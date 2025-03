Czołowy klub Premier League bez ważnego piłkarza do końca sezonu

Czołowy klub Premier League do końca sezonu będzie musiał radzić sobie bez istotnego piłkarza. Szósty obecnie zespół angielskiej ekstraklasy Newcastle United poinformował, że kontuzji stopy nabawił się podstawowy lewy obrońca Lewis Hall. 20-latek będzie musiał poddać się zabiegowi.

Newcastle bez kluczowego piłkarza

Ostatnie tygodnie nie są udane dla Newcastle United. W czterech ostatnich meczach zespół Eddiego Howe’a poniósł trzy porażki, które kosztowały wypadnięcie z (najprawdopodobniej) premiowana grą w Lidze Mistrzów pierwszej piątki oraz pożegnanie się z Pucharem Anglii na etapie 1/8 finału. W przegranym po dogrywce 1:2 pucharowym meczu z Brighton zabrakło lewego obrońcy Lewisa Halla, który w rozegranym cztery dni wcześniej ligowym starciu z Liverpoolem (0:2) nabawił się kontuzji stopy.

Mimo urazu 20-latek dograł spotkanie z „The Reds” do końca. Jak się okazało, występ na Anfield był jego ostatnim w tym sezonie. W oficjalnym komunikacie Newcastle czytamy bowiem, że Hall będzie musiał przejść operację, która wykluczy go z gry do końca bieżących rozgrywek: – Po wykonaniu skanu i zasięgnięciu porady u specjalisty, Lewis przejdzie operację, po czym rozpocznie okres rehabilitacji pod opieką sztabu medycznego klubu – napisano.

Duża strata przez ważnym meczem

Dla Eddiego Howe’a to duża strata, bowiem w tym sezonie tylko dwóch zawodników z jego drużyny rozegrało więcej minut od Halla – Bruno Guimaraes i Dan Burn. Wypożyczony latem 2023 roku, a wykupiony za ponad 30 milionów euro przed tym sezonem z Chelsea lewy obrońca w bieżącej kampanii stał się kluczowym ogniwem po trudnym początku w klubie. Spędził na boisku 2660 minut na 3270 możliwych, czyli obecny był przez ponad 80% czasu. Aż 29 z 34 występów rozegrał w pierwszym składzie, a 22 mecze w pełnym wymiarze czasowym. Do tego dorzucił pięć asyst.

Dobre występy w barwach „Srok” sprawiły, że w listopadzie ub. roku otrzymał pierwsze powołanie do seniorskiej reprezentacji Anglii. Podczas tego zgrupowania wystąpił w obu meczach wicemistrzów Europy, a na boisku spędził 135 minut na 180 możliwych. Na kolejne występy dla „Synów Albionu” będzie jednak musiał poczekać przynajmniej do września. Howe najpewniej zastąpi go prawym obrońcą – Tino Livramento, bowiem jedyny nominalny lewy obrońca – Matt Targett ma w tym sezonie rozegranych najmniej minut wśród piłkarzy z pola.

Kontuzja Halla zbiegła się z absencją innego kluczowego piłkarza Newcastle – Anthony’ego Gordona. W ostatnim meczu FA Cup z Brighton skrzydłowy obejrzał bezpośrednią czerwoną kartkę, co skutkuje trzema meczami zawieszenia. Tym samym dwóch ważnych zawodników w układance Howe’a zabraknie w finale Pucharu Ligi, w którym „Sroki” już w niedzielę 16 marca zmierzą się na Wembley z Liverpoolem. Dla Newcastle będzie to szansa na pierwsze jakiekolwiek trofeum od 1969 roku, a pierwsze krajowe od 1955 roku. Trzeci raz w historii zagrają w finale Pucharu Ligi. W 2023 przegrali z Manchesterem United.

fot. PressFocus