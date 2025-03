Leszek Ojrzyński wraca na ławkę trenerską po niemal 2,5 roku

Po raz pierwszy od października 2022 roku Leszek Ojrzyński zasiądzie na ławce trenerskiej. Rada Nadzorcza Zagłębia Lubin to jemu zdecydowała się powierzyć misję utrzymania w PKO BP Ekstraklasie. „Miedziowi” to siódmy klub, który 52-latek poprowadzi na najwyższym szczeblu rozgrywkowym w Polsce.

Leszek Ojrzyński trenerem Zagłębia Lubin

Porażka 0:1 w ostatniej kolejce PKO BP Ekstraklasy z GKS-em Katowice była już dziewiątą poniesioną w 11 poprzednich meczach przez Zagłębie Lubin. Tylko lepszy bilans meczów bezpośrednich od Puszczy Niepołomice sprawia, że „Miedziowi” nie znajdują się jeszcze w strefie spadkowej. Zaledwie jedno zwycięstwo w 11 ostatnich meczach sprawiło, że po niemal pół roku z posadą trenera Zagłębia Lubin pożegnał się Marcin Włodarski.

Natychmiast ruszyła giełda nazwisk, a w gronie zastępców byłego selekcjonera kadry Polski U17 wymieniano nazwiska dawnych selekcjonerów seniorskiej reprezentacji Polski – Jerzego Brzęczka i Czesława Michniewicza. Dla tego drugiego byłby to powrót do Lubina po ponad 17 latach. To za jego kadencji Zagłębie w sezonie 2006/07 zdobyło drugie w historii klubu i ostatnie mistrzostwo Polski. Portal „mkszaglebie.pl” poinformował jednak, że po kilku dniach negocjacji Michniewicz zerwał rozmowy z klubem.

Tomasz Włodarczyk z portalu „Meczyki.pl” poinformował, że na kandydaturę Michniewicza przychylnie patrzyła tylko część zarządu. Zatwierdzona przez Radę Nadzorczą została za to kandydatura Leszka Ojrzyńskiego, o czym poinformował Grzegorz Rudynek z „Przeglądu Sportowego Onet”. 52-letni szkoleniowiec związał się z Zagłębiem umową do końca tego sezonu. To jego powrót na ławkę trenerską po niemal 2,5 roku przerwy.

Decyzja klubu mocno krytykowana

Decyzja Rady Nadzorczej klubu spotkała się z ogromną krytyką środowiska Zagłębia. „Jeśli Rada Nadzorcza i Zarząd zdecydują się na tego kandydata, będzie to idealne podsumowanie ich kompetencji oraz intencji”, „To jest skandal, co ci ludzie robią z Zagłębiem Lubin” – czytamy na profilu portalu „mkszaglebie.pl” na X. „Z Zagłębiem Lubin nie leci pilot” – dodał Filip Trokielewicz z „Piłki Nożnej” oraz „mkszaglebie.pl”. Według dziennikarza powodem zatrudnienia Ojrzyńskiego są przede wszystkim finanse.

Zagłębie Lubin to siódmy klub, który Ojrzyński poprowadzi na poziomie Ekstraklasy. Na najwyższym szczeblu rozgrywkowym w Polsce dwukrotnie prowadził Koronę Kielce – w latach 2011-13 i 2021-22. Podczas swojej pierwszej kadencji w Koronie w 2012 roku zajął z nią piąte miejsce w Ekstraklasie, co było wyrównaniem najlepszego wyniku klubu na tym poziomie z sezonu 2005/06. Z kolei w sezonie 2021/22 awansował ze „Scyzorami” do elity poprzez baraże. W finale jego zespół pokonał u siebie Chrobry Głogów po dogrywce 3:2.

Dwa miesiące po pierwszym zwolnieniu z Korony – w październiku 2013 roku został trenerem Podbeskidzia Bielsko-Biała. Pod jego wodzą „Górale” w sezonie 2013/14 zajęli najwyższe miejsce w historii swoich występów w Ekstraklasie – dziesiąte. Z posadą pożegnał się w kwietniu 2015 roku, tuż po ostatniej kolejce sezonu zasadniczego, gdy Podbeskidzie nie weszło do grupy mistrzowskiej. Na początku sezonu 2015/16 przejął Górnik Zabrze, jednak zaledwie czterema wygranymi w 21 meczach dołożył swoją cegiełkę do spadku klubu z Ekstraklasy.

Na ławkę trenerską wrócił nieco ponad rok później. Już w swoim czwartym meczu w roli szkoleniowca Arki Gdynia wygrał z nią finał Pucharu Polski. W kolejnym sezonie już samodzielnie wprowadził Arkę do finału Pucharu Polski, ale w decydującym meczu musiał uznać wyższość Legii Warszawa, która wygrała 2:1. Jednak w międzyczasie jego zespół pokonał „Wojskowych” w meczu o Superpuchar Polski. Z klubem z Trójmiasta pożegnał się po zakończeniu sezonu 2017/18.

Po niemal rocznej przerwie od trenowania został szkoleniowcem Wisły Płock, ale z powodu problemów osobistych odszedł po zaledwie czterech miesiącach. Do pracy wrócił jesienią 2020 roku w roli szkoleniowca ówczesnego beniaminka PKO BP Ekstraklasy – Stali Mielec. Na sześć kolejek przed końcem sezonu został zwolniony, bowiem klub z Podkarpacia zajmował jedyne spadkowe wówczas 16. miejsce.

Jak poinformował Przemysław Chlebicki z „TVP Sport”, w przypadku utrzymania Zagłębia w PKO BP Ekstraklasie kontrakt Ojrzyńskiego może zostać przedłużony o rok. Jego debiut na ławce „Miedziowych” będzie symboliczny, bowiem przypadnie na mecz z Koroną Kielce, gdzie spędził najwięcej czasu w swojej trenerskiej karierze. Po sześciu kolejkach rundy wiosennej PKO BP Ekstraklasy „Scyzory” są jedyną niepokonaną w 2025 roku drużyną. Początek starcia z zespołem Jacka Zielińskiego w niedzielę 16.03. o godz. 14:45.

Zagłębie Lubin oficjalnie ogłosiło Leszka Ojrzyńskiego nowym trenerem pierwszego zespołu „Miedziowych”.

