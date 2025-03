Benfica vs FC Barcelona – 05.03 – typy i zapowiedź

Podstawowe informacje o meczu Benfica vs FC Barcelona

Rozgrywki: Liga Mistrzów

Data i godzina: 5 marca, 21:00

Stadion: Estádio da Luz

Kto okaże się lepszy w pierwszym starciu na Estádio da Luz? Czy Benfika wypracuje sobie zaliczkę przed rewanżem w stolicy Katalonii? Czy Robert Lewandowski przypomni sobie najlepsze mecze w Lidze Mistrzów? Pytań jest więcej, niż odpowiedzi. Zapraszam do lektury zapowiedzi meczu, w której podzieliłem się moimi typami bukmacherskimi.

Benfica vs FC Barcelona – typy bukmacherskie

Benfica vs FC Barcelona: Powyżej 2,5 gola w meczu

W meczu Benfiki z FC Barceloną spodziewam się widowiska, okraszonego przynajmniej trzema trafieniami. Trudno przypuszczać, choć faworytem jest FC Barcelona, kto wygra to spotkanie. Niewykluczone nawet, że zakończy się remisem. Dlatego wybieram zakłady bramkowe na over 2,5 trafienia po kursie 1.41 w Betfanie.

Warto odnotować, że obie ekipy grały przeciwko sobie już w tej edycji Ligi Mistrzów. W styczniowym meczu, rozegranym także na Estadio da Luz, FC Barcelona ograła Benfikę 5:4.

FC Barcelona w ostatnim czasie jest niezwykle skuteczna. Dość powiedzieć, że podopieczni Hansiego Flicka strzelili cztery bramki w wygranym 4:0 meczu z Realem Sociedad oraz także cztery gole w zremisowanym 4:4 starciu z Atletico Madryt. To sprawia, że defensywa Benfiki będzie musiała się mieć na baczności. Jednocześnie warto pamiętać o dobrej formie gospodarzy. Lizbończycy nie przegrali na własnym terenie od ośmiu meczów. Obie ekipy lubią postawić na ofensywę. Składając to wszystko w całość, spodziewam się over 2,5 bramki.

Propozycje typów bukmacherskich na Benfica vs FC Barcelona

Powyżej 2,5 bramki w meczu @1.41

Barcelona wygra lub zremisuje (x2) @1.28

Obie drużyny strzelą gola – TAK @1.43

Benfica vs FC Barcelona – zapowiedź meczu

Forma Benfiki

Benfika jest niepokonana od ośmiu meczów. Awans do 1/8 finału Ligi Mistrzów wywalczyła pokonując w dwumeczu AS Monaco. W swoim ostatnim pojedynku piłkarze z Lizbony ograli na krajowym podwórku 1:0 Bragę. Było to drugie ligowe zwycięstwo z rzędu na własnym terenie i czwarty mecz w domu bez porażki.

Forma FC Barcelony

FC Barcelona dzięki dobremu występowi w fazie ligowej Ligi Mistrzów zaczyna fazę pucharową właśnie od 1/8 finału. „Duma Katalonii” nie spoczywała jednak na laurach i w ostatnim meczu, rozegranym w ramach La Liga, bezlitośnie aż 4:0 rozbiła Real Sociedad. FC Barcelona nie przegrała od piętnastu spotkań, co musi robić wrażenie nawet w Lizbonie.

Przewidywane składy Benfica vs FC Barcelona

Benfica: Soares – Araujo, Silva, Otamendi, Carreras – Aursnes, Kokcu, Dahl – Belotti, Pavlidis, Akturkoglu

Soares – Araujo, Silva, Otamendi, Carreras – Aursnes, Kokcu, Dahl – Belotti, Pavlidis, Akturkoglu FC Barcelona: Szczęsny – Kounde, Araujo, Cubarsi, Martin – Pedri, Casado – Yamal, Olmo, Raphinha – Lewandowski

Sędzia w spotkaniu Benfica vs FC Barcelona

Sędzią głównym starcia Benfiki z FC Barceloną będzie Felix Zwayer. 43-letni Niemiec ma już na koncie pięć spotkań w trwającej edycji Ligi Mistrzów. Zwayer pokazał w nich 26 żółtych i 3 czerwone kartki. Podyktował także 2 rzuty karne.

Gdzie oglądać mecz Benfica vs FC Barcelona?

Transmisja meczu Benfica – FC Barcelona pojawi się na antenie Canal+ Extra 1.

Nadchodzące mecze

Statystyki na typy bukmacherskie Benfica vs FC Barcelona

Benfica nie przegrała od ośmiu meczów

FC Barcelona jest niepokonana od piętnastu spotkań

FC Barcelona wygrała dwa z pięciu ostatnich bezpośrednich pojedynków, przy dwóch remisach i jednym zwycięstwie Benfiki

W dwóch z trzech ostatnich bezpośrednich spotkań padło powyżej 2,5 bramki

FC Barcelona strzeliła co najmniej dwa gole w trzech ostatnich meczach

Benfika strzeliła co najmniej dwa gole w dwóch z trzech ostatnich meczów

Typowanie wyniku meczu Benfica vs FC Barcelona

Obie ekipy są w formie, ale to jednak podopieczni Hansiego Flicka imponują bardziej. Sądzę, że Barca może zgarnąć komplet, ale Benfica potrafi zagrać zwłaszcza przed własną publiką. Stąd typuje x2, czyli podwójną szansę – remis lub wygrana Barcy po kursie 1.28 w Betfanie.

