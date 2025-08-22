NOWA OFERTA POWITALNA BETFAN!
Bonusy od trzech pierwszych depozytów 100% do 200 PLN, łącznie nawet do 600 PLN
ODBIERZ BONUS
Tryb ciemny

Strona Główna / La Liga / Girona znów traci cenny klejnot – kolejna gwiazda odchodzi

Girona znów traci cenny klejnot – kolejna gwiazda odchodzi

Napisane przez Krzysztof Małek, 22 sierpnia 2025
girona ladislav krejci out

Girona znów przechodzi trudne chwile na rynku transferowym. Po niedawnym odejściu obrońcy Miguela Gutierreza klub stoi przed kolejną poważną stratą w defensywie. Fani drużyny z Katalonii mogą szykować się na znaczące zmiany w składzie, a rynek angielski już czujnie obserwuje sytuację.

Złoty interes

Girona musi pogodzić się z odejściem jednej z najważniejszych postaci – Ladislava Krejciego. Czeski stoper przejdzie do Wolverhampton za 35 milionów euro. Będzie to najdroższa sprzedaż w historii klubu – wcześniej najwyższa kwota dotyczyła Artema Dowbyka, który odszedł do Romy za 30,5 miliona euro.

Można powiedzieć, że ten transfer to złoty interes dla Katalończyków. Girona sprowadziła Krejciego raptem rok temu ze Sparty Praga za 10 milionów euro. Teraz zarobi na jego sprzedaży do Anglii ponad trzy razy tyle. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie świetna dyspozycja czeskiego stopera na Montilivi. W poprzednim sezonie rozegrał 36 meczów, w których zdobył dwa gole i zanotował jedną asystę. Jeden z jego trafień był prawdziwym popisem – w grudniowym meczu ligowym przeciwko Villarrealowi.

W tym sezonie Krejci rozegrał już spotkanie przeciwko Rayo Vallecano w 1. kolejce sezonu 2025/26 w La Liga, ale nie był to udany występ ani w jego wykonaniu, ani całej drużyny prowadzonej przez Michela. Porażka na własnym stadionie z pewnością nie była tym, czego oczekiwano na starcie rozgrywek, tuż po nieudanej i swego rodzaju historycznej kampanii (z uwagi na udział w Lidze Mistrzów).

Teraz Czech przenosi się do Premier League. Krejci dołącza do Wolverhampton, które wyraźnie potrzebowało wzmocnienia defensywy. Potwierdziło to ostatnie starcie z Manchesterem City, zakończone porażką 0:4. 26-latek ma być obok Matta Doherty’ego kluczową postacią w obronie drużyny trenera Vitora Pereiry.

Girona traci kolejną ważną postać defensywy

Girona traci kolejnego istotnego zawodnika z linii obrony. Wcześniej, już z klubu odszedł Miguel Gutierrez. Hiszpan w najbliższy weekend zadebiutuje w Serie A w barwach Napoli, do którego trafił za 20 milionów euro, podpisując pięcioletni kontrakt.

Teraz, gdy odchodzi także Krejci, obrona Girony staje się dziurawa jak ser szwajcarski. Z lewej strony udało się co prawda sprowadzić Alexa Moreno, ale nawet w jego przypadku trudno przewidzieć, czy utrzyma formę. W miejsce Krejciego może wejść nowy nabytek Vitor Reis, wypożyczony z Manchesteru City. Mówi się, że to utalentowany zawodnik. Dostał już szansę w meczu z Rayo, wchodząc w drugiej połowie, ale to zbyt mało, by ocenić jego przydatność. W obwodzie pozostaje także Axel Witsel, który przyszedł po wygaśnięciu umowy z Atletico. Belg momentami występował w klubie z Madrytu na pozycji stopera, jednak nie wiadomo, czy wciąż posiada wystarczającą jakość, by zabezpieczyć tyły.

W następnej kolejce podopieczni Michela zmierzą się z Villarrealem. Nie jest to łatwa okazja do przełamania, zwłaszcza że w bramce zabraknie Paulo Gazzanigi, który otrzymał czerwoną kartkę w spotkaniu z Rayo. Ten fakt może być zarówno utrudnieniem, jak i niespodziewanym wzmocnieniem dla zespołu przed starciem z „Żółtą Łodzią Podwodną”. Girona będzie musiała pokazać charakter, bo każda kolejna strata w defensywie może okazać się bardzo kosztowna.

fot. PressFocus

La LigaTransferyZe świata GironaLa LigaLa Liga EA SportsLadislav KrejciMichelMiguel GutierrezWolverhampton

Autor

Avatar użytkownika
Krzysztof Małek
La Liga, Pozostałe ligi, Futbol Extra

Miłośnik sportu wszelakiego. Nie odmawia tylko pacierza. W piłce nożnej najbardziej ceni sobie hiszpański styl, dlatego La Liga nie jest mu obca. Prywatnie fan Realu Madryt i Los Angeles Lakers. Typowy kibic sukcesu.

Najnowsze wpisy

Promocja dnia
10 000 zł do podziału
za Extra Pensję
Sprawdź
Typ dnia
Widzew Łódź - Pogoń Szczecin
Wygrana Widzewa
kurs
2.16
Analiza
Ranking bukmacherów
1
Betfan logo
Betfan
Bonus 3 x 100% do 200 PLN
2
Betclic
Cashback do 50 zł + gra bez podatku 24/7
3
sts logo
STS
Bonusy od depozytu do 600 zł +zakład bez ryzyka do 100 zł
4
TotalBet logo
TotalBet
Zakład bez ryzyka 3x111 zł (zwrot na konto główne)
zobacz pełny ranking
Zakłady bukmacherskie przeznaczone są tylko dla osób pełnoletnich (18+) i nieodłącznie wiążą się z ryzykiem. Bukmacherzy lokowani w tym serwisie posiadają zezwolenia Ministerstwa Finansów na przyjmowanie zakładów bukmacherskich online. Gra u operatorów, którzy nie posiadają polskiej licencji na zawieranie zakładów wzajemnych, jest zabroniona i grozi konsekwencjami prawnymi.