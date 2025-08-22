Girona znów traci cenny klejnot – kolejna gwiazda odchodzi

Girona znów przechodzi trudne chwile na rynku transferowym. Po niedawnym odejściu obrońcy Miguela Gutierreza klub stoi przed kolejną poważną stratą w defensywie. Fani drużyny z Katalonii mogą szykować się na znaczące zmiany w składzie, a rynek angielski już czujnie obserwuje sytuację.

Złoty interes

Girona musi pogodzić się z odejściem jednej z najważniejszych postaci – Ladislava Krejciego. Czeski stoper przejdzie do Wolverhampton za 35 milionów euro. Będzie to najdroższa sprzedaż w historii klubu – wcześniej najwyższa kwota dotyczyła Artema Dowbyka, który odszedł do Romy za 30,5 miliona euro.

Można powiedzieć, że ten transfer to złoty interes dla Katalończyków. Girona sprowadziła Krejciego raptem rok temu ze Sparty Praga za 10 milionów euro. Teraz zarobi na jego sprzedaży do Anglii ponad trzy razy tyle. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie świetna dyspozycja czeskiego stopera na Montilivi. W poprzednim sezonie rozegrał 36 meczów, w których zdobył dwa gole i zanotował jedną asystę. Jeden z jego trafień był prawdziwym popisem – w grudniowym meczu ligowym przeciwko Villarrealowi.

W tym sezonie Krejci rozegrał już spotkanie przeciwko Rayo Vallecano w 1. kolejce sezonu 2025/26 w La Liga, ale nie był to udany występ ani w jego wykonaniu, ani całej drużyny prowadzonej przez Michela. Porażka na własnym stadionie z pewnością nie była tym, czego oczekiwano na starcie rozgrywek, tuż po nieudanej i swego rodzaju historycznej kampanii (z uwagi na udział w Lidze Mistrzów).

Teraz Czech przenosi się do Premier League. Krejci dołącza do Wolverhampton, które wyraźnie potrzebowało wzmocnienia defensywy. Potwierdziło to ostatnie starcie z Manchesterem City, zakończone porażką 0:4. 26-latek ma być obok Matta Doherty’ego kluczową postacią w obronie drużyny trenera Vitora Pereiry.

Girona traci kolejną ważną postać defensywy

Girona traci kolejnego istotnego zawodnika z linii obrony. Wcześniej, już z klubu odszedł Miguel Gutierrez. Hiszpan w najbliższy weekend zadebiutuje w Serie A w barwach Napoli, do którego trafił za 20 milionów euro, podpisując pięcioletni kontrakt.

Teraz, gdy odchodzi także Krejci, obrona Girony staje się dziurawa jak ser szwajcarski. Z lewej strony udało się co prawda sprowadzić Alexa Moreno, ale nawet w jego przypadku trudno przewidzieć, czy utrzyma formę. W miejsce Krejciego może wejść nowy nabytek Vitor Reis, wypożyczony z Manchesteru City. Mówi się, że to utalentowany zawodnik. Dostał już szansę w meczu z Rayo, wchodząc w drugiej połowie, ale to zbyt mało, by ocenić jego przydatność. W obwodzie pozostaje także Axel Witsel, który przyszedł po wygaśnięciu umowy z Atletico. Belg momentami występował w klubie z Madrytu na pozycji stopera, jednak nie wiadomo, czy wciąż posiada wystarczającą jakość, by zabezpieczyć tyły.

W następnej kolejce podopieczni Michela zmierzą się z Villarrealem. Nie jest to łatwa okazja do przełamania, zwłaszcza że w bramce zabraknie Paulo Gazzanigi, który otrzymał czerwoną kartkę w spotkaniu z Rayo. Ten fakt może być zarówno utrudnieniem, jak i niespodziewanym wzmocnieniem dla zespołu przed starciem z „Żółtą Łodzią Podwodną”. Girona będzie musiała pokazać charakter, bo każda kolejna strata w defensywie może okazać się bardzo kosztowna.

fot. PressFocus