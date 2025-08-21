Widzew – Pogoń Szczecin – 22.08 – typy i zapowiedź

Podstawowe informacje o meczu Widzew – Pogoń Szczecin

Rozgrywki: PKO BP Ekstraklasa

Data i godzina: 22 sierpnia, 20:30

Stadion: Stadion Miejski Widzewa Łódź

W piątkowy wieczór we wschodniej części Łodzi będziemy świadkami najciekawszego spotkania weekendu, w którym miejscowy Widzew podejmie szczecińską Pogoń. Oba zespoły nie mogą być zadowolone ze startu rozgrywek. Gospodarze po wielkich zakupach dokonanych przed sezonem liczyli na miejsce w czołówce już od pierwszych kolejek. Portowcy zajmują na tą chwilę miejsce w strefie spadkowej, zagrożona jest pozycja trenera Roberta Kolendowicza, a najlepszy zawodnik zespołu, Efthymios Koulouris nie pojawi się na boisku z powodu negocjacji transferowych w Arabii Saudyjskiej. Która z drużyn będących pod presją okaże się lepsza? Sprawdź typy na mecz Widzew – Pogoń Szczecin.

Widzew – Pogoń Szczecin – typy bukmacherskie

Widzew – Pogoń Szczecin: zwycięstwo Widzewa

Zważając na obecną dyspozycję obu zespołów, można śmiało powiedzieć, że faworytem tego starcia będzie Widzew Łódź. Drużyna z Łodzi nie przegrała jeszcze w tym sezonie na swoim obiekcie, tworząc z „Serca Łodzi” swego rodzaju twierdzę. Z kolei Pogoń nie odniosła jeszcze zwycięstwa na obcym terenie. Myślę więc, że gospodarze powinni wygrać to spotkanie i jest to główny typ na piątkowy wieczór.

Dodatkowo Pogoń na ten moment dysponuje drugą najgorszą defensywą w lidze, tracąc już 12 bramek, w zaledwie pięciu rozegranych kolejkach. Można więc także pokusić się o postawienie na powyżej 1,5 bramki Widzewa. Dla zawodników takich jak Fran Alvarez czy Sebastian Bergier, będzie to doskonała okazja do poprawienia swojego dorobku bramkowego. Jest to też powód, dla którego ciekawym typem będzie większa ilość strzałów celnych oddanych przez Widzew. Tym bardziej, że ekipa ze Szczecina będzie musiała radzić sobie bez Efthymiosa Koulourisa.

Propozycje typów bukmacherskich na Widzew – Pogoń Szczecin

zwycięstwo Widzewa @2.16

Widzew powyżej 1,5 bramki @1.40

Widzew odda więcej strzałów celnych @1.80

Widzew – Pogoń Szczecin – zapowiedź meczu

Forma obu zespołów nie jest stabilna od początku sezonu. Łodzianie po pięciu kolejkach uzbierali siedem punktów i zajmują miejsce w środku stawki. Na własnym stadionie potrafili pokonać 1:0 Zagłębie Lubin, 3:0 GKS Katowice, a do tego zremisowali również z 1:1 z Wisłą Płock. Z kolei Portowcy znajdują się w sporym kryzysie. W ostatniej kolejce odnieśli kompromitującą porażkę 0:3 na własnym stadionie z Górnikiem Zabrze. Na wyjeździe w tym sezonie zdobyli dotychczas jeden punkt w trzech spotkaniach, który udało się ugrać na stadionie w Niecieczy po remisie 1:1.

Gdzie oglądać mecz Widzew – Pogoń Szczecin

Mecz Widzew – Pogoń Szczecin będzie można zobaczyć na antenie Canal+ Sport 3.

Przewidywane składy na mecz Widzew – Pogoń Szczecin

Widzew: Kikolski – Krajewski, Andreou, Żyro, Gallapeni – Selahi – Akere, Alvarez, Shehu, Fornalczyk – Bergier

Kikolski – Krajewski, Andreou, Żyro, Gallapeni – Selahi – Akere, Alvarez, Shehu, Fornalczyk – Bergier Pogoń: Cojocaru – Wahlqvist, Loncar, Huja, Koutris – Biegański – Juwara, Przyborek, Pozo, Grosicki – Kostorz

Statystyki na typy bukmacherskie Widzew – Pogoń Szczecin

Widzew nie przegrał na swoim stadionie w tym sezonie.

Pogoń nie wygrała w tym sezonie na wyjeździe.

Pogoń straciła w lidze 12 bramek, co jest drugim najgorszym wynikiem po Lechii Gdańsk.

fot. Press Focus, Artur Kraszewski