie pełne 90 minut i wyróżniał się zaangażowaniem zarówno w obronie, jak i w ataku. Kiedy wymagała tego sytuacja, wracał się do defensywy i pomagał kolegom neutralizować ataki Bochum. Niemniej jednak w ofensywie był obecny prawie wszędzie, uczestnicząc w wielu akcjach Hoffenheim. Miał na koncie jedno kluczowe podanie i jeden strzał (ten z golem), ale aż pięć razy został sfaulowany. Nie bał się bezpośrednich pojedynków i wygrał 50% z nich (7/14).

Choć mogło się wydawać, że starcie zakończy się bezbramkowym remisem, to w 72. minucie właśnie Bischof zdecydował się uderzyć zza pola karnego i tym samym ozłocił swój zespół, zapewniając im bardzo cenne trzy punkty w kontekście utrzymania się w rozgrywkach niemieckiej pierwszej Bundesligi.

Mecz 24. kolejki Bundesligi – Entracht – Bayer 1:4

Nie było żadnego meczu godnego wyróżnienia, który zakończyłby się jakimś comebackiem albo miał niesamowicie emocjonującą końcówkę ze zmianą rezultatu. Albo mieliśmy nudne pojedynki, albo takie do jednej bramki rozstrzygnięte już w trakcie spotkania. Dlatego też jako mecz kolejki wybieramy jednostronne, ale za to takie, w którym padło najwięcej w tej kolejce bramek – aż pięć.

Zdaniem ekspertów, kibiców oraz bukmacherów, to miał być bardzo wyrównany pojedynek pomiędzy Bayerem 04 Leverkusen a Eintrachtem Frankfurt. Rzeczywistość okazała się jednak zgoła inna, gdyż podopieczni Xabiego Alonso przypomnieli w tym starciu wszystkim kibicom niemieckiej piłki, dlaczego w sezonie 2023/2024 sięgnęli zasłużenie po tytuł mistrza Niemiec.

Fani zgromadzeni na Deutsche Bank Park we Frankfurcie nie mogli narzekać na brak nudy, gdyż w starciu 24. kolejki niemieckiej Bundesligi byli świadkami aż pięciu bramek! Koniec końców Bayer 04 w iście mistrzowskim stylu rozpracował Eintracht i odniósł w pełni zasłużone zwycięstwo 4:1. Na listę strzelców wpisali się dla B04 kolejno: Nathan Tella, Nordi Mukiele, Patrik Schick oraz Aleix Garcia, podczas gdy honorowe trafienie dla SGE zaliczył Hugo Ekitike – efektowności dodaje fakt, że cztery z tych pięciu trafień padły w zaledwie 11 minut pierwszej połowy. No i dwaj piłkarze Bayeru prawie się ze sobą pobili!

Bayer zmiażdżył Eintracht w pierwszej połowie, a w drugiej już raczej pilnował wyniku. − Nie daliśmy im w ogóle miejsca do gry, nie pozwoliliśmy im na chwilę złapać oddechu. Ale to w gruncie rzeczy był bardzo ciężki mecz, na wymagającym terenie. Co prawda strzelili nam gola, ale sami do tego doprowadziliśmy przez błąd – powiedział po meczu obrońca B04, Jonathan Tah.

Zaskoczenie 24. kolejki Bundesligi – FSV Mainz z trzema punktami w Lipsku

Któż by się spodziewał takiego wyniku spotkania Mainz z RB Lipsk? A przynajmniej z przebiegu spotkania, bo patrząc po tabeli Mainz jest rewelacją sezonu. Zespół Marco Rose rozpoczął z impetem i ofensywnym nastawieniem, strzelając zasłużenie gola już w pierwszej minucie za sprawą Xaviego Simonsa. W kolejnych minutach drużyna „Byków” wypracowała sobie kolejne dobre okazje za sprawą Haidary (5′), Opendy (12′) i Sesko (23′), jednakże golkiper moguncjan szczelnie bronił dostępu do swojej bramki. Zanosiło się jednak, że w końcu coś wpadnie.

Mainz zyskiwało jednak coraz większe posiadanie i dostęp do piłki, choć początkowo bez zdecydowanych ruchów w ataku. Dopiero w 43. minucie Lee głową stworzył pierwszą poważną szansę dla gości – w decydującym momencie zabrakło jednak odpowiedniego wykończenia ze strony M05. Po przerwie Mainz wyraźnie zdominowało grę, podczas gdy niechlujność RB Lipsk wzrosła. To była typowa drużyna „Byków” z kryzysu w tym sezonie.

Strata piłki przez Haidarę w 52. minucie utorowała drogę do wyrównania na 1:1, a sześć minut później Burkardt wykorzystał bierną obronę gospodarzy prowadzoną przez Bitshiabu i dał Mainz prowadzenie. Podczas gdy Burkardt (74′) i Amiri (75′) trafili jeszcze w słupek, to gospodarze niemalże do samego końca pozostawali bezzębni w ataku – tak jakby w ogóle na drugą połowę nie wyszli. A Mainz? Trzeci wygrany mecz z rzędu i czwarte miejsce w Bundeslidze! Cóż to jest za sezon moguncjan!

Drużyna 24. kolejki Bundesligi

Bramkarz: Marius Mueller (VfL Wolfsburg)

Obrońca: Nico Elvedi (Borussia M’Gladbach)

Obrońca: Kim Min-jae (Bayern Monachium)

Obrońca: Andreas Hanche-Olsen (FSV Mainz)

Obrońca: Moritz Jens (FSV Mainz)

Pomocnik: Michael Olise (Bayern Monachium)

Pomocnik: Karim Adeyemi (Borussia Dortmund)

Pomocnik: Patrick Wimmer (VfL Wolfsburg)

Pomocnik: Robin Hack (Borussia M’Gladbach)

Napastnik: Jonathan Burkardt (FSV Mainz)

Napastnik: Serhou Guirassy (Borussia Dortmund)

Komplet wyników 24. kolejki Bundesligi