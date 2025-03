Arsenal vs Chelsea – 16.03 – typy i zapowiedź

Podstawowe informacje o meczu Arsenal vs Chelsea

Rozgrywki: Premier League

Data i godzina: 16 marca, 14:30

Stadion: Emirates Stadium

Derby Londynu będą ozdobą 29. kolejki Premier League. Czy Arsenal pokona przed własną publicznością Chelsea, a może to „The Blues”, którzy są skazywani na pożarcie, sprawią niespodziankę na Emirates Stadium? Wydarzyć może się naprawdę wiele, a analizę meczu wraz z typami bukmacherskimi opublikowałem poniżej.

Arsenal vs Chelsea – typy bukmacherskie

Arsenal vs Chelsea: Powyżej 2,5 gola w meczu

Pojedynki derbowe rządzą się swoimi prawami – w jednych pada sporo, a w innych wręcz brakuje bramek. Arsenal i Chelsea przyzwyczaiły kibiców, że nudy nie ma, o czym świadczy historia bezpośrednich meczów. Zanim omówię statystyki, podam, że typuję over 2,5 gola na Emirates Stadium.

Przejdźmy więc do sedna. W 6 z 10 ostatnich bezpośrednich meczów Arsenalu z Chelsea padło powyżej 2,5 bramki. Sądzę, że ten scenariusz powtórzy się po raz siódmy. Arsenal chce się wreszcie przełamać, a Chelsea powalczy o piąte zwycięstwo z rzędu. „Kanonierzy” strzelili dziesięć, a „The Blues” cztery gole w swoich trzech ostatnich spotkaniach. Dodatkowo w trzech ostatnich meczach Arsenalu z Chelsea na Emirates Stadium padało odpowiednio pięć, cztery i cztery gole.

Ciekawym wyborem mogą okazać się również typy na zwycięstwo Arsenalu. „Kanonierzy” wygrali trzy ostatnie mecze przed własną publicznością. W każdym z nich okazywali się lepsi różnicą przynajmniej dwóch bramek. Arsenal chce się wreszcie przełamać po trzech meczach bez zwycięstwa w Premier League, a pojedynek derbowy wydaje się być ku temu idealną okazją. Zwłaszcza że Chelsea nie wygrała w Premier League od sześciu wyjazdowych spotkań.

Propozycje typów bukmacherskich na Arsenal vs Chelsea

Powyżej 2,5 gola w meczu @1.90

Wygrana Arsenalu @1.82

Arsenal wygra 1. połowę i cały mecz @2.73

Arsenal vs Chelsea – zapowiedź meczu

Forma Arsenalu

Arsenal nie wygrał od trzech kolejek w Premier League, ale zdołał się utrzymać na fotelu wicelidera rozgrywek. Arsenal ma w tej chwili 55 punktów, co oznacza zaledwie oczko przewagi nad trzecim w tabeli Nottingham. Strata do liderującego Liverpoolu to już 15 punktów. W ostatniej kolejce Premier League Arsenal zremisował 1:1 z Manchesterem United. Arsenal ma za sobą także remis 2:2 w rewanżu z PSV, dzięki czemu udało się obronić zaliczkę z pierwszego meczu (7:1) i awansować do ćwierćfinału Ligi Mistrzów.

Forma Chelsea

Chelsea wygrała cztery mecze z rzędu, w tym dwa w ramach Premier League. W ostatniej kolejce angielskiej ekstraklasy „The Blues” ograli 1:0 Leicester. Aktualnie londyńczycy plasują się na czwartym miejscu w tabeli. Mają w dorobku 49 punktów i tracą pięć oczek do najniższego stopnia podium, na którym znajdują się piłkarze Nottingham. Chelsea awansowała także do ćwierćfinału Ligi Konferencji, w którym zmierzy się z Legią Warszawa.

Przewidywane składy Arsenal vs Chelsea

Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Lewis-Skelly; Odegaard, Partey, Rice; Nwaneri, Martinelli, Trossard

Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Lewis-Skelly; Odegaard, Partey, Rice; Nwaneri, Martinelli, Trossard Chelsea: Sanchez; James, Fofana, Colwill, Cucurella; Caicedo, Fernandez; Sancho, Palmer, Nkunku; Neto

Sędzia w spotkaniu Arsenal vs Chelsea

Sędzią meczu Arsenal – Chelsea będzie 39-letni Chris Kavanagh. Anglik gwizdał w tym sezonie już 29 spotkań, w których pokazał łącznie 168 żółtych i 7 czerwonych kartek. To solidny bilans. Zwłaszcza jak dołożymy do tego jeszcze 5 podyktowanych rzutów karnych.

Gdzie oglądać mecz Arsenal vs Chelsea?

Derby Londynu obejrzysz na platformie Viaplay.

Statystyki na typy bukmacherskie Arsenal vs Chelsea

Arsenal wygrał 1 z 5 ostatnich meczów

Chelsea wygrała 4 z 5 ostatnich meczów

W 6 z 10 ostatnich bezpośrednich starć padło powyżej 2,5 bramki

Chelsea nie wygrała od 6 wyjazdowych meczów w Premier League

Arsenal wygrał trzy ostatnie bezpośrednie mecze w roli gospodarza

Typowanie wyniku meczu Arsenal vs Chelsea

Co prawda w ostatnim czasie lepiej radzi sobie Chelsea, ale Arsenal wreszcie musi wrócić do wygrywania po trzech kolejkach niemocy. Sądzę, że znamienny jest fakt, że „Kanonierzy” wygrali trzy ostatnie mecze przeciwko Chelsea w roli gospodarzy i za każdym razem osiągali co najmniej dwubramkową różnicę. Typuję więc zwycięstwo Arsenalu.

