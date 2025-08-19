FREEBET 300 ZŁ NA START W BETFAN!
Bundesliga / Borussia Dortmund drży o zdrowie zawodnika… Brutalny faul w końcówce meczu

Borussia Dortmund drży o zdrowie zawodnika… Brutalny faul w końcówce meczu

Napisane przez Gabriel Stach, 19 sierpnia 2025
Borussia suele

Borussia Dortmund ma kolejny problem do rozwiązania przed rozpoczęciem nowego sezonu ligowego. Choć kontuzje już od dawna trapią klub z Zagłębia Ruhry, tym razem Niko Kovacowi i spółce doszedł kolejny problem, który najprawdopodobniej zmusi BVB do interwencji na rynku transferowym. Do tej pory mało mówi się o transferach klubu z Dortmundu, więc tym bardziej wkrótce zapewne usłyszymy o kolejnych licznych działaniach.

Borussia Dortmund z kolejną kontuzją

Zwycięstwo Borussii Dortmund 1:0 nad Rot-Weiss Essen w Pucharze Niemiec miało być kolejnym spokojnym krokiem w kierunku trofeum. Zamiast tego, końcówka spotkania wprowadziła ogromny niepokój do obozu BVB. W doliczonym czasie gry doszło do brutalnego faulu na Yanie Couto, który sprawił, że sportowy sukces został niemal całkowicie przyćmiony przez obawy o zdrowie brazylijskiego obrońcy.

Kelsey Owusu, zawodnik Rot-Weiss Essen, który na boisku pojawił się dopiero w 87. minucie, dopuścił się rażącego przewinienia w ostatnich sekundach meczu. Wślizg wykonany z impetem, daleko od piłki, trafił bezpośrednio w kolano Couto. Piłkarz Borussii natychmiast padł na murawę, zwijając się z bólu i krzycząc. Obraz leżącego na noszach 23-latka wywołał poruszenie nie tylko wśród kibiców, ale i całego sztabu szkoleniowego.

– Yan bardzo cierpi. W szatni siedział z lodem na kolanie, trudno było z nim rozmawiać. Mam ogromną nadzieję, że to nie jest uraz więzadeł. Jeśli to tylko stłuczenie, możemy mówić o szczęściu w nieszczęściu – mówił po meczu trener BVB, Niko Kovac. Oburzenie wzbudziła również decyzja sędziego Franka Willenborga, który pokazał Owusu jedynie żółtą kartkę, co też obiło się wielkim echem w całym niemieckim świecie piłki nożnej.

– To powinna być bezdyskusyjna czerwień. Nie chcę spekulować na temat intencji zawodnika, ale takie wejścia muszą być karane adekwatnie do zagrożenia, jakie stwarzają. W tej sytuacji piłka była zupełnie gdzie indziej, a Yan został trafiony korkami w wyprostowane kolano. To nie było przypadkowe otarcie – to był faul, który mógł zakończyć sezon zawodnika – grzmiał Sebastian Kehl, dyrektor sportowy Borussii.

Borussia drży o zdrowie Couto

Couto został zniesiony z boiska na noszach i w momencie pisania tego tekstu nie ma jeszcze oficjalnej diagnozy. Wiadomo jednak, że kolano zostało natychmiast zabezpieczone, a lekarze przygotowują się do szczegółowych badań obrazowych. Pierwsze doniesienia mówią o podejrzeniu uszkodzenia więzadeł – scenariusza, którego w Dortmundzie boją się najbardziej.

Sytuację dodatkowo komplikuje fakt, że linia defensywy BVB już wcześniej została poważnie osłabiona. Julian Ryerson opuścił mecz z powodu kontuzji łydki, a poza grą pozostają również Schlotterbeck, Suele oraz Emre Can. Kadra defensywna została więc zredukowana do minimum. Niewykluczone, że Borussia będzie więc zmuszona do działań na rynku transferowym.

– Monitorujemy sytuację na rynku. Jeśli okaże się, że Yan będzie musiał pauzować przez dłuższy czas, będziemy musieli podjąć trudne decyzje. Transfer? Możliwy, ale musimy działać rozsądnie i zgodnie z naszymi możliwościami finansowymi – podkreślił Kehl.

Choć Borussia cieszy się z awansu do kolejnej rundy, nikt w Dortmundzie nie świętuje. Wszyscy czekają na wyniki badań Yana Couto – zawodnika, który miał być jednym z filarów defensywy w sezonie 2025/26, który jeszcze niedawno otwarcie mówił o swoim niezadowoleniu z pobytu w BVB.

Bundesliga

Autor

Avatar użytkownika
Gabriel Stach
Bundesliga, Liga Mistrzów

Bayern Monachium w jego życiu zajmuje trzy miejsca na podium. Płakał ze smutku po golach Diego Milito i z radości po golu Robbena. Znajdziesz go też na "Die Roten", gdzie napisał 40 tys. tekstów!

